Beteuterd kijken we naar de twee streepjes op de coronatest

Om 4 uur ’s middags schiet ik een noodpijl de lucht in. We waren de dag begonnen zoals alle dagen. Een wasje, een spelletje, anderhalve poging tot het lezen van de krant en dan als hoogtepunt het uitje naar de Vomar. Saai, maar het zij zo en vooral: bijna voorbij, over drie dagen zouden de scholen weer beginnen. Tot we naar huis lopen en ik me afvraag waarom de stoeptegels niet gewoon stil blijven liggen.

Thuis bel ik meteen.

‘Kun je alsjeblieft naar huis komen?’, vraag ik, en ik hoor hoe mijn stem verandert. (Zieke mensen kunnen best met een normale stem praten, maar niet over de telefoon, dat weet iedereen die ooit voor een baas heeft gewerkt). Een uur later kijken we beteuterd naar de twee streepjes op de covidtest. Wat een timing. Nóg een week kerstvakantie erbij, maar dan nu op bibberende benen en zonder dagelijks uitje naar de Vomar. Nu maar hopen dat hun vader overeind blijft, denk ik terwijl ik een kruik maak, maar ik heb het nog niet gedacht of ook op zijn metertje verschijnen twee streepjes. Dat is dus corona: denken dat je op de bodem bent en er dan nog even met macht tien doorheen vallen.

We beginnen optimistisch.

Schema’s, shifts, om de beurt drie uur met de kinderen zodat de ander even naar bed kan en er tussendoor maar het beste van maken.

Maar all work no play makes Jack a dull boy.

Ik draai de knop tot voorbij het rode bolletje, maar zelfs onder de douche heb ik kippevel.

Het doet pijn tot achter mijn ogen, mijn tanden, kaken, spieren. Ik stel me voor hoe het virus als een roedel wilde honden door mijn lichaam trekt, dit kan kapot, en dit, en dit, en ook hoe het vaccin een schild vormt tegen deze invasie. In bed hoor ik vage geluiden van beneden, de baby huilt, Netflix, een stoel die omvalt, soms zwerft een kinderstem de slaapkamer in. Ik droom dat ze het huis ondersteboven hebben gehaald, de spullen staan tot het plafond opgestapeld, tot een harp aan toe (we hebben geen harp), vrolijk staan ze erbij te kijken, kijk eens mama, mooi hè. Daarna droom ik van mijn ouderlijk huis, ik geloof dat ik huil, maar misschien is het zweet. Wanneer ik wakker ben maak ik ruzie met de eindredacteur die straks een stukje van me verwacht. Hoe moet ik dat doen dan, roep ik hem toe, hóé dan, ik kan niet meer, heeft hij zelf weleens een stukje geschreven met drie kinderen om zich heen, nee zeker? Het is de ruzie vooruit, de verdediging nog voor de aanval, onnodig waarschijnlijk, die arme man weet van niks en heeft bovendien zelf kinderen, maar dit is wat het is, ik ben een zieke, uitgewrongen vrouw die het allemaal niet meer aankan en zich nu maar op de ander richt.

En niet alleen op de eindredacteur.

De kinderen, die zijn nu aan de beurt. Ik glimlach maar ik meen het niet, te moe voor het theater, de kurk waar deze vakantie op dreef van het ene op het andere moment verkruimeld. Ik erger me, aan alles, aan hun stemmen, aan hun vragen, aan hun beroep op mij, aan de middelste die zich gillend van pret aan me vastklampt wanneer ze tikkertje speelt met haar zus: ga wég, denk ik alleen maar, ga weg, ga weg, ga weg. ’s Avonds bied ik ze op de rand van hun bed mijn excuses aan, maar een minuut later ben ik alweer boos, néé, ik lees niks voor, hou op met je gedram. Wanneer ik zelf in bed lig hoor ik hoe de oudste haar zusje troost met een liedje, daarna val ik weg in een korte, chaotische slaap.

Dag één zit erop.