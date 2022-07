Bij Renze kregen we het gevoel in de vierde maag van de nieuwsvoorziening te zitten

Er wordt veel gezeurd over het beperkte gastencarrousel van de talkshowredacties, maar zo makkelijk is het niet om nieuwe gezichten te vinden. Dat werd vrijdag weer eens pijnlijk duidelijk in Renze, de nieuwe RTL-talkshow van Renze Klamer, die het eerder bij De vooravond op de NPO mocht proberen. Er was een item aangekondigd over Corrie Blom, die de Nijmeegse Vierdaagse had gelopen.

Wacht, wie? Kijk, Corrie Blom werd vorige maand even een virale sensatie met een fragmentje waarin ze vloekend de ‘kuttrappen’ af kwam lopen bij het afgelaste concert van the Rolling Stones. Dus nu presenteerde Renze het ‘heftige verhaal’ van Blom, wier dochter herseninfarcten had gehad, met als ragfijn lijntje naar de actualiteit de Vierdaagse. We zitten kortom midden in de waterigste kern van de komkommertijd. Twitterend Nederland hoonde in koor. Zagen we eens een nieuw gezicht, was het wéér niet goed.

Renze Klamer Beeld RTL

De sympathieke Blom begon aan haar heftige verhaal en Klamer moest zich intussen uit de naad werken om de afstand tussen de Rolling Stones, de Vierdaagse en de dochter met herseninfarcten te overbruggen. ‘Wat is dat lopen dan voor jou?’ Dat was voor Blom een uitlaatklep, en de muziek van de Stones trok haar erdoorheen. Corrie wilde ook iets rechtzetten over zichzelf. Ze was uitgemaakt voor lui en hysterisch, maar toen ze het kuttrappen-fragment terugzag dacht ze: zo ben ik helemaal niet. Corrie was niet Corrie van de kuttrappen, wilde ze even zeggen.

Een virale video is kort en plat, hij ontmenselijkt de hoofdrolspeler altijd een beetje. In de ongeordende brei van sociale media drijven dingen juist naar boven omdat ze zonder context grappig zijn. Maar een internetsensatie is niet automatisch ook een televisiesensatie. Bij een talkshow hoop je voor even te ontsnappen aan die versnipperde concentratie en meegenomen te worden in een verhaal. Toch krijgen we er steeds vaker het gevoel beland te zijn in de vierde maag van de nieuwsvoorziening.

Waar de grap van een week eerder wordt uitgelegd, of gewoon herhaald. Als het een goede grap is, is dat overigens niet erg. Zo was bij Renze ook de 90-jarige ‘house-opa’ Johan te gast. House-opa Johan werd zes jaar geleden al een internetsensatie, hij moest daarna tijdens de coronacrisis thuis housen. En nu was hij terug, want house-opa Johan ging naar Ibiza. Wilde hij even zijn moves laten zien in de studio? Tuurlijk.

Zo zijn er op tv grote rollen en heerlijke, minder complexe bijrollen in te vullen. De rol van de nieuwe familie Meiland staat nog open. Ook zij hebben het via een Ik Vertrek-aflevering en meme-ificatie tot BN’ers geschopt. De dochter van Corrie Blom vertelde dat de telefoon roodgloeiend staat en hintte zwaar op een realityserie. Het gevaar is wel dat Corrie dan niet Corrie Blom mag zijn, maar Corrie van de kuttrappen.