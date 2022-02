Bij wijze van bezwering keken we naar de livestreams over Rayan

‘Helaas heeft onze klein dappere Rayan het niet overleefd’, zegt de Utrechtse Karim Boulidam vanachter het stuur van zijn auto tegen zijn Instagramvolgers. ‘Maar hij is nu op een betere plek, een mooiere plek waar hij niet hoeft te lijden en waar hij niet alleen is en waar het niet donker is. Dat is in ieder geval waar ik me aan vasthoud.’

De dag na de vondst en de doodverklaring van de Marokkaanse kleuter Rayan is het verdriet groot bij talloze mensen wereldwijd die, gekluisterd aan hun telefoon, het nieuws rond de 5-jarige jongen volgden. Er is een eind gekomen aan vijf dagen hopen en bidden en meeleven met het jongetje dat vastzat in een smalle en ruim 30 meter diepe waterput.

Boulidam is vanuit Marrakech op weg naar Rayans geboortedorp in Noord-Marokko om hem een laatste eer te bewijzen en, zo hoopt hij, het dodengebed voor Rayan bij te wonen. ‘Het is fijn om daar straks te kunnen zijn en om het te verwerken en het een plekje te geven. Ik wil ook gewoon die plek zien en een momentje stilstaan’, zegt de Nederlander.

Verschillende vloggers en influencers wierpen zich de afgelopen dagen op als amateurjournalisten voor de honderdduizenden mensen die thuis hunkerden naar goed nieuws over Rayan. Of, zoals de Duitse Amir Moderator (Amir El-Shamy) in zijn livestream het sentiment onder de diaspora levendig verwoordde: ‘Ya Allah, bring the boy out!’

Amir Moderator doet op YouTube verslag van de reddingsoperatie voor de Marokkaanse kleuter Rayan. Beeld YouTube

Boulidam is een van de vele mensen die de afgelopen dagen berichtten over de reddingsoperatie. Ik twijfel niet aan zijn goede intenties. Hij staat bekend als een weldoener in Marokko, als iemand die oprecht meeleeft met de bevolking in arme en achtergestelde gebieden en daar niet alleen over bericht maar ook daadwerkelijk helpt. Door schooltassen uit te delen, bijvoorbeeld.

Toch keek ik met gemengde gevoelens naar naar de vele livestreams en commentatoren. Die brachten vaak (ongewild) nepnieuws, terwijl er in feite nog niks te melden was. Urenlang zagen we dezelfde beelden van een gigantische krater en mannen in gele hesjes die de menigte op afstand hielden. Ik keek, nee, we keken bij wijze van bezwering – zolang we keken, was er hoop.

Ramptoerisme was het niet, of nog niet althans, een happy end kon nog steeds. Rayan gered, Rayan terug in de armen van zijn ouders. Ondertussen rinkelde de kassa van de vloggers. Hoe meer views, hoe meer (indirecte) inkomsten. Je vroeg je af in hoeverre ze zich daarvan bewust waren.

Op weer een ander scherm bleek 2M, de Marokkaanse publieke omroep, vooral goed te zijn in het nieuws van de koning doorgeven. Diens condoleances kwamen zo’n beetje tegelijk met het nieuws dat Rayan het niet had gered. Niet lang daarna sloeg de precaire balans tussen oprecht meeleven en socialmediaspektakel grandioos door naar de verkeerde kant: rapper Lil’ Kleine bood aan de begrafeniskosten op zich te nemen.