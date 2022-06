Bij de dokterspraktijk was iedereen ziek. ‘Gaat u maar ergens anders heen’

Mijn eerste huisarts heette Meijer Zak, een Joodse vent met een enorme kale schedel. Hij had nog met mijn vader op de hbs gezeten, maar bij het uitbreken van de oorlog was het hem wél gelukt naar Engeland te ontkomen. Hij liep een tikje mank, want hij had zich aangemeld bij de Prinses Irene Brigade en was bij landing op Normandië gewond geraakt. Toen ik op een keer met een hersenschudding het bed moest houden, gaf hij mijn moeder de opdracht een schaakbord te kopen. Hij zette zich aan mijn bed, nam alle tijd en leerde mij de loop der stukken. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Later stelde ik hem diep teleur toen ik hem vroeg of hij mij wilde helpen om te worden afgekeurd voor de militaire dienst.

Mijn tweede huisarts heette Ludwig, een zachtmoedig man. Hij was een bezoeker van de kunstenaarssociëteit De Kring, waar hij vaak zat te bridgen. Op zijn praktijk vond hij altijd dat ik net zo goed niet had kunnen komen, want ik was kerngezond. Tot ik op een keer mijn broek moest laten zakken en hij zei: ‘Goed bezig. Platjes!’

Mijn derde huisarts heet Wim van Kernebeek, een geweldige kerel die mij door menige crisis heeft geloodst. Altijd met de stethoscoop paraat. Wratjes en andere ongerechtigheden haalde hij met plezier weg, zeker als mij dat even pijn deed. We raakten bevriend en soms onderzocht hij mij in het koffiehuis. Een enkele maal werd hij vervangen door een arts die ik maar even Fransje noem, omdat ik haar niet zo goed ken. Een hoogst intelligente vrouw, aan wie ik soms mijn ontbloot bovenlijf en andere zwakheden tonen moest. Veel liever was ik haar in zo’n Edward Hopper-saloon tegengekomen. Dankzij Wim en Fransje rolde ik door het leven en zij hebben eraan bijgedragen dat ik nog steeds besta. Maar ongeveer een jaar geleden trof mij een klein onheil: Wim en Fransje zwaaiden af, zij gingen met pensioen.

Een van de jonge artsen die de praktijk overnam, hoorde mij vriendelijk aan en zei ten slotte: ‘Dat zijn twee klachten. Voor de tweede moet u nog een keer terugkomen.’ ‘Maar ik zit hier nu toch’, antwoordde ik verbaasd. Dat scheen niet te kunnen, vermoedelijk om verzekering-technische problemen. Even later stond ik weer buiten. Toen ik terugkwam, werd ik ontvangen door een jonge vrouwelijke arts. ‘U bent zes minuten te laat’, zei ze streng. ‘De brug was dicht en als ik de minuten optel die ik in de wachtkamer heb doorgebracht, staat u nog flink bij mij in het krijt’, zei ik streng terug.

Het klikte niet en ik belde Wim, mijn gepensioneerde huisarts. Hij viel hier en daar nog in, en als ik een recept nodig had, kon ik altijd bij hem terecht. Zo kwam ik de coronatijd door. Ondertussen keek ik uit naar een nieuwe huisarts en het toeval wil dat ik op nog geen honderd meter afstand van een dokterspraktijk woon. Dat is wel zo handig. De praktijk staat tegenwoordig op naam van de dochter van een beroemde Amsterdamse arts, een ouwe verzetsheld bovendien, die tot vlak voor zijn dood op zijn 93ste zijn patiënten nog aan huis bezocht. Ik had hem weleens zien lopen, volgens mijn geheugen zelfs met zo’n ouderwetse dokterstas, maar mijn geheugen is misschien te romantisch.

Dat leek me wel wat. Ik schreef mij in en kreeg antwoord dat ik ‘van harte welkom was’. Het duurde wel even voordat ik het juiste formulier had ingediend, maar toen het zover was dat ik een afspraak wilde maken, kreeg ik een assistent aan de lijn die volkomen in paniek raakte. Mijn dossier was onvindbaar en zij kwam zelf net van het uitzendbureau. Ik moest morgen maar terugbellen als een andere assistent aanwezig was. Dat deed ik. Maar nu kreeg ik ineens te horen dat er geen nieuwe patiënten werden aangenomen. Bij de dokterspraktijk was iedereen ziek, door onderbezetting kon er geen zorg worden geleverd. ‘Gaat u maar ergens anders heen’, zei de assistente. ‘Maar ik woon op nog geen één minuut van u vandaan’, antwoordde ik wanhopig. ‘Sorry’, zei ze, ‘ik moet door. Hier heb ik echt geen tijd voor.’ Opgehangen.

Momenteel voel ik mij ontheemd. Wim is op vakantie en daarna gaat hij werken bij een Nederlandse collega in de Franse Morvan. Vindt hij leuk. Gelijk heeft hij, als je het mij vraagt. Ondertussen vraag ik me af: bestaat ergens in Nederland nog een ervaren arts met een niet al te grote praktijk, die niet meteen op zijn horloge begint te kijken als hij aan zijn volgende patiënt denkt. Of zijn die inmiddels allemaal afgeschoten door de verzekeringsmaatschappijen of verdronken in de bureaucratie?