Bij een volgende gezondheidscrisis moeten ziekenhuizen het zonder steun van OK-personeel stellen

Een hartoperatie in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Beeld ANP/Arie Kievit

In en rond operatiekamers ontstaan problemen omdat operatieassistenten en anesthesiemedewerkers sommige medische behandelingen niet mogen uitvoeren. Zogenoemde ‘voorbehouden handelingen’, zoals het prikken van infusen, aanleggen van een blaaskatheter, zelfstandig toedienen van medicatie of het hechten van de huid, mogen alleen worden verricht door zorgprofessionals die een bepaalde titel dragen.

Desondanks verricht het personeel van operatiekamers die taken nu vaak wel en daarmee overtreden zij de wet. De ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Conny Helder (Langdurige zorg) willen de regels niet veranderen.

Over de auteurs Nicole Dreessen is operatieassistent en voorzitter van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) Remko ter Riet is anesthesiemedewerker en voorzitter van Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM)

Hierdoor kunnen operatieassistenten en anesthesiemedewerkers zonder verpleegkundige vooropleiding, en daar zijn er veel van, niet meer zelfstandig worden ingezet. Dat was in januari de conclusie van de Taskforce die onderzoek deed naar de inzet van zorgprofessionals tijdens coronacrises.

Tegen de wet in

In ons werk voeren we zogenoemde voorbehouden handelingen zonder toezicht uit. Dit type handelingen mogen zorgprofessionals alleen zelfstandig uitvoeren als ze opgenomen zijn in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). En onze beroepsgroepen zijn dat niet.

Als operatieassistenten en anesthesiemedewerkers voorbehouden handelingen uitvoeren, is er zelden al een chirurg of anesthesist aanwezig op de operatiekamer. Er is evenmin een andere geregistreerde zorgprofessional die direct toezicht houdt. En juist dat zou volgens het Zorginstituut Nederland, het adviesorgaan aan de minister, wel het geval zijn. Maar het Zorginstituut baseert haar conclusies op informatie van allerlei aanpalende beroepsgroepen, behalve op die van ons.

Tijdens de coronacrisis waren de ziekenhuizen overvol en werkten wij op andere afdelingen , onder meer op de ic, spoedeisende hulp of verpleegafdeling. Hier deden wij ook voorbehouden handelingen, net zoals we die op de operatiekamer uitvoeren. Maar omdat dit volgens de wet niet mag – en na recent besluit van de minister blijft dat dus zo - zullen velen van ons bij een volgende crisis niet meer voorbehouden handelingen uitvoeren buiten de operatiekamer.

Schreeuwend tekort

De inzet van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers wordt hierdoor minder flexibel. En dat is zorgelijk, omdat er al een schreeuwend tekort is aan zorgpersoneel - ook in onze beroepsgroepen.

Patiënten zijn om meerdere redenen de dupe van deze gang van zaken. Ten eerste zijn we al met veel te weinig collega’s, dus worden er minder operaties uitgevoerd dan nodig. Als iemand dan eindelijk wordt geopereerd, is hij niet goed beschermd. Immers, het overgrote deel van onze beroepsgroep is goed opgeleid en voldoet aan alle competenties. Maar er is geen wettelijke controle op de kwaliteit.

Een operatieassistent of anesthesiemedewerker die een fout maakt, hoeft zich niet zoals een verpleegkundige te verantwoorden voor de tuchtrechter zoals de Wet BIG voorschrijft. Ook wordt er niet van misstappen geleerd en kan een OK-medewerker die de fout in is gegaan, eenvoudig in een ander ziekenhuis weer aan de slag.

Er zijn helaas voorbeelden waarbij brokkenmakers na ontslag in het volgende ziekenhuis zijn gaan werken. We zien nu, wat eerder ook praktijk was bij personeelstekorten, mensen zonder volwaardige opleiding op de OK werken. Hierdoor komt de kwaliteit en veiligheid in gedrang.

Wij vinden dat de minister van VWS onvoldoende doet om ons als gespecialiseerd verpleegkundigen te erkennen. De minister acht ons wel bekwaam, maar erkent ons niet - door een oude weeffout in de regelgeving. Onze beroepen vinden nota bene hun basis in de verpleegkunde. Wij hebben de ministers van Volksgezondheid verschillende keren opgeroepen ons te erkennen. We kregen nul op rekest.

Noodzakelijke hulp

Minister Kuipers stelt in één van zijn brieven aan de Tweede Kamer dat er voor de operatieassistenten die nu geen verpleegkundig diploma hebben, een aanvullend opleidingsprogramma zou moeten komen waardoor ze zich kunnen ontwikkelen tot verpleegkundige. Maar een extra opleiding is helemaal niet nodig. Anesthesiemedewerkers en operatieassistenten bezitten de essentiële verpleegkundige competenties immers al. Dat werd wel duidelijk toen wij bijsprongen op afdelingen buiten de operatiekamers tijdens de coronacrises.

Niet alleen wij vinden dat opname in de Wet BIG wel degelijk belangrijk is en dat dit ook noodzakelijk is om ons bij eventuele hulp buiten de operatiekamer in te zetten, ook meerdere adviesbureaus en -organen geven dit in hun rapporten aan.

Er is de afgelopen jaren veel geschreven over de rol en toekomst van onze beroepsgroepen. In veel gevallen trekken de Landelijke Vereniging van Operatieassistentenen en de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers samen op omdat de posities van onze beroepsgroepen vrijwel hetzelfde zijn. We hebben een gezamenlijk belang en dat is een veilige operatiekamer, waar erkende zorgprofessionals transparant werken.