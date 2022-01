Bij een eerlijk gasbeleid horen eerlijke verwachtingen, ook vanuit de Kamer

Een demonstrant bij een protest tegen de gaswinning in Groningen, in 2018. Beeld Peter Dejong / AP

Hans Vijlbrief zal Stef Blok dankbaar zijn. Bloks laatste politieke daad als minister was het luiden van de noodklok over de Groningse gaswinning: in plaats van de geplande 3,9 miljard kubieke meter moet er dit jaar waarschijnlijk 7,6 miljard worden opgepompt. Dat is geen mededeling waarmee Vijlbrief, de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw, zijn bewindsperiode vandaag lekker had kunnen beginnen. Nu is hij daar vanaf en kan hij op zoek naar manieren om de gemoederen in Groningen weer wat te bedaren.

Dat zal nog niet meevallen, want de woede zit net zo diep als de schade aan de bodem. Wie had ook anders verwacht van mensen die zich jarenlang zo in de steek gelaten hebben gevoeld en die nu nog steeds in groten getale wachten op een ordentelijke afhandeling van hun schadeclaims.

Ingewikkelder ligt dat voor de diepe verontwaardiging van de provinciale en landelijke politici, die daarmee in de afgelopen dagen niet alleen de emoties maar ook de verwachtingen in Groningen weer verder oppookten.

Zij zouden beter moeten weten. Die 3,9 miljard was altijd een streefdoel, op weg naar het einde van de gaswinning omstreeks 2025. Altijd was de voorwaarde dat dan wel de stikstof-mengfabriek gereed moest zijn om het importgas geschikt te maken voor binnenlands gebruik. De leveringszekerheid moest overeind blijven. En de buitenlandse ook: er zijn contracten met de buurlanden, in dit geval Duitsland, die niet zomaar verbroken kunnen worden.

In koude winters zullen de Groningse reserves nog even nodig blijven. Daar kunnen politieke partijen het mee oneens zijn, mits ze duidelijk maken hoe zij dan de verwarming in de Nederlandse huizen (en de Duitse) op temperatuur willen houden. Wie dat niet doet, heeft minstens zoveel schuld aan de Groningse frustraties als Stef Blok.

Vijlbrief weet nu dat hij geen rustige inwerkperiode krijgt. Hij mag deze week meteen aan de bak om te zien wat er nog mogelijk is zolang de stikstoffabriek niet af is. En hij moet snel in gesprek met zijn partijleider Sigrid Kaag, de nieuwe minister van Financiën. Want een serieus antwoord op het verzoek van de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten om de opbrengst van de extra winning dit jaar direct door te sluizen naar de regio, is wel het minste wat de Groningers nu vanuit Den Haag mogen verwachten.