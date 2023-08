Biodiversiteit? Vergeet de kwaliteit van het landschap niet

De eerste naaldbomen worden gekapt in het duingebied bij Bergen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Bergen: 13 duizend bomen kappen is niet het gevolg van een strijd hoe natuur beschermd moet worden, maar van het feit dat de betrokken ecologen alleen geïnteresseerd zijn in biodiversiteit. Ze hebben er geen enkele moeite mee om de kwaliteit van het landschap daar aan op te offeren.

Door deze houding vermindert het bosoppervlak alleen maar in plaats van dat het toeneemt, zoals nationaal overheidsbeleid voorschrijft. Dat de gekapte bomen nodig zouden zijn voor de woningbouw is onzin.Nederland wordt hier niet beter van.

Biodiversiteit verbeteren mag nooit ten koste gaan van andere natuur of mooie landschappen, maar moet worden bereikt in gebieden met een geringe biodiversiteit, zoals veel weilanden. Daar is Nederland wél erg bij gebaat.

Paul Dinant, Muiderberg

Kus

Beste Willem Vissers, ik ben het volledig met je eens. Heel mooie en passende column over al die bizarre reacties op een kus.

Jan Otten, Rijssen

Kus (2)

Mooi stuk heeft u geschreven. Ook u loopt risico’s. Straks wordt ook u als columnist gecanceld. De wijze waarop dit onderwerp is opgeblazen, van iets kleins tot de proporties die het heeft gekregen, wijt ik aan een fenomeen waar ik te weinig over lees, namelijk belangen.

Bestuurders die elkaars functie of plek op de rots willen afpakken en dit soort zaken als kans zien in de wereld van snelle media en die ten volle benutten. Tv-zenders, sociale media, kranten en weekbladen die ook dit onderwerp gebruiken als verdienmodel. Deze kus staat daarom voor veel meer dan ook in uw stukje beschreven. De kassa rinkelt. En de moraal? We doen het allemaal!

Th. Terpstra, Assen

Kus (3)

Willem, ik hou van je. Van je fantastische verslaggeving en columns in de Volkskrant. Mocht ik je ooit tegenkomen: een dikke knuffel en een kus op de mond!

Diddy Vos, Middelburg

Kus (4)

Beste Willem, hierbij een ezelsbruggetje met betrekking tot ongewenst gedrag naar vrouwen. Vraag uzelf af: zou hij dit ook bij een man doen? Niet? Dan is het bij een vrouw ook ongepast.

Ria Kroeze, Emmen

Vergrijzing

Helemaal eens met Jacques Plettenburg. Ikzelf woon al 17 jaar na mijn pensionering met veel genoegen in Italië. Er is niet alleen een overschot aan woonruimte, maar ook het klimaat is gezonder en de dagelijkse boodschappen zijn goedkoper. Niet alleen is het goed voor de economie in een land buiten Nederland, maar zo los je ook het woningtekort in Nederland op. In veel gevallen wonen gepensioneerden in Nederland in té grote woningen met z’n tweeën of alleen.

Dus gepensioneerden, verkoop je woning in Nederland, eventueel aan je eigen kind, en koop van de overwaarde een leuk vrijstaand huis met zwembad in Italië, Spanje of Portugal, waar je (klein)kinderen kunnen genieten van een voordelige vakantie.

Jan van den Heuvel, Collazzone (It.)

Nederlands

Interessant dat er in Oost-Europa zoveel belangstelling is voor een studie Nederlands . De taal wordt hierdoor zelfs rijker, getuige het spreekwoord dat een docent aan de universiteit van Boekarest behandelt: onder een kam scheren.

Constance Scholten, Voorburg

Wopke Hoekstra

De schimmige deal rond Hoekstra’s benoeming te Brussel, is het zoveelste bewijs van de these dat de overheid er alles aan doet om het vertrouwen van burgers in de politiek zo snel mogelijk helemaal kwijt te raken.

Leon Palmen, Rotterdam

Daphne Stam

Schokkend is het artikel over de gerenommeerde wetenschapper Daphne Stam bij de TU Delft. Hoe kan het dat anno 2023 een wetenschapper met zoveel kennis en expertise gedwarsboomd wordt door alpha mannetjes dat ze zich niet meer op waarde geschat weet en vertrekt?

De TU hoeft geen protocollen meer te schrijven over hoe het anders moet; de knop moet om bij al die mannen die zich nog steeds bedreigd voelen door een vrouwelijke wetenschapper.

Ellie Kaastra, Maarheeze

Vrienden

Ik zit net het artikel over ‘Vrienden op de fiets’ te lezen als onze ‘Warm shower’-gasten aanschuiven voor het ontbijt. Warm showers is een soortgelijke organisatie, maar dan onbetaald. Als host verrijkt het je leven door mensen bed, bad en eten te verschaffen voor een nacht, in ruil voor interessante verhalen van wereldreizigers. Door de bizarre timing bezorgde het stuk mij een kippenvelmomentje, bedankt daarvoor.

Dries van Leeuwen, Gouda