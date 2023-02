Betere hulp voor ouders en kinderen begint niet bij jeugdzorg

Beeld Elise Vandeplancke

Het blijft tobben met de jeugdzorg. Ondanks de decentralisatie naar de gemeenten in 2015, die tot doel had de wachtlijsten te laten verdwijnen en de kwaliteit te verbeteren, blijken die wachtlijsten juist weer sterk te groeien. In de jeugdbescherming is er nu zelfs sprake van een regelrechte crisis: er is onvoldoende zorg beschikbaar, zelfs voor kinderen wier veiligheid acuut in het geding is.

Het kabinet komt binnenkort met een zogenaamde ‘Hervormingsagenda Jeugd’. Belangrijkste gedachte is dat teveel gezinnen een beroep doen op de jeugdzorg, en dat de toegang daartoe beperkt moet worden. Kwesties die tot het ‘gewone opvoeden’ behoren, welke dat ook mogen zijn, moeten in het eigen netwerk worden opgelost. Jeugdzorg-ambassadeur Dijkshoorn, mede-bedenker van de agenda, zei in deze krant dat de bestaande wijkteams aangevuld moeten worden met specialisten die ook nee kunnen zeggen tegen een hulpvraag van ouders. Zij zouden het kaf van het koren kunnen scheiden.

Maar de vraag waarom steeds meer ouders en kinderen eigenlijk bij de jeugdzorg terechtkomen wordt niet beantwoord. Zolang dat antwoord ontbreekt, blijft het dweilen met de kraan open, en lopen we het risico om mensen met reële zorgen over hun kinderen het bos in te sturen.

De laatste decennia hebben we te maken met ontwikkelingen die de jeugdhulp in haar voegen heeft doen kraken. Veel problemen die bij de jeugdbescherming terechtkomen hangen aantoonbaar samen met de toenemende armoede en schulden, met de groeiende sociale ongelijkheid die het vertrouwen in de samenleving ondermijnt.

Ontwikkelingskansen

Die sociale kwesties hebben enorme effecten op de ontwikkelingskansen en het welbevinden van jeugdigen. Zij hebben vaker te maken met huiselijk geweld, de buurten waarin ze opgroeien zijn onveiliger, de invloed en aantrekkingskracht van de georganiseerde misdaad en radicaliseringsbewegingen zijn er groter, en de kwaliteit van het onderwijs blijft achter.

Onder jongeren heerst veel woede en frustratie omdat ze vinden dat ze er in de samenleving nauwelijks toe doen. Het gaat om maatschappelijke misstanden die uiteindelijk vaak in de vorm van een gedragsprobleem of stoornis bij de jeugdzorg terechtkomen.

Micha de Winter is emeritus hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht.

Maar er spelen ook andere zaken een rol. Denk aan de enorm gestegen etikettering en medicalisering van problemen, waardoor het aantal kinderen dat aangemeld wordt met gedrags- of leerproblemen geëxplodeerd is. Bekende voorbeelden daarvan zijn adhd, dyslexie en hoogbegaafdheid, waarvan de definities inmiddels zodanig zijn opgerekt dat, afhankelijk van de expert die je spreekt, tussen de 5 en 10 procent van alle kinderen in Nederland een dergelijk label heeft.

Voor al deze etiketten geldt feitelijk dat ze louter beschrijvingen zijn van bepaalde gedragspatronen of leerprobleem, die vervolgens als een soort ziekte op het kind worden geprojecteerd. Dat is een zeer eenzijdige en onwetenschappelijke manier van kijken. Want óf bepaalde kenmerken van kinderen of jongeren een probleem worden, hangt óók af van de normen die er in de samenleving gelden.

Prestatiedruk

Onderzoeksinstituten zoals het NJI signaleren bijvoorbeeld al jaren een toenemende prestatiedruk onder scholieren. In deze ellebogenmaatschappij kennen we nog nét geen prenatale Cito-toets. Maar dat scheelt niet veel, want ook kleuters worden al uitgebreid getoetst op hun prestaties.

Daarnaast nemen in de wereld van kinderen en jongeren de verslavingen toe, en spiegelen ze elkaar via de sociale media hun perfecte levens voor. Moeten we dan verbaasd zijn als er zoveel leerlingen vertellen dat ze faalangst hebben, of dat de ‘mentale gezondheid van meisjes achteruit holt’, zoals onderzoekers van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht afgelopen september constateerden?

