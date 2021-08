‘Bezet het Malieveld met festivaltrucks’

Brief van de dag: boerenprotesten zijn voorbeeld voor cultuursector

Protestmars Unmute Us in Amsterdam. Beeld ANP

Hartverwarmend initiatief, dat Unmute Us afgelopen zaterdag. Jammer alleen dat de deelnemers de overheid toch weer munitie gaven door zich niet aan de nog altijd geldende anderhalve meter te houden. Tegelijk geeft die houding wel aan dat de maat voor de cultuursector echt vol is.

Omdat denkbaar is dat ook deze actie niet leidt tot een Kamermeerderheid voor een deugdelijk cultuurbeleid in coronatijd, dat elders in Europa wel is te vinden, is de vraag wat de vervolgstap is. Misschien toch maar eens terugdenken aan de boerenprotesten van twee jaar geleden? Tractors heeft de cultuursector niet, wel duizenden vrachtwagens waarmee normaal gesproken instrumenten, speakers en ander materiaal van festival naar festival worden vervoerd.

Een mooi groot podium met livemuziek op het Malieveld in een door festivaltrucks bezet Den Haag is misschien een mooi volgend protest. De sector bestaat uit overwegend beschaafde mensen, dus een lijkkist voor Hugo ‘dvd’tje’ de Jonge mag achterwege blijven, ook hoeft er geen truck het Provinciehuis binnen te rijden.

Leuke datum voor maximale impact: de derde dinsdag van september.

Edwin Wendt, Middelharnis

Afghanistan

Toen ik het bericht las dat de evacuatie uit Afghanistan op stoom komt, bekroop mij een gevoel van déjà vu aangaande de vaccinatiecampagne die ook wekenlang ‘op stoom kwam’.

Andermaal heeft deze regering veel te laat gereageerd op ontwikkelingen die andere landen kennelijk wel ver vooruit zien aankomen. Ik hoop dat de volgende regering daadkrachtiger optreedt.

Gerrit Feenstra, Bussum

Vaccinweigeraars (1)

Ik word er een beetje moe van dat vaccinweigeraars als slachtoffer worden gezien omdat ze meer moeite moeten doen om maatschappelijk te mogen meedoen.

In mijn ogen is het net als met autorijden. Daarvoor heb je een rijbewijs nodig. Zonder rijbewijs achter het stuur mag niet omdat je een gevaar bent voor anderen. Je wordt niet verplicht het rijbewijs te halen maar de consequenties zijn voor jezelf. Wil je het niet halen dan ben je aangewezen op lopen, het openbaar vervoer, de fiets, meerijden of wat dan ook. Eigen keuze voor de weigeraar, maar ook eigen keuze voor de last die je ervan hebt.

Maria Friedrich, Amstenrade

Vaccinweigeraars (2)

Hans Hazenberg (O&D, 23/8) stelt in zijn lezersbrief impliciet dat niet-gevaccineerden niet zouden hoeven betalen voor toegangstesten omdat ze ook hebben meebetaald aan het ontwikkelen en zetten van vaccinaties voor het andere deel van de bevolking.

Deze redenering is wel heel kort door de bocht. Niet-gevaccineerden profiteren namelijk net zo goed als anderen van alle maatschappelijke en economische voordelen van de vaccins. Ik durf te wedden dat die de waarde van de toegangstesten ruim overstijgen.

Erik Gelderblom, Ede

Vaccinweigeraars (3)

‘Als iedereen zich heeft kunnen laten vaccineren, is het niet meer redelijk gevaccineerden te laten meebetalen aan testen voor ongevaccineerden’, aldus D66-Kamerlid Jan Paternotte (Ten eerste, 20/8). Hoe komt hij erbij dat dit onredelijk zou zijn voor mij als gevaccineerde? Ik betaal immers al mijn hele leven mee aan de maatschappelijke kosten van risicovolle individuele keuzes. Roken, rotsklimmen, elke dag patat: het zouden mijn keuzes niet zijn. Maar ik ben er trots op dat we in dit land met elkaar gezamenlijk de lasten dragen, zodat ook míjn keuzevrijheid gerespecteerd blijft. Dat heet beschaving.

Hanneke Klaaijsen, Gouda

Verantwoordelijkheid

Een nieuw kabinet van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Hoe simpel kan het zijn? Politici, neem je verantwoordelijkheid en ga aan de slag met aandacht voor de praktische uitwerking van beleid en het helder verwoorden daarvan. Niet makkelijk, gelet op het demagogische geblaat aan de rechter- en linkerflanken. Wel hard nodig voor de democratische rechtsstaat en het voortbestaan van Moeder Aarde.

Ada den Ottelander, Utrecht

Gastvrij

Als ik Aaf Brandt Corstius lees over de ‘oorlogsachtige’ bediening in de horeca in Amsterdam (WiBra, 16/8), ben ik zo blij dat ik in Groningen woon. Vriendelijk, hartelijk, gastvrij is de bediening hier, bijna overal. Ik geniet er elke dag van: de hele autoluwe binnenstad als extra binnen- en buitenruimte, met een echt thuisgevoel. En nee, ik word voor deze ‘recensie’ niet betaald.

Marcel Gerrits Jans, Groningen

Vuursculptuur

In het Magazine van afgelopen weekend (21/8) ‘de grand finale van het zomeratelier: een vuursculptuur’. De wereld staat in brand en jullie enthousiasmeren ons een kampvuur te bouwen?

Andrea van de Graaf, Amsterdam

Kijk met brede blik naar stress

Evelien van Veen beschrijft haar zoektocht naar een medische bevestiging van haar stress bij aanbieders van cortisoltesten (Wetenschap, 21 augustus). Het is verontrustend dat angst en stress pas ‘echt’ lijken te zijn als er een biomedisch ‘bewijs’ voor is (ook al is die test daar niet voor geschikt). Nog zorgwekkender is dat vervolgens gezocht wordt naar een biomedische oplossing, zoals medicatie om het cortisol te beinvloeden.

Wetenschappelijk onderzoek toont al decennia aan dat lichaam en geest niet gescheiden zijn, maar elkaar continu wederzijds beïnvloeden. Onze biologische regelsystemen reageren op gedachten, gevoelens, gedragingen en sociale stress. Bij een stressvolle periode is een afwijkend cortisol eerder gevolg dan oorzaak. Ga je dat behandelen, dan verstoor je het systeem en is het alsof je bij lekkage de vlekken op de muur overschildert, in plaats van de oorzaak van de lekkage aan te pakken. Aanhoudende ‘stress’ is vaak te herleiden tot een disbalans van draaglast (wat er op je bord ligt, ook zonder dat je er bewust van bent) en draagkracht (wat je aan kunt op dat moment, zowel lichamelijk als psychisch). Aanhoudende disbalans geeft lichamelijke klachten die ‘echt’ zijn, ook al is dat niet met een laboratoriumtest aan te tonen. En dat hoeft ook niet, want je wilt het aanpakken bij de wortel: herstel van de balans, versterking van veerkracht, et cetera.

Juist omdat biologische, psychologische en sociale factoren elkaar wederzijds beïnvloeden, ligt er een behandelkans op al die terreinen. Laten we het voortschrijdende wetenschappelijke inzicht gebruiken om de scheidsmuren tussen ‘biologisch’ en ‘psychisch’ af te breken. Zodat we ook zonder medische tests aanhoudende stress of klachten serieus nemen en vanuit die brede blik daar aangrijpen waar de meeste gezondheidswinst te behalen is.

Myriam Lipovsky, internist-­psychotherapeut, Zeist