Bij de Zweedse meubelgigant droomt Thomas weg over alles wat hij had kunnen zijn

Thomas ging naar Ikea en waande zich in Disney. Waar was hij ook alweer voor gekomen?

Welke van de Zweedse meubelgiganten is uw lievelings? Ja, de mijne ook. We zouden alleen gaan kijken naar een mini-keukentje voor het kantoor van mevrouw Van Luyn. Echt, alleen maar even door de keukens hollen, hup, erin en eruit. Hoe lang kan dat nou duren? Nou, een uurtje of twee, weet ik uit ervaring. Er zit een hele wetenschap achter hoe ze je, ondanks je voornemens, zo lang mogelijk in de zaak houden en zo veel mogelijk laten zien. Er zijn wel afsnijdroutetjes, maar alleen de gevorderde Ikea-ganger kan die ontwaren, en dan nog gebruik je ze niet. Werkelijk iedereen in het Pretpark der Burgerdromen laat zich braaf langs alle attracties geleiden. Afdwalende schapen worden zachtjes terug de kudde in geholpen door een stoeltje of een poefje dat op hun dwaalspoor staat.

Ook ik laat me met liefde meevoeren met de stroom. Hoewel, liefde, misschien is weemoed een beter woord, want ik krijg knopen en knotten in mijn maag van al die levens die ik had kunnen leiden wanneer ik al die paradijsjes van klein geluk zie, ontworpen door ongelofelijk kundige inrichters. Wat is het geheim? De ontbrekende plafonds? Slimme lichtval? Als ik mijn huis precies zou inrichten als hier, met exact dezelfde spullen, dan nog zou het eruitzien als fletse goedkope massaproductie.

Hier echter straalt alles hoop uit, en klein geluk. Voor mij dan. Ikea-haters kunnen er depressief of boos van worden, omdat ze hun onvolmaaktheden niet onder ogen willen komen, hun onvermogen dat schrijnend voelbaar wordt in deze volmaakte wereld. Die mensen houden ook niet van Disney.

Ik ervaar eerder ‘aspiratie’ – datgene wat ik zou willen zijn. Een leukere vader, een lievere echtgenoot, een ambitieuzere werker, een opgeruimder mens. Zelden vertaalt het zich in ‘inspiratie’, dat ik denk: ik ga dit of dat anders doen. Decennia aan Ikea-ervaring hebben mij geleerd dat ik door een luchtspiegeling loop, een wereld die ik nooit zal kunnen bewonen. Geeft niet. Ik hou ook van Disney.

Laat mij maar wegdromen, wegzakken in een neplederen bank en kijken naar de statige notenhouten gefineerde boekenkast slash tv-meubel. Of leunen op de statafel in de zonovergoten keuken waaraan ik altijd goedgeluimd zou ontbijten, als ik een man zou zijn die zo’n statafel had, met het gezin dat daarbij hoorde. Als ik rijk genoeg was en ruimte genoeg had, zou ik alle kamers hier in een van mijn vele huizen laten nabouwen, en elke dag doen alsof ik zo iemand was.

Het wordt nooit alleen één dingetje kijken. Al voordat we bij de keukenafdeling waren, hadden we een gele indoorwinkeltas meegegrist om roze kussentjes, een slaset en een bamboe schermverhogertje voor mijn computer in te stoppen, want die konden we allemaal niet laten liggen. En een rolmaat. Hoe vaak zit je nou niet ineens te springen om een rolmaat? Zeker als je toch al meubeltjes nodig had. Jongens, ze zijn zo slim.

Op de keukenafdeling zelf waren we snel klaar. Alles bij elkaar had het toch een dik uur geduurd, zeiden we nog tegen elkaar, alsof dat een verrassing was. En we deden net alsof we nu over vijf minuten in de auto zouden zitten. Maar ergens wisten we natuurlijk dat beneden nog klein keukengrut wachtte, kleedjes, lampjes, planten, en vooral: kleine opbergers. Och, ik houd zo oneindig veel van kleine opbergers.