Bewijst de beursgekte rond een auto op zonne-energie die nog niet bestaat dat het een succes wordt, of lopen we te hard van stapel?

De Sion van Sono Motors uit München, een met zonnecellen beplakte, vierkantig afgewerkte elektrische gezinsauto die zo veel mogelijk ‘onafhankelijk van het net’ moet kunnen rijden, zelfvoorzienend op de stralen van de zon, is er nog niet.

De Sion van Sono Motors Beeld Sono Motors

Herfst 2019 is hij op de weg, zo was een paar jaar geleden nog de prognose van de Duitse makers. Eerste helft van 2023, staat nu op de website, waar hij alvast te bestellen is voor 28.500 euro (dat is althans de prijs in Duitsland). Vorige week doken nieuwsberichten op dat het onduidelijk is of de contracten rond zijn met de oude Saabfabriek in Trollhättan, Zweden, waar de Sion gemaakt zal worden.

Geen auto, geen fabriek, bijna blut en we moeten nog maar zien of deze zonnecelauto voor de massa ooit in de file op de A4 bij Roelofarendsveen zal pronken. Er zijn bedrijven om minder kopje onder gegaan, maar de eigenaren van Sono Motors brachten vorige week vol zelfvertrouwen een plukje van hun aandelen naar de Nasdaq, de Amerikaanse beurs voor technologiebedrijven.

Wat er toen gebeurde zal niet verbazen. De koers steeg harder dan een lawinepijl – zo’n Zink 901 die verboden is, maar elk oudjaar weer onbekommerd de lucht in gaat – en ging op zijn eerste dag anderhalf keer over de kop. Waarmee de kas in München voorlopig op peil is. De koers is inmiddels in een glijvlucht beland.

De gekte rond de beursgang van Sono Motors past in een trend. Rivian – elektrisch aangedreven SUV’s en pick-ups, nog niks op serieuze schaal gemaakt of verkocht – haalde begin november 12 miljard dollar op met een hysterische beursgang. Lucid Motors (de slogan: ‘Eerst had je luxewagens, toen EV’s en nu Lucid!’ klopt bijna, want er rijdt nog niet veel) kreeg afgelopen zomer een beursnotering: gekkenhuis. Inmiddels blijken EV-aandelen ook heel hard in hun achteruit te kunnen.

Allemaal zijn ze ‘de nieuwe Tesla’. Allemaal brengen ze een geruststellend, maar niet helemaal eerlijk techno-antwoord op de klimaatverandering: blijf gerust autorijden, u hoeft niks te veranderen aan uw levensstijl. Allemaal wijzen ze naar de beursgekte ter ondersteuning van hun bewering dat ze het gaan maken.

Terwijl je ook kan zeggen dat de beurshysterie drijft op te veel mensen die te veel geld hebben waar ze geen raad mee weten nu de ING negatieve rente op een spaarrekening berekent. En op klassiek lemmingengedrag. Op vorige technobubbels op de beurs volgden bloedbaden.

Maar wie weet: misschien bestaat de file bij Roelofarendsveen in 2023 uit een lange sliert vierkante, Duitse zonnecelwagens, en praat niemand meer over Tesla.