Op die conclusie zélf valt overigens nog wel wat af te dingen. Duidelijk is bijvoorbeeld dat heel veel kinderen en jongeren het tijdens de lockdowns behoorlijk moeilijk hebben gehad. Ze vereenzaamden, werden somber of zaten lethargisch urenlang op hun smartphone. Maar betekent dat nu dat hun mentale gezondheid aan een zijden draadje hangt?

We kunnen de conclusie ook omdraaien: het zou heel vreemd zijn als ze volkomen onverschillig en vlak zouden reageren als hun leven in één klap tot stilstand komt: geen school, geen vrienden ontmoeten, geen sport, geen stages, enzovoorts. Hun psychische reactie op deze gebeurtenissen was met andere woorden ook heel logisch en begrijpelijk. Het zou pas echt onrustbarend worden als hun mentale evenwicht blijvend verstoord wordt, maar daarvoor bestaat nog geen enkele aanwijzing.

Hokjes

De vraag doet zich voor of wij kinderen en jongeren niet veel te snel in psychosociale hokjes duwen. En welke rol spelen ze daar zelf in, wie biedt tegenwicht? Een alternatief voor deze psychologisering is om in de samenleving bijvoorbeeld veel meer met hen te praten over de zaken die in hun leven en voor hun toekomst van belang zijn. Hoe kijken ze aan tegen de groeiende sociale ongelijkheid, de klimaatcrisis of de polarisatie in de samenleving? Wat zijn hun ervaringen met sociale media, hoe heeft de pandemie hun levens beïnvloed?

Juist het feit dat jonge mensen elke vorm van regie over hun eigen bestaan kwijtraakten bracht moedeloosheid, verdriet of woede met zich mee. Dat zijn, als het binnen de perken blijft, geen problemen voor de professionele jeugdzorg, maar kwesties waar we in het dagelijks leven, thuis, op school en in de buurt oplossingen voor moeten vinden. Kortom: we moeten in de samenleving veel meer met jonge mensen nadenken over hun kwaliteit van leven, hun hoop voor de toekomst, de kansen en belemmeringen die ze zien om hun leven vorm te geven.

Wie helpt ze de belemmeringen op te ruimen? Hoe versterken we de greep op hun eigen leven en toekomst, oftewel hun ‘agency’, die zowel voor hun lichamelijke en mentale gezondheid, als ook voor het functioneren van de democratie van immens belang is?

In de hedendaagse samenleving lijkt dit soort levensvragen te zijn overgelaten aan het vrije spel der maatschappelijke krachten. Wie is er sinds het einde van de verzuiling eigenlijk verantwoordelijk voor persoonsvorming en socialisatie? Scholen hebben het druk en zien dit niet als hun kerntaak, veel ouders hebben hun handen vol aan het combineren van werk en opvoeding, het maatschappelijk middenveld (verenigingsleven, kerken) verliest aan invloed.

Sociaal vacuüm

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat zo’n sociaal-pedagogisch vacuüm uiteindelijk wordt omgetoverd in gedragsproblemen of andere stoornissen waarvoor de professionele jeugdzorg dan de enige beschikbare instantie lijkt. Hoe gaan we deze lacune opvullen?

Als de Hervormingsagenda ons vertelt dat veel meer zaken die nu bij de jeugdzorg terechtkomen weer in de eigen, ‘gewone’ opvoedingsomgeving opgelost moeten worden, dan sluit men de ogen voor de reële zorgen waar veel gezinnen, mede door het gevoerde sociale beleid, mee te maken hebben. De toeslagenaffaire en de effecten daarvan op kinderen en gezinnen waren daar een heel pregnant voorbeeld van. Het simpelweg terugverwijzen naar de eigen omgeving sluit mogelijkheden af zonder een alternatief te bieden.

Tal van hervormingen uit het verleden werden gedomineerd door financiële motieven. De decentralisatie van 2015 wordt door velen nu beschouwd als een maatregel die met een bezuiniging van 400 miljoen vooral moest helpen de rijksbegroting op orde te krijgen. Willen we het deze keer beter doen dan moet het vertrekpunt bij de behoeften en noden van burgers liggen. Wat hebben verschillende groepen kinderen en jongeren nodig om te kunnen floreren, wat hebben gezinnen in al hun variëteit nodig om goed te kunnen opvoeden, hoe kunnen we de buurten waarin kinderen spelen en opgroeien zo inrichten dat ze veilig en inspirerend zijn?

