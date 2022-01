Bij bekende Nederlanders blijkt de methode-Beau een stuk minder effectief

Lago di Beau, waarin de Beau van Erven Dorens BN’ers ontvangt in een huisje aan het Comomeer, ademt in alles Villa Felderhof.

Sinds Beau van Erven Dorens afscheid nam van de spelshows en de gewone man en diens leven en problemen omarmde, heeft de televisiekijker Beau in zijn hart gesloten. The Amsterdam Project, The Rotterdam Project, Beau Five Days Inside, De sleutel, Beau in Floradorp: in al die hulpprogramma’s bleek Beau een knuffelbare labrador en sint-bernard ineen. Zijn methode: een terloopse vraag, een hand op de schouder, niet sturen op de tranen, maar oprechte interesse tonen.

Die integere aanpak leverde hem de Gouden Televizier-Ring op voor het beste programma en twee keer de Zilveren Televizier-Ster voor de beste presentator. Dat hij daarvóór zo veel mislukkingen op zijn naam had gebracht, maakte de gunfactor alleen maar groter. Het was natuurlijk ook een mooi verhaal: worstelende televisiepresentator ontdekt op 48-jarige leeftijd eindelijk waar hij echt goed in is.

Beau van Erven Dorens interviewt Miljuschka Witzenhausen in ‘Lago di Beau’. Beeld RTL

Maar Beau zou Beau niet zijn als hij het niet eens over een geheel andere boeg zou gooien. En dus zien we hem de komende weken elke zondagavond BN’ers ontvangen in een huisje aan het schitterende Italiaanse Comomeer dat alleen met de boot te bereiken is. Recht tegenover de villa van George en Amal Clooney komen in groepjes van twee Neerlands bekendste mensen langs; onder hen zangeres Maan, cabaretiers Tijl Beckand en Claudia de Breij en aanstaand D66-minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers.

Lago di Beau, zoals het programma lekker ironisch (hoop ik) is gedoopt, ademt in alles Villa Felderhof, het iconische interviewprogramma met BN’ers van Rik Felderhof, uit de jaren negentig. Beau loopt rond met een strohoed, tijdens een bezoekje aan de lokale markt gecombineerd met wit linnen pak, en er zijn veel natuurbeelden met romantische muziek, heerlijk mediterraan eten en contemplatieve gesprekken.

Of eigenlijk zijn het pogingen tot contemplatieve gesprekken, want bij bekende Nederlanders blijkt de methode-Beau een stuk minder effectief. Dat lijkt in de eerste aflevering, met culinair programmamaker Miljuschka Witzenhausen en de Volendamse zanger Nick Schilder, niet zozeer met zijn voorzichtige en respectvolle manier van interviewen te maken te hebben, als wel met het bekende ‘muurtje’ dat de tv-persoonlijkheden hebben opgetrokken.

Dat Witzenhausen, nichtje van de tot levenslang veroordeelde Willem Holleeder, niet het achterste van haar tong laat zien, kun je haar moeilijk kwalijk nemen. Met haar moeder Astrid Holleeder in een safehouse, en hun ontmoetingen die altijd in een auto moeten plaatsvinden, is het voor haar lastig praten. Een programma à la Villa Felderhof is daar vermoedelijk ook niet voor bedoeld. Bovendien is het RTL 4, en dus moet er ook genoeg te romantiseren en te lachen blijven. En dat is er met Van Erven Dorens ook.

Toch zien we Beau zich het liefst in een nieuw hulpproject storten. Voor mijn part mag hij daar die hoed en dat linnen pak bij aanhouden.