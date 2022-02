Bij de overheid moet eerst alles kapot voor iets wordt gefikst

Ik geef het niet graag toe, maar soms weet ook ik het niet meer. Vandaar dat ik deze ruimte gebruik voor een prijsvraag zonder prijs. Doet u mee? Als het even meezit, helpt u er mogelijk enkele honderdduizenden Nederlanders mee. En het zou zomaar kunnen dat u bijdraagt aan de houdbaarheid van ons zorgstelsel.

Na ruim dertig jaar wroeten tussen de gewassen, heeft het lichaam van de buurvrouw besloten ermee op te houden. De uitdijende artrose bezorgt haar krakend kraakbeen en hypergevoelige gewrichten. Sinds ze chronisch ziek is, is chronische pijn de enige zekerheid die ze nog heeft in haar leven.

Vervlogen gedachte

Omdat we hardwerkende Nederlanders niet in de steek laten, ontvangt de buurvrouw een allesbehalve toereikende WIA-uitkering. De lang vervlogen gedachte daarachter: chronische ziekte hoeft niet te leiden tot chronische armoede. Daarnaast is er het inkomen van haar verstandelijk beperkte dochter, want middels de Participatiewet is er ook voor haar een plekje op de arbeidsmarkt voorzien. Middels een 32-urige werkweek komt zij net boven bijstandsniveau uit.

Door de jaren heen liet de woningbouwcorporatie traag maar gestaag de huur stijgen tot het wettelijke maximum. Daarnaast betaalt de buurvrouw belachelijk hoge servicekosten die enkel in naam enige service blijken te omvatten. Op zich geen onoverkomelijke problemen. Een toeslagje hier, een toeslagje daar, het afzeggen van een pleziertje hier en het ontnemen van een gelukje daar, en moeder en dochter redden het net. Niets aan eigen verantwoordelijkheid is hen vreemd.

De 21ste verjaardag van de dochter ging geheel volgens de logica van de verzorgingsstaat gepaard met de inwerkingstelling van de kostendelersnorm. Het zou natuurlijk schande zijn wanneer volwassen uitkeringsstapelaars ook nog eens volwaardige toeslagen ontvangen. Dat betekent in de praktijk een iets kleiner toeslagje hier, een iets kleiner toeslagje daar, het afzeggen van nog wat meer pleziertjes hier en het ontnemen van nog wat meer gelukjes daar. Niets aan zelfredzaamheid is hen vreemd.

Energiearmoede

Toen kwam de energierekening. Er moest een fors bedrag worden terugbetaald en de maandelijkse kosten werden voortaan dubbel zo hoog. De natuur had de menstruatiearmoede opgelost, de gedwongen beperking van hun leefwereld riep de mobiliteitsarmoede een halt toe, sinds ze naar de markt gaat is er een minimalisering van groente- en fruitarmoede, met kraanwater is de cola-armoede gestopt en met het verbijten van de pijn is ook de medicijnarmoede weg. Maar aan de toorn des energiearmoede lijkt geen ontkomen aan.

Al is er hulp onderweg. Binnenkort is er een energiecoach die komt vertellen dat haar lage energieverbruik nog lager kan, een leefstijlcoach die komt vertellen dat haar gezonde leefstijl nog gezonder kan en een buurtsportcoach die komt vertellen dat beweging de sleutel tot geluk is. En het is omdat ik regelmatig op bezoek ga, dat er nog geen koffievrijwilliger is.

Een mogelijke oplossing voor de precaire situatie is dat de dochter vertrekt naar een begeleide woonvorm. Dat zou de buurvrouw financiële ruimte geven, de overheid zo’n

60 duizend euro per jaar kosten en onnoemelijk emotioneel leed veroorzaken. Op zich een kosten-batenanalyse die een wat coulanter ondersteuningsbeleid zou rechtvaardigen. Maar de overheidsrekenmachine rekent niet in ‘wat-als-scenario’s’. Eerst moet alles kapot, dan wordt iets gefikst.

Nachtrust kapot

Wat momenteel óók kapot is, is de nachtrust van de buurvrouw. Vandaar de prijsvraag zonder prijs: wat is de gouden tip voor het herstellen van haar nachtrust? Ikzelf kom niet verder dan het op me nemen van haar energiefactuur. Maar dat is geen structurele oplossing en draagt het risico in zich dat een overijverige ambtenaar onterecht denkt dat ze het wel redt. Dus maar niet.

Medicijnen, yoga en zelfmoord mogen geen onderdeel van het antwoord zijn. Ook zou het fijn zijn als u een slaapcoach en budgetmaatje buiten beschouwing laat.

Ik reken op uw creativiteit. Maar heel soms lijkt het simpelweg een kwestie van wat meer centen.

Tim ’S Jongers is senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.