De zorg voor jeugd zou wat mij betreft uit twee lagen moeten bestaan. De eerste noem ik de maatschappelijke basiszorg. Dat is de optelsom van inspanningen die gericht zijn op de ontwikkeling van een eigen identiteit en actief democratisch burgerschap van kinderen en jongeren. Wat vinden ze belangrijk in hun leven, wat hebben ze nodig om hun doelen te bereiken, voor zichzelf en samen met anderen?

Tegenwicht

De ontwikkeling van jonge mensen is erbij gebaat dat volwassenen daarbij tegenwicht bieden. Niet om gelijk te krijgen, maar om ook andere perspectieven te laten zien, om hun te leren niet toe te geven aan instant-verleidingen en hoe om te gaan met de weerstand en behoeften van anderen. Hoewel deze maatschappelijke basiszorg een uitermate essentiële functie in de samenleving vervult, kun je die niet zo maar aan een enkele partij toebedelen.

Ouders spelen een belangrijke rol, maar ook bijvoorbeeld familieleden, buurtbewoners, vrijwilligers van sportverenigingen, politieke of levensbeschouwelijke organisaties. Daarnaast heeft natuurlijk ook het onderwijs hierin een duidelijke taak, net als het kinder- en jongerenwerk. Ik stel voor om de gemeenten in Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid te geven in het entameren en coördineren van deze collectief pedagogische functie.

Voor deze weerbarstige taak bestaan geen simpele recepten. Toch moeten we hier nieuwe oplossingen voor vinden, bijvoorbeeld door het organiseren van een soort lokaal pedagogisch burgerberaad waaraan ouders, professionals en jongeren meedoen. Het gaat immers om het bevorderen van mentale en fysieke gezondheid, om het tegengaan van schadelijke etikettering, en, in de woorden van politiek filosoof Isaiah Berlin, om de ontwikkeling van positieve vrijheid. Burgers willen niet alleen vrij zijn van dwang (negatieve vrijheid), maar hebben vooral ook de behoefte om hun leven een bepaalde richting te geven, zelfstandig of samen met anderen. Hun welbevinden is daar in belangrijke mate van afhankelijk.

De tweede laag is de professionele gezins- en jeugdhulp die in mijn ogen een sterkere maatschappelijke oriëntatie krijgt dan de huidige jeugdzorg. We weten immers al heel lang dat vragen die bij de jeugdzorg terechtkomen veelal een kristallisatie vormen van problemen die gezinnen en kinderen in de samenleving tegenkomen. Maar toch hebben we een systeem laten ontstaan dat sociale en gedragsproblemen van elkaar losmaakt. Niet voor niets heten veel jeugdzorgmedewerkers tegenwoordig ‘gedragsdeskundigen’, en behoren maatschappelijke interventies niet tot hun domein.

Systeemfout

Het is eigenlijk heel erg vreemd dat we achterliggende problemen en frustraties laten voor wat ze zijn, en uitsluitend gaan sleutelen aan symptomen daarvan. Die systeemfout kwam heel duidelijk aan het licht in het onderzoek dat de Inspectie in 2013 deed rond het vechtscheidingsdrama in Zeist, waarbij een vader zijn beide zoontjes en later zichzelf ombracht. De Inspectie concludeerde dat ‘de meeste factoren die bij dit type gevallen een rol spelen buiten de sfeer van de jeugdzorg liggen’.

Precies daar nu ligt het probleem én de oplossing. We moeten de zaken omkeren. Niet het uiteindelijke gedrag vormt het uitgangspunt, maar de alledaagse werkelijkheid waarin ouders, kinderen en jongeren zich bevinden. Dit vereist een radicale omslag in het denken van professionals en hun organisaties, maar ook van het beleid.

Mijn ervaring is dat mensen die dicht bij de dagelijkse leefwereld van gezinnen en jonge mensen staan, zoals leden van wijkteams en jongerenwerkers, zo’n omslag liever gisteren dan vandaag willen maken. Eenvoudigweg omdat ze elke dag meemaken hoe complex die leefwereld in elkaar zit, en hoe lastig het is om daarin je weg te vinden.

Diagnoses, beleidsvisies en hervormingsvoorstellen worden vrijwel altijd gemaakt door experts die ver van deze dagelijkse praktijken af staan. Ten aanzien van de jeugdzorg zouden we onze oren veel meer te luisteren moeten leggen bij sociale professionals die juist dicht bij het dagelijks leven van gezinnen staan, en hun worsteling van nabij meemaken. Wat mij betreft zijn zij nu aan zet, samen met de doelgroep zelf.