Bij iedere stap die hij met zijn linkervoet zette, klonk een zeldzaam hard plakgeluid, een oorverdovend, snerpend lostrekken

‘Mijn schoen plakt’, zei de man.

‘Aap eet banaan’ noemden wij dit toen ik nog aan de versnipperaar stond bij uitgeverij L.J. Veen, waar ik opgeklommen was tot chef ramsj, en werken van de geest die De Slegte niet bliefde in snippers terugschonk aan Moeder Natuur. (Voor jonggestorven boeken zijn er drie opties, naast cremeren en begraven mogen ze ook door de roterende messen, geen bezoek, geen bloemen.)

Hadden jullie echt zo’n machine, wil mijn vriendin Jet weten.

De wereld is alles dat het geval is. (Wittgenstein. Zo scherp weer.)

Aap eet banaan niet. Geen Wittgenstein, het is uitgeverspraat. We zeiden het over omslagen en titels, wanneer je op de voorkant van een roman die Snippers in de prullenbak heet een foto zou zetten van een prullenbak vol met snippers. Het zou dubbelop zijn. Nee, op Snippers in de prullenbak moet juist een geheel andere foto, van een droevige man bijvoorbeeld, die kijkt alsof ze zijn levenswerk aan het versnipperen zijn.

(Ik vermoed trouwens dat ‘aap eet banaan’ uit de fotojournalistiek komt, de wereld van de onderschriften, waar je nooit, hoe verleidelijk ook, onder een plaatje van een aap die een banaan zit te eten ‘aap eet banaan’ mag zetten, vanwege de lezersonderschatting.) (Ik sla deze zijweg in, omdat we op de plee een tijdje een uitgeknipte krantenfoto hadden hangen van de beroemde regisseur Bert Haanstra die gehurkt naast een chimpansee zat, waaronder stond: ‘Bert Haanstra (links) en een chimpansee.’)

(Was het expres of per ongeluk, vroeg ik me geregeld af, en wat zou grappiger zijn: een of andere boomer die glunderend op de redactie rondliep, vat je ’m, vat je ’m, hehehe, of dat een stagiaire, of liever nog de chef, het er per ongeluk onder had gezet, en dat zijn assistent het hem kwam laten zien, gniffelend, maar dat de chef het nog steeds niet doorhad, ‘wat sta je nou miezerig te lachen, hij zit toch gódverdomme links’, er echt grensoverschrijdend boos om wordend, haha.)

Enfin, we zaten in de trein, en voornoemde man (start column, PB), stond op om uit te stappen, en bij iedere stap die hij met zijn linkervoet zette, klonk een zeldzaam hard plakgeluid, Een echt oorverdovend, snerpend lostrekken. Het kleverige voorbij, meer knallend, iedere stap opnieuw. Iedereen keek.

‘Mijn schoen plakt’, zei de man.

‘Vriend’, zei ik, ‘aap eet banaan.’

Nee, zei ik niet. Ik ben heel ad rem, maar tegen de lokale Mike Tyson ben ik minder ad rem. Want zo zag deze meneer er wel uit. Ergens logisch dat juist hij dit luid plakkende schoentje droeg. Wat zat eronder, wilde ik ineens graag weten. Bison kit? Ruttes billentape? Zeventien kauwgoms? Edoch, opstaan en mijn Hollandse mond gebruiken durfde ik niet. (Tap-tap, op Mikes ijzeren schouder, en vragen: ‘Vriend, wat heb jij in godsnaam onder je schoen zitten?’ En dan bam, al mijn Hollandse tanden eruit zeker.)

Wat mij restte, was aan andere dingen denken. Kijk, dacht ik, dit is een trein, weinig aan de hand voor lokale Mike, maar wie zou je zo’n plakschoen als laatste toewensen?

Geert Mak, als hij op 4 mei naar het spreekgestoelte loopt. (Poetin juist wel, maar dat is een open deur.) Maar wie juist weer niet, is Janine Jansen, als ze uit de coulisse aan komt lopen met d’r viool. Al klappen ze dan. Maar niet hard genoeg, geloof mij maar.