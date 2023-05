Bij het open raam voelde en hoorde ik de energie van Tina Turner die over Utrecht galmde

Turner treedt op in de Poolse stad Sopot, augustus 2000. Beeld ANP / EPA

Mijn vader is een groot muziekliefhebber met een bijpassende platenkast. Toen ik een kleine meid was, gingen mijn vader en ik regelmatig op zondag met z’n twee spelletjes spelen. En daar hoort natuurlijk muziek bij. Hij ging op zoek naar muziek die ik leuk zou vinden, de punk werd bewaard totdat ik wat ouder was. Hij begon bij rustige soul, die steeds iets steviger werd, het werd steeds meer rock ‘n roll. Zodra Tina Turner - Queen of rock-‘n-roll - werd opgezet, was ik verkocht. Elke week vroeg ik weer om die ene plaat, met als grote favoriet: Proud Mary. Ik, 10-jarig meisje, ging los! En vijftien jaar later nog steeds.

Isa Kooiman, Hoorn

Galgenwaard

Mijn eerste herinnering aan een liveconcert was de keer dat ik met mijn ouders ging logeren bij mijn oom Erwin en mijn oma Ietje. Want Erwin en mijn ouders gingen naar Tina. Ik ben die avond met mijn oma naar het dakraam gegaan. Bij het open raam voelde en hoorde ik de energie die vanuit het stadion over Utrecht galmde. De energie die deze vrouw teweeg kon brengen. Het was 1990, ik was net 9 jaar geworden die zomer.

Kim Donkelaar, Heerhugowaard

Boete

Mijn beste herinnering aan Tina Turner is het concert dat ze in maart 2009 gaf in het Gelredome in Arnhem. Met mijn vriendin met de auto naar Arnhem: file, omleiding, door rood gereden (boete van 250 euro!) maar uiteindelijk nog net op tijd voor het concert. Tina zong drie nummers met de welbekende tomeloze energie en verliet toen het podium. Toch enigszins verbaasd zeiden wij tegen elkaar : ze is toch al 69 jaar, ze gaat vast even uitrusten. Maar niets was minder waar. Na een paar minuten stond ze er weer, ‘even’ van outfit gewisseld en weer door. Wat een fantastisch concert gaf ze daar die avond en wat een geweldige sfeer hing er toen in het Gelredome. Van het concert is later dat jaar een dvd (en cd) verschenen. Heb ze vandaag weer eens tevoorschijn gehaald om er nog een keer van te genieten.

Liesbeth van Herten, Echt

Carré

Ik heb haar gezien in Carré in Amsterdam in 1980. Was idolaat van haar in mijn late tienerjaren. Ze was mijn Queen of rock-‘n-soul. Ben enigszins afgehaakt, juist toen ze in Europa mid-jaren-Tachtig doorbrak met gelikt-geproduceerde popsongs. Ik hield meer van haar oude, rauwe werk, eigenlijk uit haar tijd met Ike, zoals Proud Mary en Nutbush City Limits, bijvoorbeeld. Haar stem en haar energie zijn onvergetelijk.

Matthijs van den Broek, Huizen