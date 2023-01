Biden en Rutte bespreken ASML en China: de gedeelde belangen overstijgen de verschillen

President Biden en premier Rutte bespreken deze week ook de strategie van de VS en Europa jegens China. De gedeelde belangen overstijgen vooralsnog de onderlinge verschillen.

‘De Tweede Wereldoorlog werd beslist door staal en aluminium, de rivaliteit tussen de VS en China zou weleens besloten kunnen worden door computing power,’ luidt de conclusie van een recent boek over de chip war. deze week bespraken Rutte en Biden de vraag of het kabinet de export naar China van lithografiemachines van het Nederlandse bedrijf ASML verder moet beperken. Verder – want de export van de meest geavanceerde ASML-machine werd al in 2019 bevroren – ook na druk vanuit Washington.

Nu gaat het om zogeheten duv-machines (op basis van ‘deep ultraviolet’), een generatie ouder. ASML heeft al een paar honderd duv-lithografiemachines aan China verkocht, en roept van de daken dat het daarmee graag doorgaat. Dit basale handelsinstinct is zo oud als ons land zelf. Het leidde er, niet gehinderd door strategische overwegingen, toe dat ons land zich vastklonk aan Russisch gas. En Rusland een ‘jonge democratie’ bleef noemen toen de oppositie daar al lang en breed was uitgeschakeld, of erger.

Deze houding overheerste in de VS en Europa sinds de jaren negentig ook jegens China. Maar de Amerikanen kwamen er veel sneller van terug dan de Europeanen, zeker toen China onder Xi niet alleen machtiger maar ook agressiever werd. Obama poogde als eerste de export van technologie naar China te minderen. Trump ging veel verder, maar Biden ging in oktober vorig jaar het verst door op cruciale gebieden de export van technologie te stoppen.

Amerikanen en Europeanen hebben voor een deel dezelfde zorgen. De VS menen dat de uitkomst van de chip-oorlog, en vooral ook de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI), van doorslaggevend belang zal zijn – ook militair. Chinese generaals steken hun ambities op dit gebied ook niet onder stoelen of banken. Een andere gedeelde zorg is dat China een té dominante marktpositie krijgt in cruciale sectoren.

Er zijn echter ook meningsverschillen en niet alleen op commercieel gebied, maar vooral over doel en maatvoering. Hoever moet de ambitie om China technologisch in te tomen reiken? En wanneer wordt het middel erger dan de kwaal? Bijvoorbeeld als hierdoor een grote verstoring van een mondiale productieketen ontstaat waarvan beide partijen afhankelijk zijn? Dit soort vragen zal, naast de oorlog in Oekraïne, steeds meer de trans-Atlantische agenda bepalen.

Nederland, dat voor zijn handel erg afhankelijk is van een stabiele wereldorde, moet daarbij realistisch zijn: voor de VS heeft het Chinabeleid de hoogste prioriteit. We moeten ons niet als Galliërs voordoen als we geen toverdrank hebben. Stoere taal van een minister dat we ‘niet bij het kruisje gaan tekenen’ wekt dat de indruk dat dit precies is wat achter de schermen gebeurt.

Beter had het kabinet vanaf 2019 consequent het Nederlandse belang kunnen onderstrepen. Want ook ónze veiligheid is niet gebaat bij een technologisch superieur China dat droomt van de militaire toepassingen van AI. Nu lijkt het erop dat het om een simpel handelsconflict gaat. Waar blijft de verduidelijking van het Nederlandse (en Europese) standpunt in deze complexe kwestie?

Natuurlijk is er ruimte voor en behoefte aan een eigen Nederlandse en Europese positiebepaling in dit cruciale debat. Maar de gedeelde belangen overstijgen gelukkig de onderlinge verschillen. De verhouding tot China wordt vaak gepresenteerd als potentiële conflictstof tussen Amerika en Europa, maar in het huidige tijdsgewricht biedt het juist veel kansen tot samenwerking.