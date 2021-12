Bij BBB-voorzitter Stegink gaan de varkentjes van de glijbaan – als ze zin hebben

Tom Levitt, landbouw-en voedselverslaggever van de Britse krant The Guardian, ging eerst naar Den Haag om van Tjeerd de Groot (D66), Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) en Derk Boswijk (CDA) te horen of ze iets zien in het uitkopen van boeren in de buurt van natuurgebieden. Hij denkt dat dit ook het voorland van Engeland kan zijn.

Nu zit hij in het kantoortje van Piggy’s Palace in Bathmen bij Erik Stegink. Stegink is varkensman, dat om te beginnen. Hij heeft naast Piggy’s Palace ook Piggy’s Paradise voor ‘organic pigs’, en een proefbedrijf voor biologische varkens.

Piggy’s Palace kun je rustig een totale varkensbeleving van wieg tot graf noemen. Het is er mogelijk zelf worsten te maken en wijn te proeven tussen de varkens. Je kunt er een biggetje adopteren en aan ‘pig hugging’ doen. Ook kun je met varkens wandelen en is er een varkenskraamkamer, waar je op stro overnacht – ‘als het van slapen komt’– en dan ‘gegarandeerd’ meemaakt dat een zeug biggen werpt. ‘Vegetariërs uit Amsterdam komen daarvoor hierheen.’ Levitt doet alsof hij er niet van staat te kijken.

‘Dat is innovatie’, vindt Stegink en hij niet alleen: de wanden van zijn kantoortje zijn versierd met innovatie-oorkonden.

De varkens eindigen gedemonteerd als vacuümverpakte pakketjes in de diepvries van de boerenwinkel. Er zijn varkenshaasjes, spareribs, oren, pootjes, buikspek... ‘The best meat in the Netherlands’, beveelt Stegink beleefd aan. Speenvarkens – 7 kilo – zijn populair, als vervanger van de kerstkalkoen.

Voor het zover is, kunnen de varkens naar believen van de glijbaan, opgesteld in de modderpoelen achter de stal. Doen ze nooit, zegt Stegink er eerlijkheidshalve bij. Een varken zit liever met z’n snuit in de blubber. Maar het kan en het is leuk voor de foto.

Erik Stegink, met schuin achter hem de varkensglijbaan.

Piggy’s Palace is een plek waar stad en land en leven en dood elkaar ontmoeten. Op zijn site moppert Stegink soms over stedelingen met grote dieselauto’s die op vliegvakantie gaan. Maar de ontmoetingen leveren soms ook wat op. Zo was er een stedeling die een biggetje zag dat door de moeder was doodgedrukt. Dat moet je laten liggen, zei hij: dan ziet de moeder de gevolgen van wat ze doet. Stegink vond dat geen gekke gedachte. Zeker toen zijn vader, ook varkensboer geweest, er wat in bleek te zien. Zou het de zeug voorzichtiger maken als je zo’n dood biggetje twee dagen laat liggen? Hij heeft het experiment toch niet gedaan, om hygiënische redenen.

Fascinerend. Maar Levitt komt voor Stegink de politicus, Stegink de voorzitter van de BoerBurgerBeweging. Die we inmiddels kennen vanwege Caroline van der Plas, geen boerin. Terwijl Stegink, wel boer, dan weer graag afscheid zou nemen van dat boer in BBB. ‘We zijn geen boerenpartij’, zegt hij. ‘We komen op voor het platteland, voor die 8 miljoen Nederlanders die níét in de stad wonen.’

Stegink zat vanaf 1993 onafgebroken in de gemeenteraad, eerst in Bathmen, later in Deventer. Bij BBB stond hij nummer 3 op de lijst, hij dacht Kamerlid te worden. Stegink is sowieso een optimistisch man. BBB – zeven zetels in de peilingen – wordt de grootste partij, voorspelt hij terwijl de buitenvarkens knorrend naar het hek hollen.

Hoogste tijd terug te keren naar waar het Levitt om te doen is: ammoniakuitstoot. Stegink heeft duizenden varkens op stal. Je ruikt niks. Door de luchtwassers, zegt hij. Hij heeft ook enkele tientallen varkens buiten. Die ruik je van verre. ‘Dan vraag ik bezoekers: willen jullie dat de varkens lekker buiten lopen? Zit je wel met die lucht.’

Moet je in Nederland niet van die agrarische bulkproductie af, wil Levitt weten: voluit inzetten op kwaliteit, zoals Stegink zelf doet. Daar trekt de voorzitter van BBB een streep. ‘Er is altijd een positie voor het boerenbedrijf hier.’ Wel verwacht hij dat de veehouderij in Nederland zal krimpen. Maar gedwongen krimp, dat nooit. ‘We moeten over de hele wereld mensen voeden.’

Van wie moet dat, wil Levitt weten. Stegink: ‘Zo zit de Nederlandse landbouw in elkaar. De beste landbouw van de wereld, met de meeste innovatieve kracht. Help ons die verder te verbeteren.’