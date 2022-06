Dat het loont om soms gewoon even naar Kassa te kijken, bleek maandagavond. Zo leerde ik dat er zoiets bestaat als een ‘Collectief Eerlijk Riool Ontstoppen’. Het bestaan van zo’n belangenvereniging impliceert dat in Nederland het oneerlijk ontstoppen van riool aan de orde van de dag is. En inderdaad, blijkbaar zijn er nogal wat malafide loodgieters die schofterige prijzen durven te vragen voor de kleinste ingrepen. Zo liet de goedmoedige Huub een lekkage verhelpen, waarvan de oorzaak in de afvoer van de badkamer lag. Een half uurtje waren ze bezig geweest, waarvoor Huub ruim 3000 euro mocht aftikken. Volgens de rekening was er 27 meter aan leidingen ontstopt. ‘Onmogelijk’, zei Carrel Rutte van voornoemd Collectief Eerlijk Riool Ontstoppen. Hij noemde de factuur ‘totaal niet realistisch’. Huub kreeg uiteindelijk wel zijn geld terug, omdat het team van Kassa achter het loodgietersbedrijf aan ging.

Verder was er nog een item over hondenuitlaatservices, die een probleem vormen omdat er in Nederland geen ruimte meer is om grote groepen honden los te laten lopen. Het eigenlijke probleem, dat er heel veel egoïstische mensen zijn geweest die een coronahond hebben gekocht en die nu niet meer kunnen uitlaten, had wel wat meer aandacht verdiend. Ook het item over fast fashion stemde niet bepaald hoopvol over het verantwoordelijkheidsgevoel van de gemiddelde Nederlander: kledingvloggers die zonder scrupules goedkope, vervuilende, polyester troep van junkmerken als Shein aanprijzen en tieners die dat massaal kopen, omdat er in het puberbrein blijkbaar geen ruimte is voor zaken als het milieu of kinderarbeid. In het volwassen brein trouwens ook niet, er is weinig opgewassen tegen de cocktail van koopzucht en een ongereguleerde markt.

Presentator Patrick Lodiers (links) praat in het programma ‘Manifest Stenenkoorts’ met drie journalisten over hun worsteling op de woningmarkt in Zwolle Beeld BNNVARA/Manifest Stenenkoorts

Nee, solidair zijn met de ander, daar moeten we het hier niet van hebben. Dat werd later op de avond ook fraai geïllustreerd in de eerste aflevering van Manifest Stenenkoorts, waarin drie jonge journalisten de crisis op de woningmarkt onderzoeken. Uitgangspunt is hun woonplaats Zwolle, waar net als in iedere andere stad in Nederland woningen steeds duurder en schaarser worden. Een (één) oplossing is het buitendijks bouwen van twee woontorens met in totaal 300 woningen. Maar daar probeert omwonende Joop samen met een handvol buurtgenoten een stokje voor te steken. De nieuwe woningen gaan ten koste van hun woongenot en de natuur, zeggen ze. En dan ook nog eens al die verkeersbewegingen erbij. Nee, die woningen moeten maar ‘ergens anders’ gebouwd worden.

Zo zijn er veel meer projecten in Nederland die eindeloos getraineerd worden door mensen die bezwaar maken tegen de komst van nieuwe woningen. De plannen lopen vertraging op of worden zelfs geannuleerd. Jos uit Zwolle kocht een nieuwbouwappartement voor een gunstige prijs. Maar dankzij bezwaar van omwonenden trok de ontwikkelaar de stekker uit het project en heeft Jos dus geen woning. Ondertussen blijven de huizenprijzen gestaag stijgen, dus is de kans groot dat Jos bij een volgend project significant meer moet betalen. Kijk, zo komen we nog eens nergens.