Bij het kijken naar Think Inside the Box dringt de gelaagdheid van het programma niet onmiddellijk tot je door

Vanuit het opvallend smalle spectrum tussen ‘heel erg begrijpelijk’ en ‘volstrekt onbegrijpelijk’ zond SBS6 vrijdag het programma Think Inside the Box uit, een raadprogramma waarin bekende Nederlanders in een overwegend paarse studio werden geacht willekeurige personen en objecten te raden door gesloten vragen te stellen, onder leiding van Richard Groenendijk, wiens presentatietoon suggereert dat hij er ook niks aan kan doen.

Op een bank zaten cabaretier René van Meurs, panelshowhabituee tot in de eeuwigheid Patty Brard en Volendammer Kees Tol.

(De combinatie Tol-Groenendijk dook recent ook al op in een andere parel aan de SBS-kroon, Dit is mijn huis. In dat programma was Tol de presentator en Groenendijk een van de verwoed gissende panelleden, die er in iemands huis achter moesten zien te komen wie die iemand was. Mogelijk begrijpt u nu alsnog geen jota van hoe Dit is mijn huis in elkaar stak, daarom hierbij de promotietekst van de aflevering van 23 maart: ‘Vier dames beweren allen dat ze Ginny heten en in een vrijstaande villa in Wijchen wonen. Maar wie spreekt de waarheid?’)

Maar terug naar vrijdagavond.

Talpavakwerk Beeld SBS6

Er werd gezocht naar een ‘wie’. Allerhande clous werden in hoog tempo op de kandidaten afgevuurd, wat hard nodig was, want in tegenstelling tot bij het overzichtelijke Dit is mijn huis kan bij Think Inside the Box alles een goed antwoord zijn. Dus ook Marijke Helwegen, want die was het.

Toen ze eenmaal geraden was, deed Helwegen een tijdje een duif na. Daarop bracht het panel het geluid uit van mensen die contractueel verplicht zijn het regelmatig uit te schateren. Later werd er ook nog een meidengroep en een raceauto geraden, waarna het tijd was voor de grote finale: het raden van het ding dat iedereen in het publiek mee naar huis zou mogen nemen.

Zoals bij wel meer uitingen van uitzonderlijke artistieke zeggingskracht dringt ook bij het kijken naar Think Inside the Box de gelaagdheid van het programma niet onmiddellijk in volle hevigheid tot je door. Eerst denk je dat je naar ongeïnspireerde onzin zit te kijken, infantiel gehannes van een zender die toevallig nog een paars decor en een paar vaste gasten had liggen.

Dan, zo rond reclameblok twee, maakt die gedachte plaats voor een diepe eerbied voor de makers. Wie Think Inside the Box outside the box bekijkt, ziet hoe een geheel nieuwe vorm van subtiele maatschappijkritiek wordt bedreven. Onder de platheid opent zich het ene luikje na het andere. Het fenomeen ‘panelshow’ krijgt een veeg uit de pan, evenals ‘commerciële tv’ en het geheel vormde een prachtige waarschuwing voor de ongelukken waar structurele onderschatting van je publiek toe kan leiden.

Uiteindelijk won het publiek een draadloze koptelefoon. Van Logitech. Groenendijk: ‘Een headset waarmee je kan gamen en muziek kunt luisteren. De koptelefoon maakt verbinding met je pc en je telefoon vanwege een draadloze lightspeedtechnologie en bluetooth.’

Ja, vakwerk.