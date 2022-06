Bij het stikstofdrama ontbreekt het besef dat we samen in eenzelfde schuitje zitten

Mijn eerste baantje was op een melkveehouderij. Als jong hulpje schopte ik het tot volwaardig melker. En diep van binnen ben ik nog steeds het meest trots op die prestatie. Dat kun je zien als treurig oordeel over mijn verdere werkzame leven. En het is natuurlijk jeugdsentiment. Maar ik vertel mezelf dat het ook iets te maken had met het soort werk.

Alleen al omdat het praktisch was. Velen van ons hebben betrekkelijk inwisselbare functies. Er moeten budgetten beheerd en stakeholders gemanaged, data verzameld en klanten gecontacteerd. En er moet veel worden geadviseerd. Eerbaar werk, maar de verantwoordelijkheid is toch minder tastbaar dan wanneer je dieren moet voeden of bij een lastige bevalling moet helpen.

En ja, er zit ook romantiek bij waar je bij nette mensen niet meer mee kunt aankomen. (‘Want het zijn tegenwoordig allemaal megastallen!’) In je eentje de zon zien opkomen, de koeien die op je stem reageren, de zen-achtige acceptatie dat je in principe altijd wel onder de stront zit. Het melken met een muziekje op en de kunst om je sigaret op te roken zonder die uit je mondhoek te halen. En: mijn collega’s, voor wie dit hun leven en hun liefde was.

Ik zal niet pretenderen dat ik het Nederlandse platteland ken. Ik was destijds elders mijzelf aan het zoeken (mislukt) en ben hier thuis juist vergroeid met de stad. Toch moet ik er deze dagen aan terugdenken. En erger ik me aan het grote gelijk van de stikstofbeperkers. Het ís een groot gelijk. Dat is het gekke: als D66-Kamerlid Tjeerd de Groot in een olijk partijfilmpje ‘fabels over stikstof debunkt’, ben ik het in alles met hem eens en toch heb ik na het kijken bijna de neiging om in een trekker de A12 op te rijden (kwestie van weer even inkomen).

Bestuur draait nu eenmaal niet alleen om feiten en regels. Ook om perceptie en gevoelens, om macht, en soms helaas om winst en verlies. Als winnaar kun je het best een beetje prudent omgaan met de verliezer. En de boeren zijn op dit moment aan het verliezen. De Kamer kan minister Henk Staghouwer van Landbouw – inderdaad wel een onwaarschijnlijke stoethaspel in het debat – nog duizend pagina’s met ‘perspectief voor boeren’ vragen, hij zal daar vrees ik niet uit komen.

Sommige boeren zullen misschien met varkensflats verder kunnen op een industrieterrein. Anderen zullen heus biologische streekproducten gaan maken en natuurgebied gaan beheren. Maar een heleboel gaan gewoon verliezen en dat weten ze. Ik las ergens dat het met de hervorming van de landbouw net zoiets is als met de mijnsluitingen en dat moest een geruststelling zijn. Ga in Limburg eens kijken hoe armoede daarna vaak van generatie op generatie is doorgegeven.

Geen wonder dat het minister Christianne van der Wal wordt nagedragen dat zij aanvankelijk een ‘woest aantrekkelijke’ regeling aankondigde voor boeren die willen stoppen. Die bestaat niet. Geen boer zal stoppen zonder gemengde gevoelens en vaak zal het aandoen als een nederlaag. Dat verlies ervaren boeren rechtstreeks en een heleboel anderen indirect. Het boerenleven is, zeker voor wie op het platteland woont, cultuur. Identiteit en houvast.

Daar kun je badinerend over doen. Je kunt erop wijzen hoe dat beeld met veel geld zorgvuldig is gecultiveerd door een gepamperde industriële lobby, maar ook met dát gelijk heb je niets opgelost. Ga er bovendien niet te makkelijk aan voorbij dat op alle denkbare terreinen Nederlanders buiten de Randstad slechter worden vertegenwoordigd. Dit stikstofdrama staat niet op zichzelf, het valt op die bodem.

Wat ook spanning geeft: er ís geen klimaatbewuste meerderheid aan de macht gekomen die besloot eens fijn de natuur te herstellen. Partijen die hier niets in zagen zijn gedwongen tot ingrijpen omdat Nederland decennia afspraken schond die het zelf in Europa had gemaakt en tegen de lamp liep bij een rechter met een ruime taakopvatting die het land op slot gooide. Dat maakt triomfalisme bij linkse partijtjes zo misplaatst, net als de voortdurende onzekerheid over voldoende natuurherstel.

Bestuurlijk puinruimen en het incasseren van nederlagen, daar zitten we naar te kijken. Waarbij totaal het besef ontbreekt dat we in Nederland samen in eenzelfde schuitje zitten. Nu hadden we het wat dat betreft slechter kunnen treffen dan met Van der Wal, die me een lerend bestuurder lijkt. Ze merkt het als ze antwoorden op vragen niet heeft en zorgt dat ze die een volgende keer wel heeft. Lompe opmerkingen maakt ze niet meer. Ze legt bij elke keus uit waarom het de minst slechte is. En keer op keer legt ze de schuld voor ‘de tang waar we in zitten’ bij de overheid.

Hoopgevend is ook dat het kabinet onder aansporing van een Kamermeerderheid geld zal proberen te halen bij partijen die zonder veel last van hun geweten aan het drama hebben verdiend. De banken bij wie boeren schulden hebben en die hen almaar hebben opgezweept tot schaalvergroting, de toeleveranciers met lange contracten en de supermarkten die nooit reële prijzen betaalden. Als je dat rijtje zo ziet, is het bijna knap hoe links ook de boeren van zich heeft weten te vervreemden.