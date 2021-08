Bij alle aandacht voor Frédérique kunnen naamloze slachtoffers van andere misdrijven zich verlaten voelen

De ernst van een misdrijf is niet altijd maatgevend voor de aandacht die het krijgt van de sociale media.

Digitale gemakken stellen mensen in staat om met een paar kleine handelingen blijk te geven van hun maatschappelijke betrokkenheid. Engagement is laagdrempeliger dan in de tijd dat we de straat op moesten of brieven moesten schrijven om gehoord en gezien te worden. De 14-jarige Frédérique uit Amstelveen heeft dat mogen ondervinden. Maandag werd zij mishandeld door leeftijdgenoten die aanstoot hadden genomen aan haar genderneutrale verschijning en – nog meer – aan haar antwoord op hun vraag of zij een jongen of een meisje was: ‘Dat maakt toch niet uit?’

Haar geschokte vader liet met een foto van Frédérique op LinkedIn zien wat hiervan de gevolgen waren: een gebroken neus, een kaakfractuur en meerdere gebroken tanden. Vervolgens toonden tienduizenden mensen hun medeleven met haar, via de digitale weg maar ook met brieven en geschenken.

Ongeveer terzelfdertijd gaf het publiek ook blijk van zijn betrokkenheid bij een ander geweldsdelict: de mishandeling – de dood tot gevolg hebbend – van een 27-jarige Nederlander op Mallorca door landgenoten. Maar hier ging de aandacht vooral uit naar de (veronderstelde) daders. Op internet werd zo gretig gespeculeerd over hun identiteit (en die van hun ouders) dat het OM meende te moeten waarschuwen tegen openbare schuldigverklaringen en eigenrichting. Zelfs goedbedoeld engagement kan kwalijke gevolgen hebben.

In de digitale ruimte resoneert elk geluid, en ontwikkelt een rimpeling zich al snel tot een golf. De behoefte om medeleven te tonen met het slachtoffer van een misdrijf kan gepaard gaan met de behoefte om met daders af te rekenen. En de ernst van een misdrijf is niet altijd maatgevend voor de aandacht die het krijgt. Misdrijven die niet onderdoen voor dat waarvan Frédérique uit Amstelveen het slachtoffer werd, blijven onopgemerkt omdat ze minder tot de verbeelding van de digitale gemeenschap spreken. Mogelijk zou het publiek geen weet hebben gehad van wat Frédérique is overkomen als haar vader geen foto op LinkedIn had geplaatst.

De overweldigende respons is ongetwijfeld een bron van troost geweest voor Frédérique en haar naasten. Maar mogelijk heeft ze ook onbedoeld bijgedragen aan de verlatenheid van de naamloze slachtoffers van andere misdrijven.