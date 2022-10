Bijgestelde economische groeicijfers bieden juist een sprankje hoop

Ganzen in de uiterwaarden van de Maas, bij Maasbommel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant



De lezers over economische groeicijfers, vrouwen die hun haar afknippen voor Iran, pluimvee en het genot van wonen in een Vinex-wijk.

Zodra de economische groei in het gedrang komt, raken economen over de hele wereld in de stress. Het is weer zover. Op de economiepagina het bericht dat het Internationaal Monetair Fonds steeds somberder is over de wereldeconomie: de groeiprognoses zijn daarom opnieuw naar beneden bijgesteld.

Je ziet voor je hoe beurshandelaren vertwijfeld naar hun schermen staren, bankiers neerwaartse grafieken intekenen, accountants rode cijfers schrijven en economie­redacties zuchtend en steunend deprimerende stukjes intikken. Zijn al die zorgen en ­negatieve emoties echter ook terecht?

Welnee, gezond omdenken kan hier enorme verlichting geven. Steeds weer blijkt dat economische groei tot extra opwarming en meer natuurschade leidt. En daarmee ook tot minder welzijn en toekomst voor onze kinderen.

Vanuit dit bredere perspectief bieden de bijgestelde groeicijfers dus juist een sprankje hoop. Het betekent dat het tempo waarin we onze Aarde vernietigen iets wordt vertraagd.

Sako Kiers, Berg en Dal

Solidair

Als gebaar van solidariteit met de vrouwen in Iran knippen Nederlandse vrouwen (een stuk van) hun haar af. Maar waar blijft de actie van vrouwen in Nederland die hoofddoekdragend zijn? Het dragen van een hoofddoek is hier een eigen keuze. Het zou mooi zijn als deze groep vrouwen de hoofddoek af doet om onze zusters in Iran te ondersteunen. Voor wie hem wil blijven dragen eenmalig, als gebaar.

Gerda Wiggemans, Delft

Pluimvee

De pluimveehouderij is (chronisch) ziek. Waarom moet dit met belastinggeld worden gestut? Pluimveehouders neem je verantwoordelijkheid en pak het probleem bij de wortel aan. Een zieke onderneming in een andere sector zorgt ook zelf voor zijn herstel.

Jacqueline Bakker, Veenendaal

Vinexwijk

Beste Taco Vis,

Je bent blij dat je kinderen opgroeien in jullie oude vissershuis in Huizen en niet in een Vinexwijk. Je hebt groot gelijk. Ik kijk naar de door de zon bestraalde gezichtjes van mijn kinderen, die elke dag weer in het natuurgebied in onze Vinexwijk moeten spelen. Met al die vriendjes van dezelfde leeftijd. En hun school op slechts 2 minuten lopen. Om daarna in hun met cv-verwarmde huis te moeten slapen.

Hun grootste zorg is wat we toch zouden moeten doen met die 520 euro per maand die wij besparen op ons goed geïsoleerde Vinexhuis. Dat is namelijk het verschil tussen onze energierekeningen. Ik heb medelijden met mijn kinderen, want dit is natuurlijk geen ideale jeugd.

Stephanie Vorstenbosch-Biesheuvel, ‘s Hertogenbosch

Geschiedenis

Scherpe analyse van Kustaw Bessems. Ik had mij de afgelopen week al vaker zitten afvragen of ik de enige witte oudere man was die zich ongemakkelijk voelde over de halve heilig verklaring van Johan Remkes terwijl Christianne van der Wal meer en meer voor de bus gegooid wordt.

Ik vind Johan een prima vent, maar de Britse toneelschrijver Allan Bennet vatte het al eerder prachtig in woorden. Vraagt een lerares aan haar leerlingen wat geschiedenis eigenlijk is. Haar antwoord: ‘Geschiedenis is het verslag van de enorme variatie aan incompetenties van mannen. Geschiedenis, dat zijn vrouwen die overal achteraan lopen, met een emmer.’

John Rouvroye, Maastricht

Ouwe zeuren

Kunnen al die oudere mensen in columns en opinierubrieken die zeuren over jongeren die het te snel koud hebben, niet meer lezen en niet meer tegen een grapje kunnen eens ophouden? Omdat jij vroeger ijs op de ramen had, hoeven jongeren van nu toch geen onverwarmd huis te hebben? Omdat jij lezen synoniem maakt tot het lezen van boeken en dan bij voorkeur de zogenaamde literatuur waarin oudere witte mannen terugkijken op hun leven, betekent dat toch niet dat jongeren die urenlang artikelen op allerlei sites lezen niet lezen? Omdat jij vindt dat je wel racistische, seksistische en transfobe grapjes mag maken omdat iedereen die jou kent, weet dat het maar grapjes zijn, betekent dat toch niet dat jongeren daarom dat soort grappen moeten accepteren? Ga lekker zeuren over echte problemen zoals die waar de rest van de krant mee vol staat.

Jolanda van der Lee, Groningen