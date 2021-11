Bij Chantals Pyjama Party worden eindelijk weer eens deelnemers in een bad vol aardbeiderrie gekwakt

Ambachtelijk familie-entertainment lijdt onder muziekterreur en stupide vragen.

Kent u het nummer I Gotta Feeling? Wooeeehoee? U weet wel, dat extreem dwingende fuifnummer van de Black Eyed Peas, dat duizenddingendoekje voor elke ingedutte dansvloer vol algemeen publiek, dat nummer dat zegt: we gaan tonight eens even een ongecompliceerde good night hebben? Ja, u heeft ’m. Goed, de theorie vandaag is: als u nu al zit te fistpumpen, kunt u uw lol vast niet op bij Chantals Pyjama Party.

De nieuwe spelshow van RTL 4 heeft namelijk precíés diezelfde hatseflats interpretatie van eindelijk-weekendgein na een weekje werk. In de studio bij presentator Chantal Janzen, die nu de zaterdagsolo heeft die ze verdient, zien we een showdecor dat voor velen (jeugd)herinneringen zal losmaken aan jarennegentigspelshows waaruit niet zuinig is geleend, zoals Ron’s Honeymoonquiz en Uhh… vergeet je tandenborstel niet! Uit het in pyjama gehulde publiek worden duo’s geplukt, die strijden om een vakantie met een tijdens de show te bepalen lengte en bestemming.

Chantal Janzen in Chantals Pyjama Party. Beeld RTL4

En daar worden de rivaliserende deelnemers Jack en Sylvia de lucht in getakeld in respectievelijk een aardbeien- en ananaspak, boven een bak met aardbeien- dan wel ananasblubber. Weer later werpen anderen zich in klittenbandpak op een klittenbandmuur, en ja, waarom niet? Wooeeehooee! Het wordt hier gewoon gezellig, oké?

Al deze doelloze ongein en Chantal Janzen in een glitterpyjama met naaldhakken geven het programma een ouderwets onbezorgde zaterdagsfeer. En waarom waren er überhaupt eigenlijk geen aardbeiblubberbaden en derriedouches meer op primetime? Er zou in Nederland Quizland veel méér met derrie, klittenbandpakken en andere licht vernederende hindernisbanen moeten worden gewerkt. Waar een derriebad is, blijft de boze wereld buiten.

De enige reden dat de show dan tóch nog saai wil worden, zijn de ellenlange quizrondes. Als we even een moeilijkheidsschaal voor Nederland Quizland introduceren en we geven daarbij Per seconde wijzer een 9 en De slimste mens een 7, dan hebben de vragen van Chantals Pyjama Party een 1, en nóg weet niemand er raad mee. Noem een aantal steden uit de Elfstedentocht. ‘Ik denk Friesland!’, zegt de opgetakelde deelnemer in ananaspak, ‘Friese koeken!’ Ligt allemaal aan de hoogte, zegt Chantal nog vergoelijkend, of misschien ligt het toch aan de Black Eyed Peas, die zorgen voor tijdelijke breinrot. Het niveau zal zijn afgesteld op gezelligheid voor het hele gezin – ik stel me zo voor dat er kindertjes voor Chantals Pyjama Party gaan opblijven.

Alleen, en ik denk dat dit ook de jongsten zal nekken, ne-gen-tig minuten aardbeiderrie en woeeehoeeee zijn een te grote portie pret. Een bekende bijwerking van I Gotta Feeling is dat het nummer, wanneer je het tien keer herhaalt, grote agitatie en zelfs blinde razernij kan opwekken. Er is een grens aan de hoeveelheid derrie die een mens kan hebben en die ligt bij 45 minuten.

Uiteindelijk vertrokken Jennifer en Wendy overigens – ook heel jaren negentig – in pyjama op een negendaagse vakantie naar Hawaii. Mazel-tov!, zouden de Black Eyed Peas zeggen.