Billie, Rino en de stem die je maar niet op papier krijgt

Jarenlang werkte lerares Linda Lipnack Kuehl aan het definitieve boek over Billie Holiday. Jarenlang interviewde ze bekenden, collega’s, vrienden, familieleden, ooggetuigen. Járenlang. En toen was ze dood. Ze werd gevonden op een stoep in Washington D.C. Naarmate haar onderzoek was gevorderd had Lipnack Kuehl meer en meer moeite gekregen het af te maken. Het voornaamste euvel betrof De Stem. Ze hoorde Billies stem, voortdurend, zelfs als ze niet naar haar muziek luisterde, zat die stem in haar hoofd, maar ze kreeg hem met geen mogelijkheid op papier.

De talloze uren die Lipnack Kuehl aan uniek materiaal bezat, vormen het fundament van de raamvertelling Billie (2019) van James Erskine. Woensdagavond werd Billie uitgezonden in het onvolprezen Uur van de Wolf (NTR). Het bleek een verslag van een gedoemd leven, vol schitterende, ingekleurde foto’s, omlijst met Lipnack Kuehls audiofragmenten. Op het podium zong Holiday op een dwingende, dringende, betoverende manier, waarin de rest van haar bestaan doorklonk. Dat leven was een deprimerende optocht van gewelddadige ellendelingen, van armoe (aanvankelijk), van gescheld, van racisme. Als tegenwicht voor al dat duister vulde Holiday haar leven met licht: veel seks, veel bontjassen en drugs – maar ook dat licht werd uiteindelijk topzwaar. En al die ellende ging dan weer mee het podium op, alles werd als het ware in haar zingen ondergebracht.

Ondanks Billie zit In mijn hoofd al een paar dagen de grindachtige stem van Rino Driessen, hoofdrolspeler van de korte 2Doc De wilde weldoener (BNNVARA), die dinsdagavond te zien was. De wilde weldoener begint in de rechtszaal. Driessen bestiert dagbesteding Ariba, aan de rand van Bavel. Daar bekommert hij zich om ‘jongens die achterlopen’. Autisme en zo. ‘Maar ik zeg altijd: ieder mens is autistisch.’ Het is een kleine utopie die Driessen heeft opgetuigd, vol honden, katten, geiten, paarden, muziek en oude tractoren. Maar nu moet-ie weg. De gemeente wil ’m weg hebben. Er moet een industrieterrein komen. ‘Da’s nodig schijnbaar. Omdat de economie aantrekt. Wat mij meer aantrekt, is dat dat soort gasten geholpen worren.’

Zoals Billie in een traditie staat van documentaires over tragische genieën, zo staat De wilde weldoener (van Ellis Smulders en Daan Willekens) in een eindeloze galerij van verhalen van eenlingen die het opnemen tegen de strikte systematiek van de wereld, in een diepgevoelde behoefte om de dingen te doen zoals zij voelen dat ze gedaan moeten worden. De strijd van Driessen, die dreigende brieven ontvangt over deurwaarders en ontruiming maar ‘nog gene spijker inpakt’, is die van het alternatief dat tot poeier vermalen dreigt te worden. Voor alternatieven is zelden plek. Het symbolische beeld van Driessen, in de rechtbank, gekleed in een hemd, blijft lang hangen, net als zijn stem, waarin eigenwijsheid, betrokkenheid, Brabant, onbegrip en volharding te horen zijn.