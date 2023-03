Blijf Groningen in het volle licht zetten, want Rutte gaat dat niet doen

Het is de bedoeling dat we Groningen nu vergeten. En dat lukt best heel behoorlijk, daar was niet veel voor nodig. De premier sprak formules uit als ‘rapport van tweeduizend pagina’s’, ’tijd nemen’ en ‘recht doen’. Vervolgens was het een weekje reces en kwam de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op gang. Weg leek het schandaal.

Dat werd al voorspeld tijdens de persconferentie die Rutte gebruikte om te zeggen dat ‘het echt slecht voelde’ om in te gaan op mogelijke consequenties van de parlementaire enquête naar de gaswinning. ‘U weet natuurlijk ook wel’, hield Telegraaf-redacteur Wouter de Winther de premier voor, ‘dat de politieke realiteit is dat we het over twee of drie weken weer over heel andere dingen hebben in Den Haag. En dat de hitte van dit onderwerp, die vandaag erg gevoeld wordt, dan weer ter ziele is gegaan.’

Het is een bijzonder ding, die politieke realiteit. Journalisten spreken er nogal eens over alsof het een natuurverschijnsel is, terwijl zij het zelf zijn die dag in, dag uit die politieke realiteit in dikke wolken uitstoten.

Rutte had geruststellende woorden: ‘Dan ga ik er zelf voor zorgen dat we die hitte houden. Dat is een erekwestie. Ik zal zelf m’n best doen om ervoor te zorgen dat daar het licht op staat.’

Gelieve hier passend hoongelach in te lassen.

Aan de meeste mensen zou na het zoveelste verwoeste leven te veel knagen om het pantser gesloten te houden. Maar hij is in staat om woorden die ooit met doffe klappen zouden zijn geland door de zwaarte van hun betekenis, rond te strooien als lege snoeppapiertjes: schaamte, eer. Wij slaan er nauwelijks meer acht op. Ze zijn als langswaaiend zwerfafval.

Die murwheid en ons gemankeerde geheugen zijn Ruttes bondgenoten. Neem de vorige ‘erezaak’. Dat zijn vorige kabinet aftrad vanwege het toeslagenschandaal, dat kunnen velen nog wel ophoesten. Maar hoe goed staat nog op het netvlies dat Rutte zich daar met hand en tand tegen verzette? Aanvankelijk wilde hij – lees de reconstructie door RTL Nieuws maar even terug – dat de fractievoorzitters van de coalitie ieder met een hoofdknik hun hele fractie zouden committeren aan het besluit om aan te blijven. Pas toen hij dat niet voor elkaar kreeg, draaide hij als een blad aan een boom.

Afgelopen week kreeg de partijgenoot die hij inmiddels als kanonnenvlees op de portefeuille heeft gebonden, de vraag wat Ruttes persoonlijke inzet eigenlijk is geweest om toeslagenouders te helpen. Gut ja, nu de Kamer het zo vroeg, de commissie van bewindslieden die hij voorzit over dit onderwerp komt inderdaad niet bijster vaak bijeen. Ze kon eigenlijk niet zoveel noemen.

In Groningen komt hij intussen naar eigen zeggen ‘een à twee keer per jaar’. Dat lijkt weinig, maar vergeet niet dat ze daar zijn campagne-optredens bij Shownieuws en Johan Derksen ook gewoon kunnen ontvangen, hè?

Bij het smoren van de discussie over de parlementaire enquête werd Rutte verder geholpen door het sentiment dat we toch allemaal al wisten dat het in Groningen heel erg is geweest. Ook in het hoofdredactioneel commentaar van deze krant las ik dat het onderzoek van de enquêtecommissie geen grootse nieuwe inzichten had gebracht. Maar aan ten minste één inzicht, dat ik best groots vind, gaat dat toch voorbij. ‘Falen’ suggereert iets onbedoelds. Meer thuis voel ik me bij een analyse door bureaucratiekenner Derk Stokmans in NRC: alles wat de Groningers werd aangedaan, was het gevolg van doelbewuste besluiten van hoge ambtenaren, ministers en soms een voltallig kabinet. Alarmsignalen werden niet zozeer gemist, als wel genegeerd. Er werd gewoon een bewuste keus gemaakt voor de baten ten koste van de Groningers.

En toen er echt geen andere mogelijkheid meer was dan stoppen met de winning, was het kabinet er vooral alert op dat er dán ook veel minder geld naar de Groningers ging voor de versterking van hun huizen, al bleef die vanwege aanhoudend aardbevingsgevaar hard nodig.

Wanneer Rutte schmiert dat hij zich op de vlakte houdt, omdat het ‘over Groningen moet gaan en niet over Den Haag’, zijn het deze wonden waar hij zout in strooit. Tegelijk zie je angst bij een deel van de Groningers om al te hard personele consequenties te eisen. De huidige staatssecretaris, Hans Vijlbrief, komt eindelijk íéts meer voor hun belangen op. Met wie worden ze anders opgescheept? Hoeveel langer gaat het dan weer duren? Wat zou ik een machteloze woede voelen als ik in die afhankelijkheid gevangen zat.

In de campagne gaat het intussen over van alles dat losstaat van de Provinciale Staten, maar over de Groningen-enquête hoor je niet veel. We hebben een premier die onder ede heeft verklaard dat hij zich pas vijf jaar na dato realiseerde dat het ‘bizar’ was om onmiddellijk na de zwaarste aardbeving een recordhoeveelheid gas te winnen, maar daar worden hij en zijn partij níét dagelijks mee om de oren geslagen. Zo werkt dat nu eenmaal met de politieke realiteit.

De coalitie heeft het Kamerdebat afgehouden tot mei. Laten we de premier een beetje helpen om Groningen – tot die tijd en zeker dan – in het volle licht te zetten. Een erekwestie, tenslotte.