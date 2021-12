Bij de dramaserie Nood is eindelijk eens gekozen voor andere acteurs – een verademing

De makers hebben zich duidelijk laten inspireren door de succesvolle Deense telefoonthriller Den skyldige.

‘112 alarmcentrale, wat is de plaats van het ongeval?’ Deze sterke openingszin kregen de twaalf aanstormende scenaristen van de nieuwe dramaserie Nood (BNNVara) cadeau. En, ter inspiratie, een dik pak praktijkvoorbeelden van 112-meldingen. De rest – de personages, de dialogen, de plot – moesten ze zelf bedenken.

De makers van Nood hebben zich duidelijk laten inspireren door de succesvolle telefoonthriller Den skyldige, waarin een centralist (zelfs zijn stressballetje komt in een van de afleveringen terug) vlak voor het einde van zijn dienst een ontvoerde vrouw aan de telefoon krijgt. En zij zijn niet de enigen die zijn gevallen voor de loeispannende Deense film: dit najaar ging de theaterbewerking De schuldige van Daniël Boissevain in première, en op Netflix is momenteel een Amerikaanse remake te zien met Jake Gyllenhaal.

Maar behalve het uitgangspunt is alles anders. Want in de eerste vier afleveringen krijgt een gelovige Nederlands-Surinaamse centralist (Jenny Mijnhijmer) te maken met een verklaring tot niet-reanimeren, is een zwangere centralist (Melody Klaver) telefonisch getuige van een gijzeling van een andere zwangere vrouw, jaagt een centralist die ex-militair is (Joris Smit) op een drugdealer en belandt de piepjonge en sympathieke centralist Bilal (Mohammed Elouardani) in een loyaliteitsconflict.

Wat direct opvalt is de casting. Er is – hoe verfrissend! – eens niet gekozen voor het eeuwige groepje acteurs/BN’ers dat verantwoordelijk is voor zo’n beetje alle rollen in Nederlands drama. In plaats daarvan zien we een mix van jonge talenten en ervaren maar minder bekende acteurs. Een verademing.

Mohammed Elouardani in de nieuwe dramaserie Nood. Beeld BNNVara

Grote favoriet tot nu toe zijn Mohammed Elouardani, die opvalt door zijn subtiele en doeltreffende spel, en theateracteur Joris Smit, met zijn geweldige komische timing. Onder de auteurs is dat Aaron van Valen (Mocro Maffia: Komtgoed), die voor Smit scherpe en buitengewoon grappige dialogen schreef. Hij lijkt ook weinig last te hebben van de uitleggerigheid die bij andere auteurs nogal eens opduikt.

De serie Nood, geregisseerd door Joram Lürsen, is een initiatief van scenarioschrijver Willem Bosch, en heeft als doel beginnende auteurs ervaring op te laten doen met televisiedrama. Onder de twaalf scenaristen zitten jonge talenten als Esther Duysker, Fadua el Akchaoui en Van Valen, maar ook bekende televisieacteurs als Rifka Lodeizen, Benja Bruijning en Nadja Hüpscher. Elke scenarist is verantwoordelijk voor een aflevering.

Met de keuze van een op Den skyldige gebaseerd concept is het de beginnende schrijvers niet makkelijk gemaakt. Wie in de voetsporen van die film wil treden, heeft grote schoenen nodig: de kwaliteit van het strakke en minimalistische scenario van Den skyldige is haast niet te evenaren. Toch is het goed dat de lat hoog wordt gelegd, want uit Denemarken en andere Europese landen komen de laatste jaren onnoemelijk veel goede dramaseries. Wie in die league wil meedoen, kan maar beter ambitieus zijn.