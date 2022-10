Beste supermarkten, het kan écht anders: verkoop vooral Hollandse appels

Ook in de Betuwe is de appeloogst al volop bezig. Beeld ANP / Sander Koning

Van Zeeland tot Friesland komen momenteel de mooiste appels van de bomen. F ruitkwekers maken zich echter zorgen. Want het opslaan van deze 300 miljoen kilo appels is door de hoge energieprijzen zo duur, dat oogsten bijna niet loont. Ze zouden de appels het liefst zo snel mogelijk verkopen, zodat ze de koelcellen uit kunnen en de kwekers nog iets kunnen verdienen.

Desondanks kopen de supermarkten hun appels duizenden kilometers verderop, van Brazilië tot Nieuw-Zeeland. We hebben in Nederland de mooiste en beste appeltjes. Die kunnen we in- en verkopen tegen een scherpe prijs, en de appel reist maximaal 50 kilometer.

Nederland grossiert in complexiteit en we lijken er nog trots op te zijn ook. Maar, we worden toch blijer van een eenvoudige voedselketen? Beste supermarkten, het kan écht anders.

Stijn Markusse, Breda

190 euro

Mooi dat de overheid ons in de komende maanden ondersteunt met een bijdrage van 190 euro vanwege de hoge energieprijzen. Ik snap ook best dat het heel moeilijk is om op korte termijn uit te zoeken wie het nu wel en niet nodig heeft.

Persoonlijk heb ik geen bonus nodig. Ik heb een vast contract, ook nog zonnepanelen en betaal 84 euro per maand. En dat kan ik best missen. Kortom, zijn er meer mensen die met hun bonus van 190 euro andere mensen die het hard nodig hebben willen steunen? Misschien iemand in de straat, misschien kinderen die het moeilijk hebben, of nog andere ideeën? We hoeven geen grootse steunorganisatie op te zetten, maar bedenk of je iemand om je heen kunt helpen.



Huub Rommers, Sneek

Winterspelen

Saoedi-Arabië heeft megalomane voornemens om de Aziatische Winterspelen in 2029 te organiseren. Daarvoor moet in de plaatselijke zandbak een resort met bijbehorende skifaciliteiten worden gerealiseerd. Kosten 500 miljard euro.

Ik vraag me niet af wat er aan regimes mankeert die menen dit soort bedragen te moeten investeren in absurde projecten. Maar wel wanneer de internationale gemeenschap en overkoepelende sportorganisaties gaan weigeren zich voor de decadente karren van de genoemde regiems te laten spannen. Voetbal in Qatar bij temperaturen boven 40 graden en wintersport onder dezelfde omstandigheden in Saoedi-Arabië. Hoeveel doden zullen er dit keer vallen onder mensonterende arbeidsomstandigheden?

Henk Wimmenhove, Spijkernisse

Killer robots

Daan Kayser en Jip van Dort van PAX pleiten voor een ethisch protocol voor killer robotsom de menselijke waardigheid niet te ondergraven. Een nobel streven.

Ik ben erg benieuwd hoe ze Poetin zo ver gaan krijgen om dit verdrag te ondertekenen. Als niet iedereen meedoet is het een zinloze optie, dan ligt de balans op het slagveld bij de partij die niet verheven is en zullen de ethisch verantwoordelijken afgeslacht gaan worden. Dit dilemma geldt evengoed voor kernwapens.

Overigens is Poetin ook zonder killer robots erg bedreven in het verlagen van de menselijke waardigheid, maar dit terzijde.

Erwin Noorman, Annen

Waakzaamheid

De analyses van dé corona- en griepexpert van Nederland, Maarten Keulemans, rukken op in de krant. Gisteren de eerste analyse over een mogelijk extreme griepwinter, al op pagina 3. Dat kan maar één ding betekenen: waakzaamheid is geboden. De immer waakzame Keulemans-watchers kan niks gebeuren.

Roeland Loosen, Nijmegen

Konijn

In het artikel over dierendag staat dat vooral huisdieren profiteren van respect voor dieren, zoals ‘een vers bedje van stro voor het konijn’. Wat het konijn betreft, getuigt dit helaas van het tegendeel van respect; konijnen zijn namelijk groepsdieren die feitelijk niet zonder een soortgenoot kunnen. Konijnen met een solitair leven (naar schatting 70 procent) gaan vaak al dood na een jaar of twee, uit eenzaamheid, stress en verveling, terwijl ze gemakkelijk 12 of 13 jaar kunnen worden.

Ineke Smits, Utrecht

Mallorca

De verdachten van het doodschoppen op Mallorca hebben aan dat schoppen ‘geen actieve herinnering’. Tja, als je er in de politiek mee wegkomt.

Pierre Daanen, Amsterdam

Boete

In Artikel 42 - van de Archiefwet staat: ‘Hij die aan gestelde verplichting niet voldoet, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.’ Dat wil zeggen, een boete van (maximaal) 4.500 euro. Mark Rutte zijn Nokia is vast niet in staat dat bedrag over te maken. Maar kan de Volkskrant alvast een WOB-verzoek indienen om na te gaan of Rutte zijn boete eigenlijk wel betaalt?

Klaas Bisschop, Hoorn

Nutsbedrijf

Het kabinet heeft besloten tot een prijsplafond waarmee de Nederlandse burgers, mits voldoende zuinig, de energierekening kunnen betalen. Het zorgdragen voor deze basisbehoefte is een belangrijke taak van de overheid.

Deze maatregel kost de overheid naar verluidt 23 miljard euro en geldt, gezien de hoge kosten, voor de duur van een jaar. Hierbij wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de marktwerking.

Deze miljarden worden gebruikt om de gederfde inkomsten van de energiebedrijven te compenseren waarna deze energiebedrijven alsnog de hoge marktprijzen in rekening brengen aan burgers die meer gas en elektriciteit gebruiken dan het door de overheid vastgestelde jaarverbruik van 1.200 kuub gas en 2.900 kilowattuur elektriciteit.

Deze inkomsten zouden ten bate komen van de overheid als de overheid weer zelf de eigenaar wordt van in- en verkoop van energie in de vorm van een nutsbedrijf. Als eigenaar van een nutsbedrijf zou de overheid ook bij een hoge gasprijs met, zonodig langjarige, handhaving van prijsplafond en energieplafond, de hoge energierekening voor de burgers blijvend kunnen compenseren.

Thijs Franssen, De Bilt