Bij Patty Brard was de ‘shock’ over The Voice na een paar minuten alweer uitgewerkt

‘Je kan wel zeggen dat er vandaag een enorme bom ontploft is’, zei Bridget Maasland. Ze stond aan de desk van RTL Boulevard, op steenworp afstand van de smeulende puinhopen van The Voice of Holland. Naast Maasland stond Rob Goossens, die vertelde hoe Tim Hofman al in augustus een oproep had gedaan aan slachtoffers van talentenprogramma’s zich te melden. De afgelopen maanden was er onderzoek gedaan en daaruit waren beschuldigingen tegen jurylid Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen naar voren gekomen.

De twee mannen stonden lachend afgebeeld op de achtergrond. Entertainmentdeskundige Aran Bade merkte op dat het onderzoek ‘zorgvuldig en uitvoerig’ was gedaan. Hij had iemand gesproken die eraan had meegewerkt. Die persoon had verteld dat ze benaderd was door Rietbergen om op een hotelkamer te werken aan haar blind audition.

Wat Ali B precies heeft uitgespookt is nog niet helemaal duidelijk, maar we hebben allemaal na de overwinning van Max Verstappen kunnen zien dat hij tot alles in staat is. In de studio van RTL Boulevard wisten ze het ook niet precies, maar het echte slachtoffer is natuurlijk Ali B. zelf. ‘Hij maakt zich erg zorgen over zijn gezin’, zei misdaadverslaggever John van den Heuvel, die contact had gehad met B. ‘En wat voor invloed dit heeft op zijn relatie en zijn kinderen.’

Samantha Steenwijk, die zelf ooit meedeed aan The Voice, vond het allemaal ophef om niets. ‘Ik heb dit dus totaal niet meegemaakt’, zei ze. Wel had ze ‘natuurlijk’ verhalen gehoord (o?), maar ze vond dat The Voice ‘nu wel heel erg geblamed’ werd. Want dit gebeurt natuurlijk overal, klassiek voorbeeld van de secretaresse die het met de directeur doet.

RTL Boulevard met het item over The Voice of Holland. Beeld RTL

De kijker die daarna nog niet zijn televisie uit het raam had gesmeten, kon later op de avond bij SBS 6 genieten van Patty Brard, die er in Shownieuws nog een schepje bluszand bovenop deed. Ze was geshockeerd, zei Brard in eerste instantie, maar een paar minuten later was de shock blijkbaar uitgewerkt. ‘Dat een leider van een band ervoor zou kunnen zorgen dat jij verder komt in een talentenjacht, is natuurlijk van de gekke.’ Dat Rietbergen afgesproken zou hebben met kandidaten in een hotel geloofde ze ook niet. ‘Houd toch alsjeblieft op.’

Maar het enige wat ophoudt is The Voice of Holland. Het besluit van RTL om in ieder geval tijdelijk te stoppen met het programma doet denken aan 2019, toen de zender tijdelijk de stekker trok uit Temptation Island en Love Island vanwege misstanden bij RTL-programma De villa. Ook daar ging onderzoek van Tim Hofman en Boos aan vooraf.

Het is wachten tot de uitzending van Boos op donderdag om te weten wat er precies gaande is geweest bij The Voice. Eén ding is in elk geval duidelijk. In een paar jaar tijd is de volgevreten, hoogmoedige oude media tot twee keer op de knieën gedwongen door gedegen en zorgvuldig spitwerk van een YouTube-programma. Dat is, te midden van al het lelijks, toch iets moois.