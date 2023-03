Niets is zo moeilijk als het toegeven van een nederlaag. Het is anders gelopen dan verwacht, dat voelt hoogst onrechtvaardig, eigendunk en trots zijn diep gekwetst. Zoiets tegenover anderen te moeten toegeven, en vooral tegenover jezelf, behoort tot de ongemakkelijkste vernederingen die een mens kan overkomen.

Uit de sport weten we dat het verdriet van een nederlaag emotioneel veel zwaarder weegt dan de vreugde van een overwinning. Shorttracker Suzanne Schulting won altijd alles, begon dat bijna gewoon te vinden, tot ze een keer verloor – en moest huilen. Laatst zag ik een documentaire over het roemruchte Ajax, dat drie keer de Europa Cup won. De derde beker gooiden ze achteloos in de bagageruimte van de spelersbus, vertelde een oud-speler van AC Milan verontwaardigd. Wanneer winnen gewoon wordt, worden de winnaars blasé, dat is een normaal verschijnsel. Het verlossende debacle komt dan snel dichterbij.

Je zou verwachten dat de mens gewend raakt aan een nederlaag. Per slot is het hele leven, ondanks een incidenteel succesje, een reeks nederlagen die eindigt in de dood. Zoiets weet een kind. Maar kennelijk werkt het anders en is onze psyche niet geneigd de werkelijkheid zo maar onder ogen te zien.

Bij de Statenverkiezingen zagen we hoe moeilijk het is een nederlaag te erkennen. Er was één grote winnaar en een paar kleintjes. De meeste partijen hadden verloren, maar dat was ze niet allemaal aan te zien. Verschillende politici vierden hun nederlaag zelfs als een overwinning. In dat opzicht was Thierry Baudet de meest uitbundige. Als een opgetogen engel op een wolk kwam hij binnenzweven, toen bekend werd dat zijn partij tien van de twaalf zetels was kwijtgeraakt. Maar wat een geweldige avond was het!

Toevallig zag ik hem twee dagen later voorbijfietsen. Zo te zien verkeerde hij nog steeds in diezelfde gemoedstoestand. Hij had een wit zomerjasje aan, droeg een zonnebril en bestuurde zijn fiets met één hand, terwijl hij in zijn andere hand een banaantje vasthield, waaruit hij intevreden een hap nam. Het leek wel alsof hij op een zomerse dag op weg was naar het strand, maar het was pas half maart en het regende.

Thierry was trouwens niet de enige die zijn nederlaag vierde als een overwinning. Bij de halfslachtige combinatie GroenLinks/PvdA werd zelfs een verkiezingstaart aangesneden. Attje Kuiken en Jesse Klaver waren allebei reuzeblij en overlaadden elkaar met complimenten. De oudere vrouw (opgericht in 1946) en haar jongere vriend (opgericht in 1990) toonden zonder gêne hun liaison aan de wereld. Toen de eerste poll binnenkwam, kon de combinatie hopen op een extra zeteltje, vooral veroorzaakt door de onnavolgbare toewijzingen bij het getrapte systeem van de Statenverkiezingen.

Mooi, maar twee weken geleden schreef ik dat GroenLinks/PvdA ten minste 19,27 procent van de stemmen moest halen om er in elk geval niet op achteruit te gaan vergeleken met 2019. Alleen een bonus kan zo’n fusie aannemelijk en aantrekkelijk te maken. Wanneer je evenwel de percentages 2023 van GroenLinks en PvdA bij elkaar optelt, volgens de laatste mij bekende uitslag, kom je op: 9,55 + 8,33 = 17,88 procent. Dat is dus voor de combinatie een verlies van 1,39 procent.

Daar kun je aan voorbijgaan, maar voor je het weet volgt er net zo’n neerwaartse spiraal als die van het CDA, ook ooit voortgekomen uit een fusie. Bij WNL op Zondag, het opinieprogramma van rechts Nederland, legde Hans Spekman – aangekondigd als ‘PvdA-coryfee’ – meteen de vinger op de zere plek. Bij de beelden van de verkiezingstaart zei hij: ‘Wie houden we hier nou voor de gek? We hebben gewoon verloren.’ Dat getuigde van een werkelijkheidszin die in Nederland voornamelijk nog kan worden opgebracht door politici die de politiek al een tijdje hebben verlaten.

Ook minister-president Mark Rutte zette aanvankelijk zijn vrolijke niets-aan-de-handgezicht op, maar latere beelden bevestigen dat het chagrijn van de uitslag wel degelijk tot hem was doorgedrongen. Eerlijk gezegd kreeg ik een beetje sympathie voor Wopke Hoekstra van het CDA. Als de op een na grootste verliezer draaide hij er niet omheen: een ramp. Maar het idee ‘ik moet weg’ is nog niet ingedaald. Daar moet je in een beschaafde samenleving altijd de tijd voor nemen.

Als troost voor de verliezers een kleine herinnering. Mijn vader luisterde altijd naar het Vara-radioprogramma Commentaar op het nieuws. In de loop der jaren werd dat door verschillende commentatoren uitgesproken, maar dit keer was Klaas Voskuil aan het woord, hoofdredacteur van Het Vrije Volk en de vader van de schrijver J.J. Voskuil (van Het Bureau). De PvdA had enorm verloren, maar wat zei Klaas Voskuil met groot enthousiasme?

‘Wat een kansen de volgende keer!’

‘Tsja’, zei mijn vader, ‘zo kan ik het ook.’ En hij zette de radio uit. Er waren natuurlijk ook winnaars, maar daarover bij de Statenverkiezingen van 2027.