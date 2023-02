Ik zou niet durven beweren dat Sigrid Kaag die fakkels in Diepenheim zelf had besteld. Vast staat dat het vervolg voor haar briljant uitpakte. In één klap, als een wielrenner die erop en erover gaat, had Kaag weer de aandacht en het initiatief. Even dreigde D66 te verbleken naast Mark Rutte en zijn linkse wolk, ook al wist iedereen dat het een onzinwolk was. Elke verkiezingscampagne heeft zijn eigen thema, en na de fakkelscène is Kaag de onbetwiste thema-eigenaar. Vanuit D66-optiek: verstand tegen tokkies, deugd tegen geweld, vooruitgang tegen stilstand, en voor de inhoud, niet voor de macht.

Kaag heeft Rutte de loef afgestoken. Hij moest zich rechts van het lijf houden en deed daarom alsof hij mot heeft met links. Dat was al een moeizame pose aangezien Rutte op alle grote onderwerpen samenwerkt met links, stikstof, asiel, pensioen, klimaat. Hij speelt de voorman van de hardwerkende Nederlander en doet met lange tanden wat Kaag met overtuiging uitdraagt. Maar het verschil is gradueel en wie niet voelt voor D66-light gaat natuurlijk voor Kaag.

Sigrid Kaag: als een wielrenner erop en erover... Beeld ANP

Na het fakkelincident waren vrouwelijke journalisten er als de kippen bij om te analyseren dat Kaag zo wordt gehaat omdat ze vrouw is. Dat getuigt van een bescheiden geheugen. Pechtold had zich al stevig tegenover het populisme geposteerd en ondervond evenmin veel liefde. Kaag doet er nog een polariserend schepje bovenop, maar uiteindelijk is het de partij D66 die weerstand oproept. Bij D66 hebben ze de rede als erelid zoals ze bij het CDA ooit God hadden. En redelijkheid is nu eenmaal niet zo tolerant. Kaag staat voor een hele partij die boven platte belangen of onderbuikgevoelens staat. D66’er Rinnooy Kan zei ooit dat zijn partij ‘minder op heeft met machtsspelletjes’.

Politiek met een beroep op de rede schakelt vanzelf tegenstanders uit. Die zijn immers onredelijk. Rutte spreekt over verantwoordelijkheid nemen maar bedoelt eigenlijk hetzelfde. In zijn opvatting heb je de constructieve oppositie en partijen met verantwoordelijkheidsvakantie. ‘Zij leveren niet’, zegt Rutte. Hij zegt eigenlijk dat er geen alternatief is dat voldoet aan de norm. Dat het dramatisch ontbreekt aan ‘tegenbeelden’, stelde H.J. Schoo al een kwarteeuw geleden vast onder paars. Sindsdien is dat gebrek alleen maar penibeler geworden.

Schrijver Maxim Februari doelde daarop in het interview in de Volkskrant van afgelopen zaterdag. ‘Sinds wanneer besteden we kritiek uit aan extreem-rechts? Dat is gevaarlijk.’ Bestuurskundige Paul Frissen stelt in zijn nieuwe boek De integrale staat dezelfde vraag. Wat zegt het over de democratie als de tegenspraak het moet hebben van een voor buitenstaanders onbegrijpelijke verzameling van yogamoeders, rechts-radicale boeren, corporale FvD’ers en ‘vaccinwappies’?

Maxim Februari: schreef ongewild een verkiezingspamflet... Beeld Mike Roelofs

Sinds corona is de stemming broeierig. Marianne Zwagerman schreef vorige week in haar Telegraaf-column over NS-conducteurs die na de pandemie meer dan ooit te lijden hebben onder het reizigersgedrag. Dat kan ik als treinreiziger beamen. Onverlaten gaan niet alleen bij onze eigen Marcia Luyten in de eerste klas zitten. Ze laten zich niet controleren, gaan in discussie en weigeren naar de tweede klas te verhuizen. Zwagerman ziet er intuïtief verzet in tegen de controlestaat die burgers in de mal van het fatsoen wil dwingen.

De ideale machine van de rede is de computer. Ict is tegelijk neutraal en paternalistisch, want bij uitstek geschikt om diep in het privéleven door te dringen. ‘Wij varen op de wetenschap’, zei Rutte tijdens de coronacrisis. Handen wassen, niet meer dan twee mensen op bezoek, een corona-app voor het café. Het klinkt reuze redelijk, maar zoals Februari schrijft in zijn boek Doe zelf normaal, wel met voorbijgaan aan democratie en recht. Hier hebben we een staat die zijn kans schoon ziet om zich intensief met je goede gedrag te bemoeien. ‘Onder je bed, tussen je oren en achter je voordeur’, om met Frissen te spreken. Dit alles gebeurt uiteraard met de mooiste bedoelingen. Het algoritme dat aan de kindertoeslagen ten grondslag lag, haalde de potentiële fraudeurs er feilloos uit – de ouders met een allochtone achtergrond.

Ict, legt Februari uit, duwt de burgerij in één richting, die van de normaalburger, ik zou bijna zeggen, van de D66-burger. Die zal de laatste zijn om de rede tegen te spreken. We willen toch allemaal een schoon klimaat, en wie kan er nou tegen diversiteit en inclusie zijn? Zo bevordert de staat inmiddels niet alleen het goede gedrag maar ook de juiste opvattingen. Musea die niet divers genoeg zijn worden bedreigd met korting op de subsidie, met verbijsterend weinig tegenspraak. Dezelfde staat verbiedt advertenties voor vlees, vis en brandstof in bushokjes.

Caroline van der Plas: iets anders dan de normaalburger... Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ongewild schreef Maxim Februari met Doe zelf normaal een soort verkiezingspamflet. Want de verkiezingen gaan over de vraag of er nog iets anders kan bestaan dan de dominante norm, en of de overheid uitmaakt wat het juiste leven is. De tegenstelling is niet Rutte tegen zijn zelfbedachte linkse wolk, maar Sigrid Kaag tegen Caroline van der Plas of Annabel Nanninga van JA21. Vier jaar geleden werd Thierry Baudet de grootste op hetzelfde thema, waarna hij in zijn eigen ketel met toverdrank viel.

Wilders is op dit toneel een tragische hoofdrolspeler. Hij belichaamt tegelijk het alternatief én houdt het tegen, vanwege de ongrondwettelijkheid van zijn islam-standpunt. Zo maakt hij het Rutte gemakkelijk, die steeds kan wegkomen met de suggestie dat hijzelf rechts is, maar helaas progressief moet regeren. Rutte zelf is ontspannen. Hij kan tellen en ziet dat er na 15 maart niet veel zal veranderen. Samen met verantwoordelijk links zal er weer een meerderheid zijn. Het is steeds riskantere armoe-politiek.