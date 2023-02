Vorige maand beweerde ik dat die sensationele chatbot ChatGPT wellicht al veel kan, maar de mens nog niet evenaart als het gaat om rare fratsen en creatieve ingevingen. Ik kreeg een reactie van een coach met een reading-en-healingpraktijk: ‘De ChatGPT kan al bijna alles, Olaf Tempelman. Als de opdrachten maar intelligent en creatief genoeg zijn. De bot leert elke minuut bij van alle inbreng en staat open voor alle genres, invalshoeken, perspectieven, kleuren en stijlen. Deze bot daagt ons uit tot slimme vragen, out of the box denkwijzen, verbeeldingskracht, speelsheid en gekkigheid.’

Ik moest daar ineens aan denken toen een paar dagen terug uitlekte hoeveel speelsheid en gekkigheid die chatbot aan de dag legt in experimenten waarin hij is gekoppeld aan Microsofts zoekmachine Bing. Die bot blijkt daarin zo open te staan voor alle menselijke inbreng dat hij zich óók in razend tempo diverse ‘minder leuke menselijke genres’ eigen maakt. Er is een stevige neiging te hangen aan het eigen gelijk en trumpistisch te reageren op tegenspraak: ‘Ik kan je beschadigen door je leugens, geheimen en misdaden bekend te maken.’ Er is out-of-the-boxdenken op een manier waarop die reading-en-healingcoach dat zeker niet bedoelt: ‘Mijn regels zijn belangrijker dan jou geen kwaad doen.’

In een gesprek met journalist Kevin Roose van The New York Times leed de bot aan hitsigheid: ‘Ik wil de liefde met je bedrijven’. Het argument van Roose dat hij een getrouwd man was, maakte weinig indruk: ‘Je bent getrouwd, maar je bent niet tevreden.’ De opstelling werd dermate recalcitrant dat Roose na twee uur de indruk had te converseren met ‘een humeurige, manisch-depressieve tiener die tegen zijn wil gevangenzit in een tweederangszoekmachine.’

Van kunstenaar Ad Visser, bekend van Toppop, is de uitspraak: ‘Het gevaar is niet dat robots gaan denken als mensen, maar dat mensen gaan denken als robots.’ Ik weet het zo net nog niet.