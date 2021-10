Bestrijd de klimaatwanhoop met daden, niet met nog meer vrome beloften

Aan de vooravond van de VN-top in Schotland zijn de klimaatontkenners op hun retour. Het wetenschappelijke bewijs dat de aarde opwarmt door menselijk handelen is simpelweg te overweldigend. In plaats daarvan rukt het klimaatdefaitisme op: het idee dat het toch allemaal geen zin heeft. Omdat de opwarming tot 1,5 graad beperken onhaalbaar is, of te duur. Dat Nederland niet voorop moet willen lopen, en sowieso te klein is om mondiaal een verschil te maken.

Sterk uiteenlopende bezwaren, maar het onderliggende sentiment is hetzelfde. De (gemiddeld vaak oudere) klimaatsceptici worden gedreven door angst voor verlies. Het is de maar al te begrijpelijke vrees om een mooi bestaan – heel cliché gezegd: de heilige drie-eenheid van benzineauto, barbecue en budgetvliegvakantie – kwijt te raken.

Om dat gevoel van machteloosheid te bestrijden, wordt vaak opgeroepen tot optimisme. ‘Het moet wel leuk blijven’, zoals demissionair premier Rutte het verwoordde. Dat wilde deze week niet lukken. Een stroom wetenschappelijke rapporten laat zien dat het allemaal nog sneller gaat dan gedacht. Nu al is de aarde 1 graad opgewarmd. Met de huidige plannen neemt de gemiddelde temperatuur in 2100 toe met 2,5 tot 2,8 graden. Dat brengt grote risico’s met zich mee op dramatische kantelpunten, zoals het smelten van het Noordpoolijs.

Het is geen vrolijk nieuws, maar wel de waarheid. Die verzwijgen is zinloos. Daar komt bij dat de meeste politici, ceo’s en burgers, zodra ze niet met de neus op de feiten worden gedrukt, de neiging hebben op de oude voet verder te gaan.

Het beste middel tegen klimaatwanhoop is niet (letterlijk en figuurlijk) mooi weer spelen. De tijd van vrome beloften is voorbij. Bedrijven en overheden die deze maand nog kwamen met een ronkend commitment om in 2050 klimaatneutraal te worden, lopen hopeloos achter. Het gaat nu om de uitvoering. Concrete, overtuigende actie dus om de uitstoot daadwerkelijk terug te dringen.

Daar schort het op zijn zachtst gezegd aan. Om de klimaatcrisis niet compleet uit de hand te laten lopen, moet de wereld minstens 45 procent minder broeikasgassen uitstoten in 2030 en 100 procent in 2050. Helaas is de praktijk anders. Op dit moment stijgen de emissies nog steeds. De zoektocht naar méér steenkool, olie en aardgas gaat onverminderd door.

Ook Nederland treuzelt. De gedroomde ‘olympisch kampioen’ van de klimaataanpak moet volgens het Planbureau voor de Leefomgeving alle zeilen bijzetten om de oude, niet eens zo heel ambitieuze doelen te halen. Maar er is ook goed nieuws. De CO2-taks werkt uitstekend. Geld lenen voor groene investeringen is bovendien vrijwel gratis.

Uiteindelijk kan het menselijke verlangen om het oude, vertrouwde leven te redden ook een krachtige impuls zijn voor verandering. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau deze zomer blijkt dat het overgrote deel van de Nederlanders zich oprecht druk maakt over het klimaat.

Wat voor twijfel zorgt, is of de getroffen maatregelen effectief zijn. Er heerst ook bezorgdheid over de kosten van het levensonderhoud. Worden de lasten wel eerlijk verdeeld? Die vraag is internationaal van cruciaal belang, maar ook binnen Nederland en tussen burgers en bedrijven.

Eerlijk en effectief: dat zijn verre van onmogelijke opgaven. Aan de wereldleiders de taak om hier niet alleen de komende weken lippendienst aan te bewijzen, maar vooral ook daarna de daad bij het woord te voegen.