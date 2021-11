Bevrijd mij uit catch-22 van het gedoogbeleid, vraagt de overtuigingsdader aan de rechter

Het is een lieve zitting, zegt de officier van justitie. Hij geeft een compliment aan de verdachte, voor diens eerlijkheid en passie, en zegt daarna dat hij dat nog nooit heeft gedaan. Toch, zegt hij, gaat het hier om ernstige verwijten.

Een donderdag in oktober, de rechtbank Zwolle. Een plukje aanhangers en een paar honderd kijkers op de livestream zijn getuige van een uitzonderlijk tafereel. Een goedgeluimde, bekennende verdachte die dingen zegt als: ‘Ik heb heel lang uitgekeken naar deze zitting.’ En: ‘Ik heb vrede met elke straf.’

De verdachte heet Rinus Beintema (een initiaal is niet nodig, wat hem betreft), een rijzige vijftiger met een grijze baard en hangende, vriendelijke ogen. Een Fries met Amsterdams accent. Een tevreden wietroker. Hij heeft wel wat weg van een goeroe, maar dan zonder de zweverigheid of valse beloften. Vandaag heeft hij een jasje aangetrokken.

Rinus Beintema in de rechtbank Zwolle. Beeld Haro Kraak

Hij wordt verdacht van het overtreden van de Geneesmiddelenwet en de Opiumwet. Voor het verkopen van wietolie. In onderschepte monsters van de olie is thc aangetroffen, zegt de rechter. ‘Dat ontkent u niet?’

‘Absoluut niet’, zegt Beintema. ‘Dat is de bedoeling.’

Hij draagt een verleden met zich mee, en dat maakt de zaak niet makkelijker. Hij zat zijn halve leven in de illegale wietteelt. Voerde taakstraffen uit. De steeds harder wordende business en een gewelddadige ripdeal deden hem eruit stappen. Hij had er genoeg van.

Van het wereldje, niet van het plantje.

Voor een vriend met reuma maakte hij in 2013 wietolie. Een tevreden klant die zich vermenigvuldigde. Zo rolde hij in de medicinale wiet. Een lievere business, maar even illegaal (behalve voor staatsbedrijf Bedrocan). Daar moest iets aan gebeuren, vond hij. Met een ludiek legalisatieproject, Stichting Suver Nuver, Fries voor: heel raar.

In volstrekte openheid ging hij te werk. Zijn lab liet hij zien aan de media. Hij had gehoopt op een snelle confrontatie met justitie, maar het duurde acht jaar tot de eerste zitting. Nooit kwamen agenten op bezoek, zegt Beintema, behalve als ze olie voor hun vrouw kwamen halen. Het kromme gedoogbeleid gevat in één aanstekelijk beeld.

Het was een heksenketel, zegt hij, de mensen kwamen op hem afrennen die eerste jaren. Soms gooiden telers de zakken knipafval, waar hij de olie uit trekt, zo over het hek. Inmiddels krijgen 15 duizend mensen de wietolie thuis, gewoon via de post, in sachetjes. Ze zijn lid van de stichting en betalen een donatie van 10 euro voor een zakje van 10 milliliter.

Wie dat zich niet kan veroorloven, betaalt één euro. Wietolie naar draagkracht. In het gedoogcircuit bestaat solidariteit nog. De officier van justitie heeft er waardering voor.

Strijd is er ook op de zitting. Een strijd om woorden vooral. Justitie probeert aannemelijk te maken dat hij de wietolie aanprees als medicijn. Beintema zegt: ‘Het is geen wondermiddel, maar wel een wonderlijk middel.’ Nooit heeft hij geclaimd dat de olie ziektes geneest of pijn verzacht, maar: sommige mensen zeggen er baat bij te hebben.

Die mensen laat advocaat Tim Vis graag voor zich spreken. Ze slapen beter, hebben minder pijn of geen paniekaanvallen meer, zijn soms zelfs van hun suïcidale gedachten af. Beintema heeft mijn leven gered, citeert Vis één getuige. De gemiddelde donateur van Suver Nuver is volgens Beintema een vrouw van 59 die nooit eerder wiet heeft gerookt.

‘Heeft u pure thc op voorraad?’, vraagt de rechter. ‘U begrijpt waarom ik dat vraag, hè, vanwege Lijst 1 van de Opiumwet.’

Beintema knikt. Dat betekent harddrugs. Officieel valt elk extract van de hennepplant onder Lijst 1.

In eerste instantie zegt de officier van justitie niets over dit punt, vreemd genoeg. Maar gevraagd door de rechter geeft hij toch zijn opvatting: ‘Het maken van een Lijst 1-product is nooit eerder gedoogd, naar mijn weten.’

Nou, zegt Tim Vis triomfantelijk tegen de rechter. ‘Bent u weleens in de Kruidvat geweest?’ Daar staan schappen vol met cbd-olie, ook een extract van hennep, maar zonder de psychoactieve stof thc. Dat wordt toch ook gedoogd?

Tegen Beintema eist justitie een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een taakstraf van 120 uur. Hij lijkt niet onder de indruk, hij wil toch door naar de Hoge Raad. De rechter gaat tot 18 november nadenken wat te doen met deze overtuigingsdader.

De officier verwijt hem dat hij de legale wegen onvoldoende heeft verkend. Maar hij vraagt: waar zijn die dan? ‘Welke weg je ook op gaat’, zeg Beintema, ‘telkens wordt het onmogelijk gemaakt. Of door mijn verleden, of door de wet, of door het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek.’

In wezen vraagt hij de rechter: bevrijd mij uit deze catch-22.