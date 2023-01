Bestuurders hebben weinig oog voor existentiële dreiging van warmere aarde

Droogte in Oost-Afrika. Beeld AFP

In de Volkskrant analyseert Sander Heijne waarom politici en bestuurders zo vasthouden aan beleid dat, gegeven de aanstormende klimaatverandering, onhoudbaar is en wat daar aan kan worden gedaan. Zo pleit hij ervoor dat bestuurders meer direct mogen worden aangesproken op wat hun het recht geeft om door hun beslissingen de overleving van de mensheid op het spel te zetten. Hij veronderstelt daarbij dat het gros van de bestuurders inmiddels wel weet dat klimaatverandering een wezenlijk probleem is.

Deze laatste veronderstelling valt enigzins te betwijfelen. Wat de meeste mensen namelijk nog te weinig beseffen zijn de existentiële consequenties van klimaatverandering voor de leefbaarheid van de aarde en voor het voortbestaan van de menselijke beschaving. Denk daarbij aan bedreigingen zoals: ziektes en hongersnood door instortende ecosysyemen, overstromingen, aardverschuivingen, mislukte oogsten en watertekorten.

Dit brengt met grote zekerheid massale stromen van vluchtelingen en ontheemden op gang met de bijbehorende politieke, humanitaire, sociale en economische ontwrichting van hele samenlevingen. Uiteindelijk zal dit de kans op oorlogen, conflicten en grootschalige schending van mensenrechten aanzienlijk vergroten.

In de media wordt doorgaans vooral gefocust op de directe gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, extreem weer, smeltend ijs en bosbranden. Hierdoor komen deze existentiële bedreigingen te weinig voor het voetlicht om bestuurders te bewegen meer actief bij te dragen aan het leefbaar houden van de aarde.

Hans Korteling, klimaatpsycholoog, Leusden

Smartphoneverbod

Hoe handhaven scholen een verbod op het mobieltje in de klas, vraagt Titia Wittenberg zich af, nu het haar als hoofd bovenbouw niet is gelukt.

Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Op de middelbare school van mijn zoon blijven de mobieltjes thuis. Als dat nodig is voor de les kan een kind in de klas inloggen op een laptop. Wordt een mobieltje ontdekt, dan gaat het in de kluis tot de ouders van het kind het komen ophalen. In de pauze wordt gevoetbald of gekletst in plaats van op mobieltjes getuurd.

En op Wittenburgs vraag of het onderwijs erdoor verbetert, geeft ze zelf het antwoord. In de eerste week zonder telefoons in haar klassen was het zichtbaar rustiger. Dat lijkt me voor leerkrachten en voor leerlingen een betere uitgangspositie.

Mariette van Schaik, Granada (Spanje)

Rode wijn

Onno Kleyn heeft Marianne Pleging ernstig teleurgesteld omdat hij, nota bene tijdens Dry January, een rode wijn met alcohol heeft besproken. En ze was al zo teleurgesteld omdat de wijn uit Australië kwam, want milieubelastend.

Ik wil ervoor pleiten om te stoppen met het anderen de les lezen omdat iets niet in jouw straatje past. Drink lekker alcoholvrije rode wijn uit Nederland als je dat zo verantwoord vindt, maar laat mij alsjeblieft in januari een witte chardonnay met alcohol uit Chili drinken, en laat Onno gewoon zijn werk doen.

Frans Leliveld, Amsterdam

Carbid

Carbidschieten is geregeld in het nieuws, vooral de gevaren ervan. Meestal betreft het melkbussen. Ik lees echter niets over ‘kleinschalig’ carbidschieten zoals ik dat in mijn jeugd beoefende: met een leeg verfblik. Een brokje carbid erin, paar druppeltjes water erop, deksel erop, voet op het blik. Iemand houdt een brandende lucifer bij het gaatje achter in het blik en boem, het deksel vliegt meters verder. Vrij ongevaarlijk en het geeft lol.

Hans Staring, Almere

Dirty mind

Niet om te blijven voortleuteren over de pijpen of het pijpen, maar de door Jos Blom uit Wateringen genoemde spreuk ‘A dirty mind is a joy forever’ wordt toch echt toegeschreven aan Oscar Wilde, en niet aan John Keats. Die laatste schreef wel ‘A thing of beauty is a joy ­forever’.

Dirk Willem Mathijsen, Amsterdam

Voedselverspilling

Er wordt geschat dat 30 procent van de uitstoot van CO 2 verminderd kan worden, indien we geen voedsel verspillen. Bij B&B’s valt veel winst te behalen. Vrijwel overal wordt, om vooral geen negatieve reacties te krijgen, een overdaad aan ontbijt geserveerd. Vanaf nu geef ik alleen een goede beoordeling aan maatwerk. In Schotland bijvoorbeeld mag je de avond ervoor een briefje invullen wat je wenst. Scheelt veel weggooien, en dat heeft niks te maken met Schotse zuinigheid.

Marcel Werring, Hellevoetsluis

Rijkdomsgrens

Er is een veel betere maatregel dan belasting mogelijk: wie meer dan een ton inkomsten per jaar heeft, mag geen CO 2 uitstoten. Er zijn met dat inkomen meer dan voldoende alternatieven. Die raken daardoor beter ingeburgerd, en betaalbaarder voor de rest.

Simon van Ede, Den Haag

Skibewijs

In de krant lees ik dat de Oostenrijkse autoriteiten een onderzoek hebben ingesteld naar de eigenaar van een zogezegd onveilige piste.

Uiteraard is het van belang dat deze eigenaar en beheerder de pistes goed onderhoudt, dat de veiligheidsnetten in orde zijn et cetera, maar hoe zit het met de eigen verantwoordelijkheid van de skiërs zelf?

Passen die hun snelheid voldoende aan nu de pistes zo druk en slecht begaanbaar zijn? Kennen zij de ‘verkeersregels’ op de pistes? Beheersen zij überhaupt de basale technieken om indien nodig te remmen en een scherpe bocht te kunnen maken?

Mijn ervaring is dat, waar men vroeger jarenlang skiles volgde, de huidige skiërs met een paar uurtjes les, vaak niet van een officiële skileraar maar van een vriend, partner of ouder of een middagje op de kunstskibaan, klaar denken te zijn voor de rode en zelfs zwarte pistes. Doordat ze totaal geen techniek hebben, storten ze zich met een noodvaart de berg af. Levensgevaarlijk – niet alleen voor henzelf maar zeker ook voor de medegebruikers van de piste.

Ik pleit daarom voor een skibewijs: pas nadat je je praktijk- én theorie-examen hebt gehaald, mag je de pistes op. Daar zullen wel weer allerlei bezwaren tegen komen (vooral commercieel gemotiveerd natuurlijk), maar het systeem is volgens mij best simpel en niet moeilijk in te voeren. Ik weet in ieder geval dat ik me daardoor een stuk veiliger zou voelen op de pistes.

Marie-France Admiraal, Vught