Bij een virus dat niet meer snel weggaat horen andere oplossingen

De coronacrisis krijgt een structureel karakter. Dat vraagt om een herbezinning op de strategie.

Het is een giftige cocktail die het leven van agenten op straat dit jaar soms levensgevaarlijk maakt. Het vuurwerkverbod was vrijdag de directe aanleiding voor de geweldsuitbarsting in Rotterdam, maar zonder de sluiting van de voetbal­stadions, de coronapassen, de beperkingen in de horeca en de dreiging van nieuw lockdown-achtig onheil, was het vast niet zo mis gegaan. Rond de instelling van de avondklok gebeurde begin dit jaar hetzelfde. Waar de klassieke voetbalhooligan samenkomt met de snel groeiende ‘radicale onderstroom van activisten’ waar de nationale terrorismecoördinator al een tijdje voor waarschuwt, ontstaan taferelen die inderdaad naar terrorisme neigen.

Hard straffen bij de snelrechter is daarop het enige juiste antwoord. Maar zeker nu onder artsen de roep om nieuwe sociale beperkingen weer aanzwelt, zal het kabinet zich meer dan ooit rekenschap moeten geven van de mentale spankracht van de samenleving. Ook onder veel mensen die geen politieauto’s in brand steken, is de rek er al een tijdje uit. Menig restauranthouder zal verlangend kijken naar Groot-Brittannië, waar de regering in de zomer besloot dat corona voortaan een zaak van eigen risico is en er sindsdien tamelijk ontspannen mee omgaat.

Dat hoeft niet het voorbeeld voor Nederland te zijn, al is het maar omdat de ziekenhuizen hier nou eenmaal weinig kunnen hebben. Maar nu de onzekerheid in het land weer groeit, de vaccins minder slagkracht hebben dan gehoopt en ook de coronapas niet heeft gedaan wat ervan werd verwacht, zou het kabinet wel meer duidelijkheid moeten bieden: wat is de strategie nu het virus een veel structureler probleem is dan voorzien? Is een harde lockdown, ondanks de vaccinaties, toch weer mogelijk? Is het echt een optie om ook het onderwijs weer te sluiten, zoals sommige OMT-leden nu suggereren, ondanks alle sociale en mentale schade die dat weer aanricht? En hoe vaak kun je zoiets herhalen als er geen uitzicht is op een definitieve oplossing?

Het kabinet kan niet alles voorzien, maar het kan in deze nieuwe situatie wel proberen zoveel mogelijk zekerheid te leveren en het land daarin mee te nemen. Bij het invallen van de winter zal het moeten formuleren hoe het wil omgaan met een virus dat blijft rondwaren. Tot waar gaat dan de plicht van de overheid om mensen te beschermen en waar begint de eigen verantwoordelijkheid? De volgende persconferentie zal bovenal in het teken moeten staan van die fundamentele vragen.