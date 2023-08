Blablabla met Schaap is een kinderachtig format waarin een vermomde Elise Schaap doet alsof ze een dialect beheerst

Het is inmiddels niet meer voor te stellen, maar ooit groeide uw tv-kijker van dienst op met een onmiskenbaar West-Friese tongval (in mijn geval een bonte mix van Enkhuizer dialect en plat Noord-Hollands). Bewijsmateriaal vinden we alleen nog op archiefbeelden, want met de verhuizing naar de Randstad volgde de onvermijdelijke assimilatie naar Algemeen Beschaafd Nederlands. Tien jaar later kan ik geen zin meer uitspreken in het West-Fries, en herken ik hooguit nog termen als ‘skeer’ (armoedig), ‘moôi an zitte’ (gezellig zitten), of ’t Ken te gek ôk’ (dit gaat te ver!).

Uitzonderlijk is dat ‘dialectverraad’ niet, want dialecten en streektalen staan volgens onderzoekers al langere tijd onder druk. Reden temeer dus om daar op televisie eens wat meer mee te doen. Enter Elise Schaap, die in de RTL-reeks Blablabla met Schaap onthult dat ze ‘een enorme fascinatie’ heeft voor dialecten. In De Familie Kruys speelde ze ooit een Roemeense importbruid, en in de Netflix-hitserie Undercover kan de Rotterdamse actrice prima door voor Brabantse misdaadvrouw. Een fascinatie, ervaring, een overdosis charisma én een relevant format: dat kan toch niet anders dan een geslaagd tv-programma opleveren?

Het bleek helaas een onsje optimisme te veel, want in de praktijk is Blablabla met Schaap teleurstellend gemakzuchtig. Dat uit zich vooral in het format, waarin BN’ers als Chantal Janzen (Limburg) en Eddy Zoëy (Twente) Schaap uitdagen om zich een dialect eigen te maken en vervolgens ‘undercover’ te gaan in een lokale banketbakkerij of kledingzaak (het liefst met pruik en nepgebit). Daarworden de interacties van Schaap met Echte Mensen uit de Regio vastgelegd op een verborgen camera. Hilariteit alom natuurlijk, want je een dialect eigen maken, blijkt zo makkelijk nog niet.

Elise Schaap gaat 'undercover' in een Venlose banketbakkerij. Beeld RTL

Soms dreigt het programma even interessant te worden, bijvoorbeeld als presentatrice Leonie ter Braak vertelt dat ze haar Twentse tongval grotendeels moest afleren omdat het in de tv-wereld not done zou zijn om ‘zo’ te praten. Waar Brabants op televisie bijvoorbeeld sneller als charmant wordt gezien (denk bijvoorbeeld aan Rob Kemps), zou Twents of Limburgs volgens ervaringsdeskundigen sneller worden geassocieerd met domheid. Veel van de BN’ers die Schaap spreekt, zijn trots op hun dialect, maar hebben dit omwille van hun carrièrekansen bijna volledig onderdrukt. Daar had een razend interessant programma in gezeten, maar voordat deze thema’s konden worden uitgediept, moesten we alweer terug naar ‘de Ultieme Uitdaging’.

Dat suffe spelelement werkt uiteindelijk vooral averechts: een vermomde Elise Schaap die doet alsof ze een dialect beheerst, leidt toch vooral tot méér ridiculisering. Schaap is flamboyant genoeg, maar komt in de knel door een kinderachtig format dat tot vervelens toe wordt gevuld met BN’ers en ‘ultieme uitdagingen’. Aan goede bedoelingen geen gebrek, maar Schaap gaat het dialect uiteindelijk niet redden met een pruik en een nepgebit. Zoals ik een jaar of tien geleden zou hebben gezegd: ’t Ken te gek ôk, hè?