Bij NPO Klassiek past jazz ook prima

Het Amerikaanse jazz-fusioncollectief rond bassist Michael League, Snarky Puppy, speelde in de AFAS Live in Amsterdam, 22 oktober. Beeld Ben Houdijk

De naamsverandering van NPO Radio 4 in NPO Klassiek impliceert volgens zendermanager Simone Meyer dat er geen jazzmuziek te horen is. Omdat ze als manager van scherpe grenzen houdt. Ze heeft niet de illusie dat veel meer mensen naar de klassieke zender gaan luisteren. Niet leren dus van de hybride programmering op KLARA (België), France Musique, BBC 3 en WDR3. ‘Dat in andere landen de jazz bij de klassieke zenders is ingedeeld, maakt het voor ons niet vanzelfsprekend dat ook te doen.’

Het zou me niet verbazen als dezelfde helft van de luisteraars die volgens Meyer de radio uitzet als op NPO Klassiek jazz klinkt, dat ook doet als er nieuwe muziek wordt gespeeld. Mocht ze toch beseffen dat het haar taak is een nieuw publiek kennis te laten maken met onbegrensde muziek, dan is de stap naar de jazzmuziek snel gezet.

Dick de Graaf, saxofonist en componist, Berkel en Rodenrijs

Peiling

Vanwege alle twijfel en onzekerheid over het nieuwe pensioenstelsel lijkt het zinvol om een peiling te houden onder de pensioendeelnemers. Zonder alle ins en outs van het nieuwe stelsel te kennen, hebben zij vast wel een mening over de zin en het nut hiervan nu zo veel deskundigen hierover de noodklok hebben geluid, zelfs oud-directeuren van De Nederlandsche Bank. Het gaat allemaal om het geld van de pensioendeelnemers, maar zij hebben niks te zeggen over het nieuwe stelsel. Erger nog, zij hebben niet eens recht van bezwaar tegen hun uitkering in het nieuwe stelsel.

Lydia Vorrink, Almere

Garantie

Als ik de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel hoor, hoor ik ook die zin bij reclames op tv voor beleggingen: huidige investeringen in beleggingen zijn geen garantie voor de toekomst. Niet echt een verbetering dus.

Corry van der Wal, Kapelle

Anders

Eindelijk een duidelijk stuk van Marjolein Quené over de pensioenhervorming in de krant. De gepensioneerde wordt straks geheel afhankelijk van de beleggers, private equity en andere cowboys. Hij heeft geen keus, want deelname is verplicht. De kosten: 10 miljard per jaar, een kwart van de ingelegde premies.

Waarom? Logisch, zet de pensioenindustrie bij elkaar aan tafel en ze bedenken een stelsel waarin zij in elk geval niets tekortkomen. Het kan anders. We hebben een uitstekend pensioenstelsel: AOW. Het gaf mij de laatste tien jaar een stijgende uitkering. Natuurlijk is er de vergrijzing, maar met de verhoging van de AOW-leeftijd is dat voorlopig opgelost. Verhoog de premie en verhoog de uitkering navenant. Wie meer wil, kan vrijwillig deelnemen bij de grote pensioenfondsen. En de uitvoeringskosten? De Sociale Verzekeringsbank (SVB) doet het zo voor een fractie van 10 miljard euro.

Maarten Muntinga, Amsterdam



Koning

In zijn gesprek met de pers woensdagavond, na zijn Griekse staatsbezoek, kreeg de koning de vraag voorgelegd of hij naar het WK voetbal zou gaan in Qatar. Hij hield zich terecht op de vlakte. Die vraag is staatsrechtelijk namelijk aan de verkeerde persoon gesteld. Of ons staatshoofd daar zal mogen zijn beslist niet hijzelf, maar de regering. Die heeft daarvoor de politieke verantwoordelijkheid en kan aan de koning daartoe al dan niet toestemming geven. Het is een misvatting dat hij dat zelfstandig beslist. Hij kan dat niet. De vraag van de pers of de koning naar Qatar gaat, moet dus worden gesteld aan de premier of aan een andere verantwoordelijke minister.

Erik Jurgens, Amsterdam

Jumbo

Supermarktketen Jumbo zal de naam moeten veranderen in Dombo.

J.W. Nieuwpoort, Alkmaar

Graatmager

Een uitstekende ontwikkeling, fittere trainers langs de lijn. Maar is het echt nodig de fitte Ten Hag te omschrijven als ‘graatmager’ en de andere voorbeelden als ‘sportfreaks’? Ten Hag heeft met zijn lengte en gewicht een BMI van rond de 22; dat is een gezond gewicht, niks graatmager.

De term sportfreak is evenmin flatteus, laat staan motiverend. Bodypositivity lijkt wederom uitsluitend bedoeld voor de zwaardere medemens: een term als ‘moddervet’ zou nooit gebruikt worden (en terecht). Meten met twee maten dus, heel onsportief.

Eva Verweij, Uden

Straffen

Toch interessant dat de ‘klimaatterrorist’ (volgens De Telegraaf) die vóór het klimaat strijdt met een ludieke actie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgt van een maand en de verontwaardigde boer, die het stikstofprobleem als grote veroorzaker van het klimaatprobleem ontkent (klimaatterrorist volgens mij) bij het bedreigen van een minister wegkomt met 120 uur taakstraf.

Jo Wuijts, Leiden