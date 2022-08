Bezorgde energieleveranciers? Laat me niet lachen

Consuminderen

Het opiniestuk van filosoof Ralf Bodelier komt vlak na Earth Overshoot Day; benieuwd of hij dat net als consuminderen onzin vindt. Zijn redenering pro technologische innovatie als oplossing van alle crises, stoelt op het misverstand dat economische groei dé oorzaak is van alle progressie die hij beschrijft.

Economische groei is de resultante ervan: de gecumuleerde consumptie en het werk van miljarden mensen en bedrijven accumuleren tot economische groei. Elke activiteit heeft gevolgen voor milieu en klimaat, maar sommige veel meer dan andere. En zo verschilt de footprint per Nederlander en aardbewoner gigantisch. Die footprint verkleinen, daar gaat het om bij consuminderen, wat sneller werkt dan technologische innovatie. Beide zijn nodig om onze footprint te verkleinen. Neem mijn lifetime footprint: in mijn werkzame leven ging met de fiets, trein en soms per kano naar mijn werk. Vergeleken met collega’s die altijd de auto namen heb ik zo ruwweg 25 duizend liter benzine, 50 duizend kilo CO 2 en minstens 50 duizend euro uitgespaard, én een tweede auto én de sportschool.

Maar mijn consuminderen via mijn spierkracht-aangedreven Gazelle hybride telt niet mee als economische groei, de benzine- en autokosten van mijn collega’s wel. Hun milieu- en klimaatkosten tellen sowieso niet mee bij de economische groei die Bodelier predikt. Consuminderen is fietsen in plaats van luie autoritjes, een stationcar van 1.100 kilo in plaats van een dikke SUV van 1.600 kilo, kamperen in Frankrijk, niet naar Bali, enzovoorts. Het is al praktijk, meestal goedkoper of slimmer en met de huidige gas- en benzineprijzen het voordeligst.

Martin Kroon, oud-beleidsmedewerker Milieubeheer/VROM, Leiden

Boodschappenmand

Ik hou van relativeren. Ook de Volkskrant heeft aandacht voor de hoge inflatie en de invloed op onze boodschappenmand. Hoe desastreus zijn de prijsstijgingen van ons voedsel? In de 19de eeuw had een doorsneegezin bijna het hele inkomen nodig voor de eerste levensbehoeften. In 1960 was 30 procent van het inkomen nodig voor voedsel.

Op dit moment besteden we gemiddeld nog 10 procent van het besteedbaar inkomen aan voedingsmiddelen. Daarom kunnen we vaak in restaurants eten, verre vliegreizen maken, elektrische fietsen kopen, enzovoorts. Het lijkt mij dat we de prijsstijgingen van voedsel dus kunnen opvangen door de ‘luxe’ uitgaven te verminderen. En: in Nederland is er geen enkel gebrek aan voedsel. Ik realiseer me dat dit verhaal niet voor alle Nederlanders geldt, maar dat is geen voedsel- maar een inkomensprobleem.

Onno Schweers, Hoorn

Mentaliteit

Tamelijk schokkend vond ik de foto op 4 augustus van de onafzienbare rij vooral jonge witte meisjes die uren in de rij stonden om zich aan te melden voor het lidmaatschap van het Amsterdamsch Studenten Corps. En dit ondanks de mentaliteit van het mannelijk deel van dat Corps dat er plezier en gemeenschapszin in vindt vrouwen als hoer te bestempelen.

Zo’n mentaliteit grinnikend afdoen als studentengrapje is dom. Zo’n mentaliteit is gebrek aan fatsoen. Schone schijn ophouden, en elkaar afdekken. Hebben die dames geen principes of worden die overboord gezet als ze denken dat lid zijn later fijne kruiwagens kan opleveren of vinden ze zelf ook dat ze hoeren zijn?

Worden die jongens door hen ook met veel pret en dédain pooiers genoemd? Of loverboys? Is dit de toekomstige generatie leidinggevenden, die zo’n lol vindt in het beledigen van een andere partij? Zij kunnen nog iets leren van de ‘gewone man’ die qua mentaliteit ver boven hen kan staan.

Marijke van der Zwaag, Ouderkerk aan de Amstel

Naturisten

Het stoort mij dat de Volkskrant naturisten heel negatief nudisten noemt. In een progressieve krant verwacht ik nuance: wie op het strand en in zee zonder knellende en natblijvende badkleding geniet van mooi weer is geen ‘nudist’ maar een naturist.

W. Ooms, Heiloo

