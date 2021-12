Biden stelt velen teleur, en de klok tikt door

De deceptie over het presidentschap van Joe Biden is gedeeltelijk te verklaren door de torenhoge verwachtingen na vier jaar Donald Trump. De problemen in de Democratische partij maken het niet beter.

Bijna een jaar na zijn aantreden, is het gejuich over de Amerikaanse president Joe Biden wel verstomd. De man die de Verenigde Staten zou veranderen in een socialer en groener land, wordt volgens de peilingen nog maar door 43,5 procent van de Amerikanen gewaardeerd, en in The New York Times stond begin deze maand een artikel met de kop: ‘Waarom voelt het presidentschap van Biden als een mislukking?’

De laatste steen waarover Biden struikelde, is een plan met de naam Build Back Better. Dit pakket maatregelen moest het grofmazige Amerikaanse sociale vangnet verstevigen én de VS weer tot wereldleider maken op het gebied van klimaat. Nu was het geen verrassing dat er in de Senaat geen Republikein was te vinden die het plan steunde, maar uitgerekend een Democraat gaf het voorstel afgelopen zondag de doodsteek. Joe Manchin, een senator uit West-Virginia, vond de kosten veel te hoog, maar volgens critici vreest hij vooral de schade die de klimaatplannen dreigen toe te brengen aan de steenkoolindustrie in zijn staat – een sector waaraan overigens ook Manchin’s eigen familiebedrijf fors verdient.

De ondergang van het plan is een enorme politieke nederlaag voor Biden die maandenlang heeft geprobeerd om Manchin over te halen zijn voorstel te steunen. Het versterkt bovendien het beeld dat de president zijn grootse plannen niet kan waarmaken omdat zijn eigen partij hem niet volledig steunt. Het is niet de eerste keer dat er gevechten plaatsvinden tussen de gematigde en progressieve vleugel van de Democraten, omdat beide weigeren water bij de wijn te doen.

Consumentenvertrouwen

Je zou bijna vergeten dat Biden een heleboel wél voor elkaar heeft gekregen: hij heeft de covid-pandemie voortvarend aangepakt, en binnen honderd dagen 200 miljoen vaccinaties laten zetten. Het American Rescue Plan, een economisch stimuleringspakket van 1.900 miljard dollar is wel aangenomen, evenals een megadeal van zo’n 1.000 miljard dollar waarmee ’s lands belabberde wegen, bruggen, vliegvelden en digitale infrastructuur worden aangepakt. De werkloosheid is laag, de salarissen zijn gestegen, en het consumentenvertrouwen is gestegen.

En toch is er die deceptie. Deze is gedeeltelijk te verklaren door de torenhoge verwachtingen van mensen die na vier jaar Trump snakten naar verandering. Biden zou de wonden helen, en de Amerikaanse droom herstellen voor wit en zwart, voor rijk en arm. Maar de problemen die het land meetorst (klimaat, racisme, ongelijkheid, corona, inflatie, immigratie) vergen een lange adem, en degene die op korte termijn verbetering wenst te zien, wordt zeker teleurgesteld.

De problemen binnen de Democratische partij maken het niet beter. Het is te betreuren dat zij de gelederen niet kunnen sluiten, en het is zorgelijk dat het er bij elk groot besluit dat moet worden genomen, telkens weer erop of eronder is. Bovendien tikt de klok door: eind 2022 vinden alweer midterm verkiezingen voor het Congres plaats – waarbij de Democraten waarschijnlijk zetels zullen inleveren, en Bidens kans om Amerika te veranderen helemaal is verkeken.