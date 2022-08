Binnenkort ook in Nederland: een feministisch buitenlands beleid

Het gebeurde tijdens de Navo-top van Madrid deze zomer. In persconferentiezaal nummer veertien. Met ongeveer veertien journalisten. De wereldprimeur van wat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock de ‘eerste echte vrouwelijke Navo-persconferentie’ noemde.

Het ging onder meer over een concept waarover in Nederland nog weinig is gedebatteerd: feministisch buitenlands beleid. Aan gebrek aan belangstelling voor het feminisme zal het niet liggen, dus zal het te maken hebben met ons (vaak afwezige) buitenlanddebat. Maar in september organiseert Baerbock er een grote conferentie over in Berlijn.

Daarom een korte samenvatting van het voorgaande: Zweden kwam er in 2014 voor het eerst mee. Sindsdien zijn Canada, Frankrijk, Luxemburg, Mexico en Spanje gevolgd. De waterscheiding was toen ook de nieuwe Duitse regering de Rubicon overstak. Toen kon Nederland niet meer achterblijven, dus wij krijgen het ook, kondigden ministers Hoekstra en Schreinemacher in mei aan.

Warm welkom

‘Fijn om te horen dat Nederland zich voorbereidt op een feministisch buitenlands beleid’, twitterde Hoekstra’s Zweedse collega Ann Linde. ‘Fantastisch nieuws inderdaad’, ging Baerbock daar overheen. ‘Een warm welkom in de club, @WBHoekstra. Fijn dat deze steeds minder exclusief wordt.’ Een Nederlandse twitteraar reageerde minder blij, omdat Hoekstra ‘tot nu toe helaas geen vrouwen in leiderschapsposities heeft gesteund op het ministerie’.

Maar voordat we al te snel afdalen naar de barre realiteit van alledag, eerst nog een conceptuele kwestie. Wat is een feministisch buitenlands beleid? Hierover is buiten onze landsgrenzen lang en fel gestreden, zoals u zich kunt voorstellen. Maar als late instapper kan Nederland op de schouders staan van de pioniers en beginnen met de definitie van Thompson et al (geciteerd door de Duitse denktank SWP).

‘Feministisch buitenlands beleid is het beleid van een staat die zijn interacties met andere staten, bewegingen en andere niet-statelijke actoren op een manier vormgeeft die prioriteit geeft aan vrede, gendergelijkheid en milieu-integriteit, de mensenrechten van allen op een voetstuk zet, tracht koloniale, racistische, patriarchale en door mannen gedomineerde machtsstructuren te verstoren, en voldoende middelen ter beschikking stelt, inclusief voor onderzoek, om die visie te bewerkstelligen.’

‘Nadere invulling’

Een tamelijk alomvattende definitie die allerlei vragen oproept, maar we moeten ergens beginnen. Eén urgente voetnoot misschien: vrede is meestal beter dan oorlog, ook in niet-feministisch buitenlands beleid. Maar Baerbock is juist overtuigd voorstander van het bewapenen van Kyiv. Des te meer vanwege de Russische wreedheden in veroverde gebieden, inclusief seksueel geweld tegen vrouwen. Dus soms moet er ook in een feministisch buitenlands beleid worden gevochten. Waarvan akte.

Nederland komt nog met een ‘nadere invulling’, maar ‘op korte termijn betekent dit dat het ministerie nog meer aandacht zal besteden aan gelijkheid, gendergelijkheid in het bijzonder, inclusief lhbti’ en aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Niet vergeten is ‘een implementatieplan voor gendermainstreaming’.

In het Zweedse handboek van een feministisch buitenlands beleid uit 2019 (dat Hoekstra’s ambtenaren nu driftig aan het overpennen zijn) draait het om drie ‘r’-en: rights, representation, resources. Rechten, vertegenwoordiging, middelen. Later hebben de Zweden er een vierde r aan toegevoegd: die van reality.

Gelukkig: hele concrete doelen. Wat rechten betreft, wijst iedereen naar Afghanistan als voorbeeld. Maar Baerbock noemde in Madrid vrouwenrechten ook een soort barometer. ‘We zien een trend in landen waar eerst vrouwenrechten worden aangevallen, bijvoorbeeld door geweld tegen vrouwen niet langer strafbaar te stellen, en daarna volgen ook aanvallen op de pers en de oppositie.’ Zoals in Rusland.

Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging speelt ‘op alle niveaus’ van conflictbeheersing volgens Baerbock, maar ook op politiek niveau. ‘Het maakt uit of er 2,5 of tien vrouwelijke ministers om tafel zitten.’ Bij de dertig landen tellende Navo zijn dat er nu trouwens elf (Buitenlandse Zaken) en negen (Defensie). Niet de helft, wel meer dan vroeger.

Afgezet tegen de beelden van verstarde, boze autocraten en hun generaals met te grote petten, zijn de vrouwelijke premiers en ministers van Defensie allerminst een teken van zwakte - zoals je weleens leest op sociale media - maar juist een blijk van kracht en moderniteit. Dit zijn maatschappijen die (eindelijk) al hun menselijk potentieel gebruiken.

Natuurlijk, er wordt ook gebromd, bijvoorbeeld dat dit geen onderwerp is in oorlogstijd. Maar dat argument is net zo’n waanzin als de mediastorm over de dansende Finse premier Sanna Marin, die haar land de Navo in leidt. Dus zing en dans met haar: ‘So tonight we gonna party like it’s 1999!’

Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.