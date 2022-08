Bestrijd vervuiling met pensioengeld

Een zwaan bouwt nabij een rioolput in Belgrado een nest van plastic afval in de Donaurivier. Beeld AFP

Brief van de dag

Martin Kroon schrijft: ‘In mijn werkzame leven ging ik met fiets, trein en soms per kano naar mijn werk’. Hij heeft dus, in vergelijking met collega’s, CO2-uitstoot bespaard. Bewonderenswaardig, hij heeft alert gebruik gemaakt van de mogelijkheden.

Maar desalniettemin was hij zijn hele werkzame leven (en nu nog) lid van een vervuilende samenleving. Dat kon toen niet anders en nu zitten we met die vervuiling opgescheept: teveel CO2, teveel stikstof, teveel gif, te weinig biodiversiteit, teveel fijnstof, te veel plastic in oceanen.

Die vervuiling gaat voor Martin Kroon, voor mij en voor ons allemaal nog steeds door. Daar moeten diverse, lastige transities een einde aan maken. Geld daarvoor vinden we onder andere bij de grote pensioenpotten, want die pensioenpotten zijn gevuld met premies uit die vervuilende samenleving en zijn gevuld met rendementen van vervuilende investeringen.

Ik heb geen schuldgevoel, maar wil mijn ‘deel van de vervuiling’ graag bestrijden door met pensioengelden te investeren in herstelprocessen. Laten we ervoor kiezen dat we aan onze kinderen liever een schoon milieu met veel natuur nalaten dan een berg dood geld.

Luc Meuwese, Den Haag

Softe aanpak

Oliecrisis 1973: autoloze zondagen en de benzine op de bon. Dat waren nog eens tijden. Nu vraagt Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de Nederlanders na te denken of ze hun auto wel moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen (Ten eerste, 4/8).

Dit typeert de softe aanpak van onze overheid op de huidige dossiers, in dit geval het droogtedossier. Bomen leggen en masse het loodje. Wel bezit ondertussen een kwart van de Nederlanders een tuinzwembad. Gemiddeld gaat daar 2.400 liter in; even iets meer dan een opblaasbadje.

Door de gebruikte chemicaliën zijn al deze liters daarna niet meer geschikt voor de tuin: goed nog voor het riool waarna de waterzuivering haar tanden erop stuk mag bijten. Wat een verspilling.

Ik zoek als ik het door de warmte te kwaad krijg een natuurbad op. In de gootsteen heb ik een teiltje staan. Het spoelwater dat wij zo opvangen kieperen we in de tuin. Dat scheelt een sproeibeurt.

Om mij heen kijkend realiseer ik mij tot de uitzonderingen te behoren. Welke Nederlander denkt over deze dingen na en verbindt er voor zijn handelen gevolgen aan?

Mensen vinden zichzelf al gauw te klein en het probleem te groot. Zij gaan door met waar zij vertrouwd mee zijn: hun zwembad opnieuw vullend. Van de overheid mogen wij verwachten dat zij als een goed huisvader een lijn trekt.

Waterverspilling valt hier onder. Het half smekende vingertje van de minister is niet de taal waaraan de burger boodschap heeft.

Overheid schenk klare wijn: toon urgentie, kom met een krachtdadig nee.

Geert Tomassen. Doetinchem

Watermanagement

We hebben op dit moment een groot waterprobleem of anders gezegd: het watermanagement moet nu functioneren. Koning Willem-Alexander heeft zich toegespitst op het watermanagement; waar blijft hij?

Hij is er nu niet en was er ook niet vorig jaar toen Limburg last had van het water. Ja, hij kwam even kijken.

Willem van den Broek, Alphen aan den Rijn

Waterbesparing

We kunnen allemaal fors bijdragen aan waterbesparing door het afvalwater van wasmachines op te vangen en te gebruiken voor het doorspoelen van het toilet. En verder kan dat doorspoelen aanzienlijk verminderd worden door dat alleen te doen na de ‘grote boodschap’.

Ik maakte een paar jaar geleden een watertekort mee in Zuid-Afrika en daar werd overal de regel gepropageerd ‘If it’s yellow, keep it mellow, if it’s brown let it down’.

Kan vele miljoenen liters water besparen.

A. Nijpels, Rotterdam

Water en tuin

Er wordt wel erg veel water in de tuin gespoten door Nederlanders. Ik besproei mijn tuin nooit, heb geen sproeier, wel een gieter, maar die gebruik ik nooit, want het is helemaal niet nodig de planten in mijn tuin water te geven.

Een deskundige tuinman zei ooit: ‘Dat moet je ook alleen doen als je een nieuwe struik plant. En daarna niet meer.’ Mijn bloemen zien er geweldig uit; rozen, hortensia’s, fuchsia’s, hibiscus, lathyrus. Ze halen blijkbaar zelf vocht uit de bodem. Dat scheelt veel water.

Ank Engel, Amsterdam

Duur of duurzaam?

In een van de grootste supermarkten van Nederland worden sinds een paar maanden geen plastic zakjes meer aangeboden om fruit en groenten in af te wegen en mee te nemen. Daarvoor in de plaats kan de consument herbruikbare nylon zakjes kopen voor 30 cent per stuk. Voor de aankoop van appels, peren, perziken, sperziebonen, witlof of andere versproducten heb je als klant al gauw vijf nylon zakjes nodig.

Na weging bleek een zakje netto 8 gram te wegen. Afhankelijk van de prijs per kilogram van het product dat erin gaat, betaalt de klant iedere keer voor het nylon zakje dat al betaald is. Bij een gemiddelde prijs van 2,50 euro per kilo van genoemde vers-

producten betekent dit dat de klant per zakje van 8 gram 2 cent betaalt. Als de klant eenmaal per week zijn boodschappen doet gedurende 52 weken, betaalt hij voor het reeds betaalde zakje 1 euro en 4 cent per jaar extra.

Volgens de site van deze grootgrutter zijn er 15 miljoen transacties, waarbij 100 miljoen artikelen per week worden gekocht. Als de klanten een zakje per bezoek vullen met versproducten kan deze organisatie per jaar 15 miljoen maal 1,04 is 15,6 miljoen euro aan de winst toevoegen zonder daar kosten voor te hebben gemaakt. Bij gebruik van meer zakjes wordt de extra winst hiervan een veelvoud.

Pieter van Loosbroek, Velp