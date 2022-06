Bij de Familie Kneupma zijn de rapen gaar

De zon staat laag op de velden als de lokale opsporingsambtenaar op zijn elektrisch opgevoerde dienstbike richting de afgelegen boerderij aan de rand van het dorp snelt. Hij parkeert zijn blauwwitte spietpeddellek op het erf, loopt naar de deur van de bijkeuken en klopt aan. Geen geluid.

Nog eens kloppen. Niets.

Harreblaksems, peinst de opsporingsambtenaar bij zichzelf. In het ene hoekje van de krant word je warm ontvangen, met knollenbrij, opgebakken klonten uit de karnemelkse pap en een vriendelijk woord, en in het andere sta je voor een dichte deur.

Krek zo, beantwoordt de dienstklopper zijn eigen observatie. Als enige buitengewoon opsporingsambtenaar in de regio is hij het gewend om met zichzelf van gedachten te wisselen.

Misschien heeft het, overweegt boa Bonkjes, terwijl hij zijn natte neus langs de mouw van zijn uniform haalt, iets te maken met wat ze de laatste tijd allemaal over de politie vertellen, op de televisie en de zosaaie media. Nee, dat is niet fraai, maar Bonkjes vreest geen zanksies. Hij behandelt iedereen in het postcodegebied gelijk. Rasciminatie komt in zijn woordenboek niet voor.

Ach, hoe lang is het inmiddels wel niet geleden dat hij hier op de deel stond? Twintig jaar, tweede zennia. Hoe vaak is hij niet binnen genood voor een warme flats en een stukje medemenselijkheid? Hoeveel potjes billentik heeft hij niet glansrijk gewonnen – ook al speelde hij het spel altijd strikt volgens de Olympische gedachte? En hoeveel aangeboden brandewijntjes heeft hij niet aanvaard, uit beleefdheid natuurlijk, anders niets? Maar ja, toen kwam de overplaatsing en hoorde hij dat het steeds warmer wordt als veehouders al hun vee houden en toen zag hij films op de strieming en kwam de stikstof en de ammenemak en steeds vaker waaide er een kille bries door al die warme herinneringen. Toch miste hij de familie, de altijd bereidwillige dochter Mieke-Kee nog het meest van al. Elk jaar in december schafte hij de boerinnenkalender aan, in de hoop op een glimp van haar olijke snoetje zonder hansop naast een hooibaal, of in de hem zo vertrouwde bedstee. Tevergeefs.

En nu is hij terug, en lijkt alles anders. En net als de weemoed de wetshandhaver dreigt te overmannen, klinkt er gescharrel achter de deur.

‘Ben jij het, Bonkjes? Toch geen slecht nieuws, hoop ik?’

Het is Moeder Kneupma. Ze is geen dag ouder geworden.

‘Ik kom voor Kneup,’ zegt Bonkjes. ‘Het gaat over de rekenmodellen en de detailberekeningen.’

‘Dat weet ik allemaal niet hoor,’ zucht Moeder Kneupma. ‘Vader is met de trekker op visite, in de stad. Anders belanden we met z’n allen van der wal in de plas, of hoe zei-ie dat? Kon laat worden. En onze Gerrit-Jan is tegenwoordig hobbyist in Brussel. Daar verzint-ie omissiecijfers.’

‘En Mieke-Kee?’ informeert Bonkjes met een blos.

‘Die is naar het oogstfeest van de VVD. Daar doet ze een mootsie om de stemming erin te krijgen. Een soort volksdans, denk ik. O. de rapen zijn net gaar – prik je een vorkje mee? Net als vroeger?’ Een avond net als vroeger? Met alleen Moeder Kneupma en een pan gare rapen? Daar zegt Bonkjes geen ‘nee’ tegen.

Met dank aan Remco Campert.