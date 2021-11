Beter laat dan nooit: eindelijk wat regels voor de politieke transfermarkt

Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Beeld Bart Maat / ANP

Melanie Schultz van Haegen werd niet de baas van Schiphol in 2017. Maar alleen al haar reactie op het gerucht legde een pijnlijke zwakte bloot in de Nederlandse bestuurscultuur. De bewindsvrouw toonde zich niet gepikeerd over haar vermeende kandidatuur, maar wel over de kritiek dat het geen pas zou geven om als minister van Infrastructuur over te stappen naar een prominente commerciële partner in het hart van haar politieke portefeuille. Schultz hield de optie nadrukkelijk open, want ze was heel goed in staat om haar eigen integriteit te bewaken.

Misschien was het goed geweest als Schultz de overstap wel had gemaakt. Dan hadden we wellicht vier jaar eerder betere regels gekregen voor de politieke transfermarkt. Nu moesten we wachten op Schultz’ opvolger, Cora van Nieuwenhuizen, die onlangs haar ministerschap opgaf om te gaan werken als lobbyist voor de energiesector. Dat was weliswaar niet het hart van haar portefeuille, maar als minister praatte ze toch volop mee over het energiebeleid. En evenals Schultz snapte Van Nieuwenhuizen niet wat het probleem was. Ze had zich toch gewoon aan de regels gehouden?

Voor het demissionaire kabinet is dat de directe aanleiding om eindelijk in te grijpen. Met een draaideurverbod, een afkoelperiode en een onafhankelijke beoordelingscommissie, moet een einde komen aan de trend dat bewindslieden hun politieke jaren beschouwen als een mooie opstap naar een carrière buiten het Binnenhof, met medeneming van al hun invloed, kennis en contacten.

Er blijft best nog het een en ander mogelijk, maar er wordt nu in elk geval een norm gesteld. Nederland is klein, bestuurders kennen elkaar sowieso wel en de lijntjes zijn kort, en juist daarom is het van het grootste belang dat alle betrokkenen hun best doen om de dingen een beetje gescheiden te houden.

Na enige aansporing vanuit de Tweede Kamer heeft het demissionaire kabinet die boodschap tenminste begrepen. Nu de Tweede Kamer zelf nog. Want om te voorkomen dat ook Kamerleden op grote schaal blijven transformeren tot lobbyist, is meer nodig dan alleen de recente afschaffing van de permanente toegangspas voor oud-parlementariërs tot de gebouwen van de Tweede Kamer.