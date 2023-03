Bij een reis door het kosmische gaat het niet over overlijdensrisico’s

Het is nu ook officieel een succes. De vlucht van ruimteschip Orion rond de maan en de lancering door megaraket-SLS bij Nasa-missie Artemis 1, die december vorig jaar werd afgerond toen de Orion-capsule in de Stille Oceaan plonsde, is zonder problemen verlopen, zo maakte Nasa deze week bekend.

Het ruimteschip behaalde onderweg alle 161 testdoelen die ruimtevaartingenieurs hadden gesteld. Alle bewegende delen – van uitklappende parachutes tot het ontkoppelingsmechanisme van de bemanningscapsule vlak voor terugkeer op aarde – functioneerden naar behoren.

Dat maakt de weg vrij voor missie Artemis 2, gepland voor volgend jaar. Dan zullen menselijke astronauten in de capsule plaatsnemen en doet Orion zijn rondje maan nog eens dunnetjes over. Nog een jaar later – al verwachten de meeste kenners uitstel – moet Artemis 3 volgen, waarbij de eerste vrouw en de eerste persoon van kleur hun stevige astronautenlaarzen in het grijze maangruis moeten planten.

Duik echter wat dieper in de analyse van Nasa en je ziet wat bemenste ruimtevaart zo risicovol en spannend maakt. Het hitteschild van de Orion-capsule bleek bijvoorbeeld een stuk verder afgebladderd dan verwacht na de terugkeer door de aardatmosfeer. Blijkbaar reageerde het materiaal in de praktijk iets anders dan op de tekentafel.

Het verschil viel ruim binnen de veiligheidsmarges, maar toch: dat schild moet de astronauten straks beschermen wanneer de capsule met tienduizenden kilometers per uur door de atmosfeer raast en de buitentemperatuur van de capsule door luchtwrijving oploopt tot 2.700 graden Celsius, ongeveer half zo heet als het oppervlak van de zon.

Ziedaar de reden dat ik nooit astronaut zou kunnen of zelfs willen worden. Ik begin al een tikje zenuwachtig om me heen te kijken wanneer ik in een vliegtuig een onverwacht geluid hoor bij de motoren, of wanneer de turbulentie wat heviger uitpakt dan normaal. Het idee dat een laag afbladderend spul met deels onbekend gedrag het enige is dat me scheidt van een vurige dood, zou voor mij de lol van zo’n ruimtereisje al snel bederven.

Bemenste ruimtevaart is inherent risicovol. Negentien astronauten zijn tot nog toe overleden tijdens missies. (En nog eens elf overleden tijdens training in vliegtuigen of tijdens testen met materiaal op de grond.) Onder de streep kunnen ongeveer drie op de honderd astronauten hun ruimtemissie dus niet meer navertellen. Ter vergelijking: in het vliegtuig overlijdt wereldwijd één persoon per 7,9 miljoen keer dat een passagier aan boord gaat, zo bleek in 2020 nog uit onderzoek. Oftewel: vliegen is ongeveer 237 duizend keer veiliger dan de ruimte bezoeken.

Toch zullen de Artemis-astronauten daar niet aan denken wanneer ze volgend jaar richting maan vertrekken. Op reis door het kosmische gaat het niet over overlijdensstatistieken. Ze zullen slechts dromen over het pokdalige oppervlak van de maan, die vanuit het raampje van de Orion-capsule zo dichtbij zal lijken dat ze het bijna denken te kunnen aanraken. Een uitzicht dat alle risico’s vanzelf laat verdampen.