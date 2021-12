Biden probeert het maximale te halen uit de beperkte westerse invloed op besluiten in het Kremlin

Het Westen kan Poetin niet stoppen, maar er is geen alternatief voor Bidens poging de beperkte westerse invloed te optimaliseren.

Het gesprek tussen de Amerikaanse president Biden en zijn Russische collega Poetin heeft, zoals verwacht, geen doorbraak opgeleverd: Poetin herhaalde de eisen dat de Navo niet verder oostwaarts uitbreidt en dat er geen ‘offensieve raketsystemen’ in buurlanden komen. Biden gaf een zo krachtig mogelijk signaal van mogelijke westerse reacties op een eventueel nieuw Russisch militair offensief tegen (delen van) Oekraïne.

Dat laatste is moeilijker dan het lijkt, want er is geen automatische overeenstemming over stappen die de VS en Europese landen zouden kunnen zetten in zo’n geval. De Financial Times berichtte over de ‘robuuste gesprekken’ tussen Washington en Berlijn over de Amerikaanse wens om dan de Nord Stream 2 pijpleiding tussen Rusland en Duitsland niet in gebruik te nemen.

Duitsland is afgeleid door een regeringswisseling. Maar Nord Stream 2 bleef niet voor niets onbenoemd in het Duitse coalitieakkoord en blijft dus een hete aardappel. Het is nog afwachten wat het ‘nieuwe, realistischer’ Duitse beleid tegenover China en Rusland in de praktijk zal betekenen.

Onduidelijk is ook de koers van de EU. Ook in de Unie krijgt Berlijn – behalve uit Den Haag – weinig steun voor Nord Stream 2 die zich niet alleen slecht tot de Europese energiepolitiek verhoudt, maar ook tot de Europese wens Oekraïne staande te houden. Duitsland en Frankrijk – spelers in het op sterven na dood zijnde ‘Minsk-vredesproces’ met Oekraïne en Rusland – stelden in juni voor een top met Poetin te organiseren.

Dat idee stierf snel, niet in schoonheid, maar in argwaan. Een lijstje mogelijke nieuwe EU-strafmaatregelen tegen Rusland is wel gemaakt, maar nooit geagendeerd. Omdat het ze ook nog altijd ontbreekt aan middelen om in kaart te brengen wat er langs de grens met Oekraïne gebeurt, moesten de EU-landen ook nog door Washington van de Russische troepenopbouw overtuigd worden.

Het is goed, bij afwezigheid van een herkenbaar Europees beleid, dat Biden het maximale probeert te halen uit de beperkte westerse invloed op besluiten in het Kremlin. Het Westen kan Poetin niet bieden wat hij wil – en hem uiteindelijk ook niet stoppen. Maar Biden is goed gepositioneerd om, in afwachting natuurlijk van een ‘geopolitiek Europa’, de strategische dialoog met Poetin te verbreden, naar onderwerpen waar mogelijk wel zaken over te doen zijn.

