Hugo de Jonge was niet betrokken bij de mondkapjesdeal, zo vertelde hij, maar hij had wel betrokkenheid. Dit klinkt als een knotsgekke zin, want betrokken zijn is hetzelfde als betrokkenheid hebben.

Laat ons pogen mild te zijn. Misschien is er toch een klein verschil. Als je zegt: ‘Ik ben verliefd’, dan klinkt dat anders dan ‘ik heb verliefdheid’. Het achtervoegsel ‘-heid’ maakt er niet alleen een zelfstandig naamwoord van, het zorgt ook voor enige distantie. Dit komt misschien ook door het noodzakelijke gebruik van het werkwoord ‘hebben’; dat is minder erg dan ‘zijn’. Kijk maar naar alle belangenverenigingen van alle aandoeningen: die hameren bijna unaniem op het gebruik van ‘hebben’. (Nee, iemand ís geen autist, iemand hééft autisme.’)

Al dat gehamer heeft effect gehad, het is inmiddels not done om te zeggen dat iemand autist is. Misschien voelde De Jonge dit aan. Waag het niet te zeggen dat hij betrokken was, hij had hoogstens betrokkenheid.