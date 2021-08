Biden toonde geen enkele empathie met de Afghaanse vrouwen. Met mannen die zich vastklampen aan een vliegtuig evenmin

Zo geruisloos als de overname van Kabul door de Taliban zich voltrok, zo pijnlijk zijn de beelden van Afghanen die in paniek het land proberen te ontvluchten. De 17-jarige voetballer die zich vastklampte aan een Amerikaans militair vliegtuig toen het opsteeg en vervolgens te pletter viel op het asfalt. Een baby die over het prikkeldraad rond het vliegveld in Kabul werd getild en werd toevertrouwd aan een marinier. De Afghaanse journaliste die via een videoverbinding Navo-chef Stoltenberg smeekte de Taliban niet te erkennen zonder enige voorwaarden.

Het imago van bekwaamheid dat de regering-Biden in korte tijd had opgebouwd, was op slag verdwenen. President Biden zag zich gedwongen terug te keren uit Camp David, het buitenverblijf van Amerikaanse presidenten, om te reageren op de overname van Kabul door de Taliban. In een 20 minuten durende toespraak verdedigde Biden onomwonden zijn beslissing om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Afghanistan. Dat had, aldus Biden, al tien jaar eerder moeten gebeuren.

Bidens toespraak verhulde dat hij door de jaren heen steeds wisselende posities heeft ingenomen ten aanzien van Amerikaanse militaire interventies. Biden stemde in 1991 tegen de eerste oorlog in Irak maar in 2003 vóór de tweede invasie van Irak. Hij verweet president Clinton lafheid omdat die aanvankelijk aarzelde om Amerikaanse militairen naar Bosnië te sturen. In 2008 riep Biden op om meer Amerikaanse troepen naar Afghanistan te sturen, maar een jaar later keerde hij zich fel

tegen het besluit van president Obama om extra troepen naar Afghanistan te sturen. Volgens sommige commentatoren veranderde Biden van standpunt omdat hij gefrustreerd was over de Afghaanse president Karzai, die in zijn ogen onvoldoende deed om de papaverteelt en corruptie te bestrijden. Maar van grotere invloed lijkt het feit dat Bidens oudste zoon Beau in 2009 werd uitgezonden naar Irak. Beau keerde veilig terug, maar overleed in 2015 aan een hersentumor. Biden heeft meerdere keren geopperd dat de ziekte van zijn zoon het gevolg was van de blootstelling aan giftige stoffen tijdens zijn missie.

Toen Richard Holbrooke (die net als Biden meende dat de oorlog niet te winnen was) in 2010 tegen Biden zei dat de VS de morele plicht hadden de Afghanen militair te blijven ondersteunen, omdat vrouwen anders zouden lijden onder het wrede bewind van de Taliban, ontstak Biden in woede, zo is te lezen in George Packers biografie van Holbrooke. ‘Ik stuur mijn jongen niet terug om zijn leven te riskeren voor vrouwenrechten!’, schreeuwde Biden tegen Holbrooke. ‘Het werkt gewoon niet, daar zijn ze niet voor.’

Zo werd de vraag of hij zijn zoon ervoor naar het front zou sturen het referentiepunt voor Bidens buitenlandbeleid. Biden liet de overeenkomst die president Trump met de Taliban had gesloten, een wapenstilstand onder de voorwaarde dat de Amerikaanse troepen voor 1 mei het land zouden verlaten, goeddeels in stand omdat hij geen extra troepen naar Afghanistan wilde sturen.

Jonge vrouwen die nooit eerder onder ­Taliban-heerschappij hebben geleefd, zeggen zo niet te willen leven. NRC Handelsblad interviewde de Afghaanse juriste Fariha Eesar, die vertelde dat een ver familielid van haar aan een Talibanstrijder was uitgehuwd. Niet alleen hij had seks met haar; de jonge vrouw werd elke nacht door andere strijders verkracht.

Door het debacle in Afghanistan heeft Biden niet alleen zijn aura van bekwaamheid verloren, maar ook die van empathisch leider. In zijn eerste toespraak na de val van Kabul, zei Biden dat de scènes hartverscheurend waren – voor Amerikaanse veteranen, diplomaten en hulpverleners. Maar Biden toonde geen enkele empathie met de Afghaanse vrouwen. Met de mannen die zo wanhopig waren dat ze zich op het vliegveld van Kabul vastklampten aan een militair vliegtuig, evenmin.

Na de val van Kabul waren er voor het eerst meer Amerikanen die Bidens presidentschap afkeurden dan goedkeurden. Maar dat gold ook voor president Ford toen die in 1975 de Amerikaanse troepen uit Vietnam terugtrok. Twee maanden na de val van Saigon waren de peilingen voor Ford al een stuk gunstiger. Volgens peilingbureau Gallup beschouwden kiezers de terugtrekking van troepen uit Vietnam als Fords grootste prestatie.

Toen George Stephanopoulos van ABC News Biden vorige week vroeg naar de situatie op het vliegveld van Kabul, zei Biden dat er geen doden vielen. Dat is correct, tenminste, als je naar de Amerikaanse zijde kijkt. Dat is voor Biden de bottomline.

Heleen Mees is econoom