Bijna niemand weet hoe je Kim Kardashian echt uitspreekt

De relatie tussen Armenië en Azerbeidzjan is al heel lang slecht, maar mijn dochter heeft een vriendin van Azerbeidzjaanse origine die zich in haar TikTok-filmpjes helemaal modelleert naar ’s werelds beroemdste vrouw van Armeense origine, socialite-zakenvrouw-mediapersoonlijkheid Kim Kardashian. Dat is niet uitzonderlijk: ten minste 50 miljoenmeisjes en vrouwen proberen er tegenwoordig op TikTok precies zo uit te zien als Kim Kardashian. Ik keek even mee op de For You-feed van TikTok van mijn 14-jarige dochter en riep spontaan: ‘Wat is die Kim Kardashian online toch invloedrijk!’

Mijn dochter schrok. ‘Wat zeg jíj nou? Kim Kardasjián? Zo spreek je dat niet uit hoor! Het is Kim Kardésjen!’ Ik antwoordde: ‘Nee, zo spreken die domme Amerikanen dat uit, maar de oorspronkelijke Armeense uitspraak is Kardasjián’. Mijn dochter: ‘Nou, ik ben toch blij dat er nu geen vriendinnen bij zijn. Ik zou echt voor schut staan met zo’n domme vader die niet weet dat je Kardésjen zegt.’ Ik: ‘Zeg jij in een TikTok-filmpje maar eens ‘Kardasjián’. Dan krijg je meteen complimenten van de echte Kim dat je als enige van haar 50 miljoen navolgers affiniteit hebt met haar oorspronkelijke taal.’ Mijn dochter: ‘Nou, laat jij mij dan eerst maar eens een filmpje zien waarin iemand Kardasjián zegt.’

Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Het wemelt online van de interviews met en lezingen van Armeense schrijvers en denkers. Maar wat die helaas gemeen hebben, is ze het nooit eens over Kim Kardashian hebben, en ook al nooit over die andere belangrijke Armeense bijdrage aan de popularisering van de plastische chirurgie, namelijk Cherilyn Sarkisian oftewel Cher. Er staan prachtige interviews met de geweldige schrijver Varujan Vosganian online, maar geen woord over Kim en Cher. Uiteindelijk vond ik op YouTube een fragment van het Armeense journaal over een bezoek van Kim Kardashian aan Jerevan waarin heel duidelijk Kardasjián wordt gezegd. Mijn dochter zei: ‘Nee, zo’n soort fragment telt niet.’