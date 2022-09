Bij ‘Handen aan de couveuse’ is het moeilijk om niet ontroerd te raken

Wat een vroeggeboorte met ouders kan doen, is bijna niet voor te stellen, ook niet voor dokters, zegt kinderarts Sinno Simons. Het weerhield de makers van Handen aan de couveuse (EO) niet om toch een poging te doen. Maandenlang volgden ze ouders met hun piepkleine premature baby’tjes van soms maar 750 gram, verplegers en artsen op de afdeling neonatologie in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het resultaat is een boeiend inkijkje waarbij het, ook voor mensen zonder moederhart, moeilijk is niet ontroerd te raken.

Presentator Anne-Mar Zwart (links) kijkt in 'Handen aan de couveuse' toe hoe Lianne en John leren hun premature dochter te verschonen. Beeld EO

Vanaf 24 weken zwangerschap wordt een baby in Nederland beschouwd als ‘levensvatbaar’. Artsen mogen een vroeggeborene dan behandelen om het een kans op overleven te geven. Presentator Anne-Mar Zwart volgt in het Rotterdamse ziekenhuis meerdere ouderparen. Zoals Lianne en John. Hun premature dochter Edith (940 gram) die met slangetjes in haar neus op de intensive care ligt, kwam na zes maanden ter wereld. In een spreekkamer probeert dokter Simons hen voor te bereiden op mogelijke complicaties. Het gaat relatief goed met hun drie weken oude dochter. Maar de weg naar huis, bij voorkeur in een Maxi-Cosi op de achterbank, is nog lang.

Hoe groot de toewijding van de ziekenhuisverplegers is, wordt maar weer eens duidelijk als Zwart later naar de feestelijke slingers vraagt die rond Ediths warmte bedje zijn opgehangen. Een cadeautje van de zusters voor de jarige moeder van het vroeggeboren baby’tje. De moeder glundert. ‘Kijk dan, ze hebben er zelfs een kaartje met voetafdrukken van Edith bij gedaan.’ Ze houdt een gele kaart met twee minivoetjes omhoog. Er is inmiddels ook een geboortekaartje verstuurd, vertellen ze. Na de eerste weken vol grote zorgen, durfden ze het nu wel aan.

Op de volwassen intensive care ligt intussen Jennifer, een zwangere vrouw met corona die kunstmatig in coma wordt gehouden en die op het punt van bevallen staat. Zij krijgt een keizersnede. Als de premature baby uit de baarmoeder wordt getild, geeft die in eerste instantie geen kik. In de naastgelegen kamer haasten kinderdokters zich de vroeggeboren Vajèn (1.030 gram) te reanimeren. Met succes. Vader Bonito wordt gefeliciteerd. Een verpleger die het baby’tje heeft gewogen, stelt op de gang de grootouders gerust. Ze ademt nu zelfstandig, maar als dat later even niet lukt, dan helpen we gewoon, zegt ze.

Dat ook voldragen zwangerschappen risico’s lopen, zien we in de intieme onlinedocumentaire Stil leven (KRONCRV, NPO3). Daarin vertelt de jonge programmamaker Rowan Blijd dat haar eerste zoon Amari na 38 weken zwangerschap dood werd geboren. Door middel van getuigenissen van familie en vrienden en video’s van voor en na de bevalling laat ze zien wat zo’n gebeurtenis doet met een jonge vrouw vol toekomstdromen. Want hoe feestelijk haar zwangerschap ook was, het kende een verdrietig einde. En daarover, vindt Blijd, moeten we het vaker hebben.