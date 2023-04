Bij de armen voor de supermarkt zie je geen premier met de blije, twinkelende ogen

Mijn vader leeft niet meer. Daarom hoeven we hem niet meer te vertellen dat in het land waar hij ooit naartoe migreerde om aan armoede te ontkomen, mensen tegenwoordig in de rij staan voor het afgeprijsde, van de vorige dag overgebleven brood. Twaalf jaar Rutte, twaalf jaar hard kapitalisme is hem ontgaan. Als het kroost van de gastarbeider kunnen we daarom enkel tevreden zijn dat de lieve man een goed gevoel had voor de beste tijd om te migreren; naar de stad, naar Europa, naar het hiernamaals.

OVER DE AUTEUR: Erdal Balci is schrijver en journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.

Niet zo lang geleden maakte ik een praatje met een ondernemer die niet onder stoelen of banken stak dat hij een groot bewonderaar is van Mark Rutte. Hij was als een kind zo blij toen de premier een keer een bezoek bracht aan zijn bedrijf. Het hoogtepunt was dat het kopje koffie van de premier op de grond viel en dat Rutte erop stond dat hij zelf de vloer wilde schoonmaken met keukenpapier. Jaren later vertelde de Koerdisch-Turkse zakenman met een sentimentele stem: ‘Onze premier heeft zo’n passie voor het bedrijfsleven, zo’n liefde voor mensen die ondernemen…’

Toen ik vorige week om 5 voor 9 voor de supermarkt stond en de mensen in de rij zag staan voor goedkoop brood, moest ik aan dat verhaal over de premier en het keukenpapier denken. Geen betere allegorie voor deze tijd waarin de politiek eigenhandig de vloer van de grote bedrijven schoonveegt, waarin de winstpercentages van de grote bedrijven door het dak gaan en voor de grote massa’s aan de horizon slechts nog meer armoede lonkt. Bij de armen voor de supermarkt geen premier met de blije, twinkelende ogen.

Nogmaals, de mensen staan tegenwoordig in de motregen voor de supermarkt om niet te laat te zijn voor het afgeprijsde, oude brood. Een logisch gevolg van de ontwikkelingen van de laatste jaren. Zo leert onderzoek van Deloitte dat zes op de tien mensen in Nederland niet of nauwelijks kunnen rondkomen. De conclusie die ik uit deze cijfers trek is dat de middenklasse van voorheen inmiddels ‘arm’ is.

Het is 54 jaar geleden dat mijn vader zijn moederland verliet om te ontsnappen aan de klauwen van de armoede. In al die jaren hebben miljarden mensen gezwoegd en gecreëerd, om rijkdommen te verwezenlijken waarvan de grootte onze verbeelding te boven gaat. Bergen aan geld waar de allerrijkste één procent in zwemt. Het verschil tussen nu en toen is dat mijn vader de armoede kon ontvluchten door naar West-Europa te gaan. Nu heeft de armoede zich ook hier onder de massa verspreid.

Groter dan het drama van de zich verspreidende armoede is wel dat de tot simpele consumenten gereduceerde massa is vergeten dat je kunt strijden voor betere omstandigheden voor iedereen. Een handvol ultrarijken heeft de rijkdommen in beslag genomen en het komt bij de minderbedeelden niet meer op om dat geld op te eisen voor een betere, eerlijke wereld.

Wat wel gebeurt heeft de briljante Zuid-Koreaan Bong-Joon Ho in zijn Oscar-winnende film Parasite laten zien. De armen van nu hebben hun hoop gevestigd op het ontstijgen van de eigen klasse, net als de familie Kim in de film doet, door zich met allerlei leugens en manipulaties bij een rijke familie in te wurmen.

De Kim-familie speelt een tijd het leven van de rijken na, denkt er te zijn, maar er is een probleem. De geur van de armoede kleeft aan ze, zodanig dat de stank niet meer te harden is voor hun bazen. Het plezier is dan ook van korte duur en het verhaal eindigt op tragische wijze, de kijker opzadelend met de vraag of het immense verschil tussen arm en rijk het gebruik geweld rechtvaardigt.

Mijn vader ligt tegenwoordig in zijn moederland in een graf op een mooie berg te rusten. Hij heeft uitzicht op een haven waar de nieuwe generatie arbeiders als mieren in de weer zijn om de rijken nog rijker te maken. Ik hou van de geur van de grond van het graf van mijn vader, ik hou van de geur van het zweet van de armen in de haven, van de geur van de hoop dat het ooit anders zal zijn. En ik droom van politieke leiders die net zo lekker ruiken als het verse brood dat voor iedereen betaalbaar is.